/वैभव सूर्यवंशीला आणखी खतरनाक खेळाडू बनविण्यासाठी युवी सज्ज

लंडन : भारताचा १५ वर्षीय उदयोन्मुख खेळाडू वैभव सूर्यवंशी अलीकडेच विम्बल्डनचा आनंद घेताना दिसला. विम्बल्डनच्या अंतिम सामन्याच्या वेळी युवराज सिंग, अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन यांसारखे अनेक क्रिकेटपटू तिथे उपस्थित होते. या कार्यक्रमादरम्यान वैभवची भेट त्याचे आदर्श असलेल्या युवराज सिंग यांच्याशी झाली आणि त्याने त्यांच्याशी संवाद साधला. युवराज यांनी त्याला मार्गदर्शक (मेंटर) बनण्याची तयारी दर्शवली; त्यांनी वैभवचे कौतुक केले आणि त्याच्यासोबत काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली.
अभिषेक शर्मा हा टीम इंडियाच्या सर्वात आक्रमक फलंदाजांपैकी एक आहे. त्याला स्वतःसारखाच एक विध्वंसक फलंदाज घडवण्यात युवराज सिंग यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. युवराज यांनी सांगितले की, ज्याप्रमाणे त्यांनी अभिषेकसोबत वेळ घालवला, तसाच वेळ त्यांना वैभवसोबतही घालवायचा आहे. युवराज सिंग यांना भेटून वैभव सूर्यवंशीही खूप आनंदी झाला.
'जिओस्टार'वर (JioStar) बोलताना युवराज सिंग म्हणाले, "मी नेहमीच स्वतःला 'टर्मिनेटर' म्हणतो. आता अभिषेक शर्मा हा 'टर्मिनेटर ४' आहे—तो माझ्यापेक्षा चार पटीने अधिक चांगला आहे. त्यानंतर येतो 'टर्मिनेटर ६', म्हणजेच वैभव सूर्यवंशी, जो आणखीनच सरस ठरला आहे. मी माझ्या काळात माझे काम केले, अभिषेकने ती परंपरा पुढे नेली आणि आता वैभव नवीन मापदंड प्रस्थापित करत आहे. हा त्याच प्रवासाचा तिसरा टप्पा आहे." टेनिसचे उदाहरण देत ते पुढे म्हणाले, "खेळाची प्रगती होताना पाहणे खूप छान वाटते. जेव्हा मी सिनर (Sinner) आणि अल्काराझ (Alcaraz) यांना पाहतो, तेव्हा टेनिसमध्ये होत असलेले बदल मला जाणवतात. अभिषेक आणि वैभव यांच्यामध्येही मला तसाच बदल दिसून येतो. मी अभिषेकला प्रशिक्षण देण्यात बराच वेळ घालवला आहे आणि मला वैभवसोबतही वेळ घालवायला आवडेल; त्यांचे भविष्य खूप उज्ज्वल आहे. ते उत्कृष्ट खेळाडू बनण्याच्या मार्गावर आहेत आणि मला खात्री आहे की ते त्या पातळीपर्यंत नक्कीच पोहोचतील."