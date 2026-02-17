English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  65 चेंडूत 6 षटकार, T-20 World Cupच्या इतिहासात शतक झळकावणारा हा सर्वात तरुण फलंदाज कोण?

Canada vs New Zealand T20 2026: टी-20 विश्वचषकातील कॅनडा आणि न्यूझीलँडमध्ये झालेल्या सामन्यात, एका 19 वर्षीय तरूणाने सर्वांना थक्क करून सोडले. त्याने 65 चेंडूत 11 चौकार अन् 6 षटकार मारत 110 धावा केल्या. त्याच्या या विक्रमी खेळीने टी-20 विश्वचषकात नवा इतिहास लिहिला. कोण आहे हा तरूण क्रिकेटपटू सदर बातमीतून जाणून घ्या.   

मनाली सागवेकर | Updated: Feb 17, 2026, 05:00 PM IST
65 चेंडूत 6 षटकार, T-20 World Cupच्या इतिहासात शतक झळकावणारा 'हा' सर्वात तरुण फलंदाज कोण?

Yuvraj Samra: चेन्नईच्या मैदानावर सुरू असलेल्या टी-20 विश्वचषकाच्या कॅनडा विरुद्ध न्यूजीलँड या सामन्यात एका 19 वर्षीय तरुण फलंदाजाने सर्वांचेच लक्ष वेधले आहे. या सामन्यात त्याने अशी काही कमालीची खेळी दाखवली की उपस्थीत सर्वचजण थक्क राहिले. हा क्रिकेपटू म्हणजे युवराज सामरा. त्याने टी-20 विश्वचषकाच्या ग्रुप डी न्यूझीलँडविरूद्ध शतकीय डाव खेळला. त्याने 65 चेंडूत 11 चौकार अन् 6 षटकार मारले आणि 110 धावा करत न्यूझीलँडचा पराभव केला. 

न्यूझीलँडच्या गोलंदाजांच्या लाइन-लेंथला धक्का देत मिळवल्या 116 धावा

युवराज सामरा टी-20 विश्वचषकातील कॅनडासाठी शतक करणारा तसेच सोसिएट संघासाठी सर्वाधिक वैयक्तिक धावा करणारा फलंदाजही ठरला. न्यूझीलँडविरूद्धच्या सामन्यातील हे त्याचे पहिले शतक आहे. 19 वर्षाच्या या तरूण फलंदाजाने 22 वर्षाच्या अहमद शहजादचा पूर्वीचा विक्रम मोडला. सामराने कर्णधार दिलप्रीत बाजवासह डाव सुरू केला आणि पहिल्या विकेटसाठी 116 धावा मिळवल्या. कर्णधार बाजवा 36 धावांमध्ये बाद झाले मात्र, सामराने हार मानली नाही. न्यूझीलँडच्या गोलंदाजांच्या लाइन-लेंथला धक्का देत त्याने मैदानाच्या कानाकोपऱ्यातून धावा मिळवण्याचा प्रयत्न केला. सरळ खेळणे, कव्हरवर षटकार मारणे आणि मिडविकेटवर शॉट्स घेणे या त्याच्या फलंदाजीतून त्याचा आत्मविश्वास स्पष्टपणे दिसून आला. 

 

 

युवराज सामराची उल्लेखनीय कामगिरी 

युवराज सामराचा जन्म 29 सप्टेंबर 2006 रोजी झाला. त्याचे वडील क्रिकेटपटू युवराज सिंहचे इतके मोठे चाहते होते की, त्यांनी त्यांच्या मुलाचे नाव त्याच्या नावावर ठेवायचे ठरवले. युवराज सामरा हा उंच आणि डावखुरा फलंदाज आहे. त्याला पूर्ण ताकदीने चेंडू मारणे आवडते. एका मुलाखतीत त्याने "चेंडू बॅटच्या मध्यभागी आदळल्यावर जो आवाज होतो, विशेषतः स्टेडियममध्ये त्याचा प्रतिध्वनी उमटतो तो आवज मी दिवसभर ऐकू शकतो. ती एक अद्भुत भावना असते" असे सांगितले. युवराजने आत्तापर्यंत कॅनडासाठी एकूण 8 एकदिवसी सामने आणि 19 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. ज्यामध्ये बहामासविरुद्ध 15 चेंडूत अर्धशतक झळकावणे हे त्याच्या उल्लेखनीय कामगिरीपैकी एक आहे. 

 

टी-20 विश्वचषकातील सर्वात तरुण वयात शतक करणारे क्रिकेटपटू: 

  • 19 वर्षे 141 दिवस: युवराज सामरा (कॅनडा) विरुद्ध न्यूझीलँड, चेन्नई (2026)
  • 22 वर्षे 127 दिवस: अहमद शहजाद (पाकिस्तान) विरुद्ध बांगलादेश, मीरपूर (2014)
  • 23 वर्षे 156 दिवस: सुरेश रैना (भारत) विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, ग्रोस आयलेट (2010)
  • 25 वर्षे 83 दिवस: अ‍ॅलेक्स हेल्स (इंग्लंड) विरुद्ध श्रीलंका, चितगाव (2014)
  • 25 वर्षे 327 दिवस: ग्लेन फिलिप्स (न्यूझीलंड) विरुद्ध श्रीलंका, सिडनी (2022)
Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

