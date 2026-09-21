Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /भारतीय क्रिकेटरवर लैगिंक छळाचा आरोप करणारी तरुणी पोहोचली थेट त्याच्या घरी अन् नंतर...! नक्की प्रकरण काय?

भारतीय क्रिकेटरवर लैगिंक छळाचा आरोप करणारी तरुणी पोहोचली थेट त्याच्या घरी अन् नंतर...! नक्की प्रकरण काय?

आता एक बातमी समोर आली यामध्ये आशियाई खेळांमध्ये निवड झालेल्या विप्रज निगम यांच्या घरी एक मुलगी अचानक आली. ही तिच मुलगी आहे त्या मुलीने खेळाडूंवर गंभीर आरोप देखील केले होते. नक्की प्रकरण काय यासंदर्भात सविस्तर वाचा 

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 21, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 04:58 PM IST
भारतीय क्रिकेटरवर लैगिंक छळाचा आरोप करणारी तरुणी पोहोचली थेट त्याच्या घरी अन् नंतर...! नक्की प्रकरण काय?
Image Credit: विप्रज निगमवर लैगिंक छळाचा आरोप करणारी तरुणी पोहोचली त्याच्या घरी! (Photo - Social media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
मेलॉनी यांचा मुस्लिमांसंदर्भात सर्वात मोठा निर्णय, इटलीत आता यापुढे...
2
3
4
5