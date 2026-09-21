/भारतीय क्रिकेटरवर लैगिंक छळाचा आरोप करणारी तरुणी पोहोचली थेट त्याच्या घरी अन् नंतर...! नक्की प्रकरण काय?

भारतीय पुरुष क्रिकेट संघामध्ये नुकतीच निवड झालेल्या विप्रज निगम हा एका वादामुळे चर्चेत आला आहे. विप्रज निगम याची भारतीय संघामध्ये पहिल्यांदा निवड झाली आहे, आता एक नव्या वादाची चर्चा पाहायला मिळत आहे. आता एक बातमी समोर आली यामध्ये आशियाई खेळांमध्ये निवड झालेल्या विप्रज निगम यांच्या घरी एक मुलगी अचानक आली. ही तिच मुलगी आहे त्या मुलीने खेळाडूंवर गंभीर आरोप देखील केले होते. या तरुणीने खेळाडूवर धमकी दिल्याबद्दल बाराबंकीमध्ये एफआयआर दाखल केला होता. ती महिला त्याला भेटण्यासाठी आवास कॉलनीतील विप्रजच्या घराबाहेर आपल्या गाडीत सुमारे दोन ते तीन तास वाट पाहत बसली होती.
जेव्हा ही तरुणी विप्रजच्या घराच्या येथे वाट पाहत बसली होती त्यावेळी घरामध्ये फक्त त्याची आई होती. त्यानंतर विप्रजच्या वडिलांनी त्या तरुणीनी फोनवरुन संवाद साधला आणि एका आठवड्यामध्ये या विषयावर चर्चा केली जाईल असे आश्वासन त्या मुलीला करण्यात आले आहे. त्या महिलेने सांगितले की, तिला या प्रकरणी कोणताही वाद नको आहे. ती फक्त विप्रजशी बोलण्यासाठी त्याच्या घरी आली होती. विप्रज सध्या भारतीय संघासोबत जपानमध्ये आहे. बीसीसीआयने जखमी वरुण चक्रवर्तीच्या जागी त्याचा आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या संघात समावेश केला आहे.
8 नोव्हेंबर, 2025 रोजी विप्राजने बाराबंकी पोलीस ठाण्यात त्या महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. विप्राजने आरोप केला की, ती महिला त्याला वेगवेगळ्या मोबाईल नंबरवरून फोन करून खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी देत होती. त्यानंतर, 16 डिसेंबर, 2025 रोजी त्या महिलेने गौतम बुद्ध नगर येथील एक्सप्रेसवे पोलीस ठाण्यात विप्राजविरुद्ध शारीरिक छळाचा गुन्हा दाखल केला. महिलेचा आरोप आहे की, त्यांची ओळख सोशल मीडियावर झाली. ते मे 2025 मध्ये भेटले. त्यांच्या मैत्रीचे रूपांतर प्रेमात झाले आणि 29 जुलै 2025 रोजी, विप्रजने लग्नाचे खोटे आमिष दाखवून नोएडाच्या सेक्टर 135 मधील एका हॉटेलमध्ये तिच्यावर बलात्कार केला. हे प्रकरण अधिक गंभीर आणि गुंतागुंतीचे आहे कारण दोन्ही पक्षांनी एकमेकांविरुद्ध पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे.
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पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, त्या महिलेने नंतर न्यायालयात एक जबाब दाखल केला, ज्यात तिने म्हटले की तिने रागाच्या भरात तक्रार दाखल केली होती आणि कोणतीही कारवाई होऊ नये. तिने हल्ला आणि बलात्काराचा आरोपही नाकारला. तिच्या जबाबाच्या आधारे, या प्रकरणात १५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी एफआयआर दाखल करण्यात आला. विप्रजच्या पालकांनी या प्रकरणावर चर्चा करण्यास नकार दिला आहे.