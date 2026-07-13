'युवराज सिंह माझा आदर्श...' विंबलडनमध्ये युवराज सिंहला भेटून वैभव सूर्यवंशी झाला भावुक

Vaibhav Sooryavanshi : विंबलडनमध्ये पुरुषांची सिंगल फायनल दरम्यान लंडनच ऐतिहासिक सेंटर कोर्ट खूप खास आणि अविस्मरणीय क्षणाचा साक्षीदार बनला. स्टॅन्डमध्ये जेव्हा भारतीय क्रिकेटचे दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह आणि नव्या दमाचा वैभव सूर्यवंशी एकत्र दिसून आले, यावेळी सर्वांचं लक्ष यावर टिकून होतं. या खास भेटीची आठवण काढून वैभव सूर्यवंशीने आपली भावना व्यक्त केली. वैभव म्हणाला की, 'युवराज सिंह हे माझे आदर्श आहेत. जेव्हा मी त्यांना पहिल्यांदा भेटलो होतो तेव्हा खूप चांगलं वाटलं होतं. मी त्यांच्याशी खूप गप्पा मारल्या आणि त्यांनी मला खूप काही समजावलं सुद्धा'. वैभव सूर्यवंशीने पुढे सांगितलं की युवराज सिंहकडून त्याला खूप काही शिकायला मिळालं आणि ज्याचा त्याला भविष्यात नक्कीच फायदा होईल'.
पुरुषांची सिंगल फायनल पाहण्यासाठी भारतीय संघाचा आक्रमक सलामीवीर फलंदाज अभिषेक शर्माही त्यांच्यासोबत उपस्थित होता. जगातील अव्वल क्रमांकाचा टेनिसपटू यानिक सिनरने जर्मनीच्या अलेक्झांडर झ्वेरेव्हचा पराभव करून आपले दुसरे विम्बल्डन विजेतेपद पटकावले, तेव्हा प्रेक्षागृहात बसलेल्या या क्रिकेटपटूंनी या थरारक सामन्याचा आनंद घेतला. सेंटर कोर्टवर खेळला गेलेला हा अंतिम सामना अत्यंत चुरशीचा आणि रोमांचक होता.
टेनिसच्या या प्रतिष्ठित स्पर्धेच्या फायनल सामन्या दरम्यान वैभव सूर्यवंशीचा लूक सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय राहिला. ब्लॅक ब्लेजर, व्हाईट शर्ट, स्ट्राइप्ड टाय आणि काळ्या गॉगलमध्ये वैभव खूप शार्प आणि क्लासी दिसत होता. विंबलडनमध्ये पारंपरिक ड्रेस कोडमध्ये त्याने एंट्री घेतली. मात्र त्याच्या या लूक मागची कहाणी सांगताना त्याने म्हटले की, त्याने या लूकसाठी खास प्लॅनिंग केली नव्हती. बस घाई घाईत जे मिळालं, मी अभिषेकला सांगून सगळं अरेंज केलं आणि घालून आलो'.
Yuvraj Singh, Abhishek Sharma and Vaibhav experience the magic of Wimbledon, as Yuvraj shares his first meeting with the young star he fondly calls "Boss Baby" and reflects on how the next generation of Indian cricket reminds him of tennis stars Jannik Sinner and Alexander… pic.twitter.com/lJb1KIIcEIStarSportsIndia July 12, 2026
वैभव सूर्यवंशीने भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात झालेल्या पाच सामन्यांच्या टी20 सीरिजमध्ये पदार्पण केलं. या सीरिजमधील दुसऱ्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीला पदार्पणाची संधी देण्यात आली आणि तो भारताकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणारा सर्वात कमी वयाचा क्रिकेटर ठरला. 15 वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने यासह सचिन तेंडुलकरचा रेकॉर्ड मोडला. वैभव सूर्यवंशीने पदार्पणाच्या सामन्यात 14 धावांची कामगिरी केली.