युवराज सिंहचं IPL मध्ये होणार कमबॅक? 'या' संघात मिळू शकते मोठी जबाबदारी

IPL 2027 Yuvraj Singh : भारतीय संघाचा माजी ऑलराऊंडर युवराज सिंह हा पुन्हा एकदा आयपीएलमध्ये दिसू शकतो. 2019 मध्ये युवराज सिंहने क्रिकेटच्या सर्व फॉरमॅटमधून निवृत्ती जाहीर केली होती. मात्र आता मीडिया रिपोर्ट्सनुसार दिल्ली कॅपिटल्सचा संघ आयपीएल 2027 साठी युवराज सिंहला आपल्या सपोर्ट स्टाफमध्ये सामील करण्याची तयारी करत आहेत. जर असं झालं तर युवराज सिंहच्या कोचिंग करिअरमधील ही पहिली आणि हाय प्रोफाइल असाईनमेंट असेल.
दिल्ली कॅपिटल्स आयपीएलच्या सुरुवातीपासून या स्पर्धेचा भाग आहेत, मात्र आतापर्यंत एकदाही त्यांना आयपीएलचं विजेतेपद जिंकणं शक्य झालेलं नाही. आयपीएल 2026 मध्ये सुद्धा दिल्ली कॅपिटल्स प्लेऑफमध्ये क्वालिफाय होऊ शकली नाही. तेव्हा आता दिल्ली कॅपिटल्स त्यांच्या सपोर्ट स्टाफमध्ये मोठे बदल करण्याची योजना आखात आहेत. अशातच युवराज सिंहचं नाव सुद्धा समोर येतेय.
पुढील दोन वर्षांसाठी दिल्ली कॅपिटल्सचं संचालन पुन्हा एकदा JSW समूहाच्या हातात असेल. यासोबतच भारताचे माजी कर्णधार सौरव गांगुली दिल्ली कॅपिटल्समध्ये पुन्हा एकदा डायरेक्टर ऑफ क्रिकेटची भूमिका निभावताना दिसतील. तेव्हा गांगुली आणि युवराज सिंहची जोडी दिल्ली कॅपिटल्ससाठी एक नवा अध्याय लिहिताना दिसेल. फ्रेंचायझीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने संकेत दिले की युवराज सिंहला संघात महत्वाची जबाबदारी देण्यासंदर्भात गंभीर चर्चा सुरु आहे.
युवराज सिंह अद्याप आयपीएलच्या कोणत्याही संघाचा अधिकृत कोच नसला तरी युवा खेळाडूंना घडवण्यासाठी त्याने निभावलेली भूमिका कोणापासूनही लपून राहिलेली नाही. टीम इंडियातील युवा स्टार क्रिकेटर अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल आणि प्रभसिमरन सिंह यांना युवराज सिंहने प्रशिक्षण दिलं आहे. अभिषेक शर्माच्या करिअरमध्ये तर युवराज सिंहची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे.
आयपीएल 2025 मध्ये लखनऊ सुपर जाएंट्सने ऑक्शनमधून ऋषभ पंतला 27 कोटींना खरेदी केलं होतं. लागली दोन वर्ष ऋषभ पंत हा लखनऊचा कर्णधार म्हणून खेळला, मात्र त्याच्या नेतृत्वात लखनऊला म्हणावं ते यश मिळालं नाही. आयपीएल 2026 मध्ये सुद्धा संघ प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवू शकला नाही. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार आयपीएल 2027 च्या ट्रेड सायकलमध्ये ऋषभ पंत हा दिल्ली कॅपिटल्समध्ये पुन्हा येऊ शकतो. तर त्याच्या ऐवजी दिल्ली कॅपिटल्सचा गोलंदाज कुलदीप यादव हा लखनऊ सुपर जाएंट्सकडे ट्रेड होऊ शकतो. यापूर्वी आयपीएल 2024 पर्यंत जवळपास 9 वर्ष ऋषभ पंत हा दिल्ली कॅपिटल्सचा भाग होता.