युवराज सिंहने त्याच्या शिष्यांना Asia Cup पूर्वी दिला कानमंत्र, पाहा काय नेमकं काय म्हणाला?

Asia Cup 2025 : युवराज सिंह हा भारताचा माजी दिग्गज फलंदाज असून तो क्रिकेट विश्वात त्याच्या गगनचुंबी सिक्ससाठी प्रसिद्ध आहे. आशिया कप 2025 ला (Asia Cup 2025) 9 सप्टेंबर पासून सुरुवात होणार आहे. या स्पर्धेचं यजमानपद भारताकडे असलं तरी दुबई आणि अबुदाबी येथे स्पर्धेचे सर्व सामने खेळवले जातील. अशातच युवराज सिंहचे (Yuvraj Singh) दोन शिष्य शुभमन गिल आणि अभिषेक शर्मा यांचं आशिया कपसाठी टीम इंडियात सिलेक्शन झालं आहे. तर शुभमन गिलवर उपकर्णधार पदाची जबाबदारी आहे. तेव्हा युवराजने त्याच्या दोन्ही शिष्यांना आशिया कपपूर्वी कानमंत्र दिला आहे.
भारताचा माजी जरिकेतर युवराज सिंहने त्याच्या जुनिअर्सला गोल्फ खेळण्याचा सल्ला दिला आहे. त्याचं म्हणणं आहे की गोल्फ खेळल्याने दोन्ही फलंदाज 3 हजार धावा करू शकतील. यापूर्वी, भारताला पहिला वर्ल्ड कप जिंकून देणारे भारताचे महान कर्णधार कपिल देव यांनीही गोल्फ खेळण्याच्या बाजूने असेच म्हटले होते. त्यांनी स्वतः सांगितले होते की जर ते गोल्फ खेळले असते तर त्यांना 2000 अधिक धावा करता आल्या असत्या.
युवराज सिंहने गुरुवार 4 सप्टेंबर रोजी एका कार्यक्रमात बोलताना म्हटले की, 'कपिल देव यांच्या बोलण्याशी मी सहमत आहे. कपिल जी २ हजार धावांबद्दल बोलले होते. मी 3 हजार धावा अजून बनवू शकलो असतो. आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पहिल्या सारखी गोष्ट राहिली नाही. जर तुम्ही एका सामन्यात चांगली कामगिरी केली नाही तर तुम्हाला जास्त संधी मिळत नाहीत, गोल्फमध्ये तुम्ही तुम्ही दुसऱ्यांदा शॉट खेळू शकता. पण क्रिकेटमध्ये तुम्हाला जास्त संधी मिळणार नाही'.
युवराज पुढे म्हणाला की, 'जर तुम्ही तुमच्या सामन्यादरम्यान बाहेर पडलात तर तुम्ही ड्रेसिंग रूममध्ये किंवा तुमच्या खोलीत बसून पुढच्या सामन्याबद्दल विचार करता आणि जर तुम्ही बाहेर पडल्यानंतर दुसरा काही खेळ खेळलात तर तुम्हाला आणखी फ्रेश वाटते. विशेषतः गोल्फ खेळल्याने तुम्हाला अधिक ताजेतवाने वाटण्यास मदत होऊ शकते'.
आशिया कप 2025 मध्ये यंदा 8 संघांचा समावेश असणार आहे. या 8 संघांना दोन गटात विभागण्यात आलं असून ग्रुप एमध्ये भारत, पाकिस्तान, यूएई, ओमन तर ग्रुप बी - बांगलादेश, श्रीलंका, अफगाणिस्तान, हाँगकाँग यांचा समावेश आहे. प्रत्येक गटातील अव्वल संघ पुढील फेरीत प्रवेश करतील, आणि अंतिम सामना 28 सप्टेंबर 2025 रोजी होईल. ग्रुप एमध्ये भारत, पाकिस्तान, यूएई, ओमन तर ग्रुप बी - बांगलादेश, श्रीलंका, अफगाणिस्तान, हाँगकाँग यांचा समावेश आहे.
आशिया कप 2025 कुठे खेळवला जाणार आहे?
युवराज सिंहच्या शिष्यांपैकी कोणते खेळाडू आशिया कप 2025 साठी निवडले गेले आहेत?
युवराज सिंहने गोल्फ खेळण्याबाबत काय म्हटलं आहे?
