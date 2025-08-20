'तो पूर्णपणे बरा झाला नाही...', विनोद कांबळीच्या आरोग्याबाबत लहान भावाने दिली मोठी अपडेट!

Vinod Kambli Health Upadtes : माजी क्रिकेटर विनोद कांबळी (Vinod Kambli) हा मागील काही काळापासून आरोग्याच्या समस्येने त्रस्त आहे. आता लहान भाऊ वीरेंद्र कांबळीने (Virendra Kambli) मोठा भाऊ आणि प्रसिद्ध क्रिकेटर विनोद कांबळीच्या आरोग्याबाबत काही अपडेट्स दिले आहेत. गेल्या वर्षी विनोद कांबळीची तब्येत अचानक बिघडल्याने त्याला ठाण्यातील एका खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. त्याला लघवीचा संसर्ग आणि स्नायू पेटके येत असल्याच्या तक्रारी होत्या आणि तपासणीनंतर, त्याच्या मेंदूत रक्ताची गाठ आढळून आली, त्यानंतर त्याच्यावर जवळपास दोन आठवडे ठाण्यातील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.
विक्की लालवानीच्या शो मध्ये वीरेंद्र कांबळीने विनोदच्या आरोग्याबाबत महत्वाचे अपडेट्स दिले. वीरेंद्र म्हणाला, 'तो आता घरी आहे. त्याची प्रकृती स्थिर आहे, पण त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. त्याला बोलण्यास त्रास होत आहे. त्याला बरं होण्यासाठी वेळ लागेल. पण तो एक चॅम्पियन आहे, आशा करतो की तो लवकर चालणं आणि धावणं सुरु करेल. मला त्याच्यावर पूर्ण विश्वास आहे. मला आशा आहे की पुन्हा त्याला मैदानात आपण पाहू शकू'.
वीरेंद्रने फॅन्सना विनंती केली की त्यांनी भाऊ विनोद लवकर बरा व्हावा यासाठी प्रार्थना करावी. वीरेंद्रने पुढे म्हटले की, 'त्याला 10 दिवस पुनर्वसन करण्यात आले. त्याची संपूर्ण शरीर तपासणी करण्यात आली, ज्यामध्ये मेंदू स्कॅन आणि मूत्र चाचणीचा समावेश होता. सर्व रिपोर्ट्स ठीक आहेत, कोणतीही मोठी समस्या नव्हती, पण तो चालू शकत नव्हता, म्हणून त्याला फिजिओथेरपी करण्याचा सल्ला देण्यात आला. तो अजून नीट बोलू शकत नाही. पण त्याच्या तब्येतीमध्ये सुधारणा होतेय. त्याच्या फॅन्सना मी एवढेच सांगू इच्छितो की तो लवकर बरा होईल. त्याला तुमच्या प्रेमाची आणि पाठिंब्याची गरज आहे'.
कांबळीने त्याचा शेवटचा कसोटी सामना 1995 मध्ये खेळला. त्याने 54.20 च्या सरासरीने 1084 धावा केल्या. ज्यामध्ये चार शतके आणि तीन अर्धशतके होती. त्याची सर्वोच्च धावसंख्या 227 होती. कांबळीने 104 एकदिवसीय सामन्यांमध्ये 2477 धावा केल्या. त्याने शेवटचा एकदिवसीय सामना 2000 मध्ये खेळला. त्याने 2009 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून आणि 2011 मध्ये प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. दरम्यान त्याने 17 कसोटी आणि 104 एकदिवसीय सामने खेळला ज्यात त्याने एकूण 3500 हून अधिक धावा केल्या. बीसीसीआयकडून विनोद कांबळी याला 30 हजार रुपये महिना पेन्शन मिळते.
