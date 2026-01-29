युवराज सिंगने 7 वर्षांनंतर केला निवृत्तीमागील खऱ्या कारणाचा खुलासा, म्हणाला, "मला आदर मिळत..."

Yuvraj Singh makes shocking revelation: भारताचा माजी स्टार अष्टपैलू युवराज सिंह याने खूप मोठा खुलासा केला आहे. त्याने तब्ब्ल ७ वर्षांनी निवृत्तीमागचं खरं कारण सांगितलं आहे. सानिया मिर्झासोबतच्या पॉडकास्टमधील एका मोकळ्या संवादात युवराजने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेण्याचा निर्णय का घेतला, यावर सविस्तर भाष्य केलं. जून २०१९ मध्ये युवराजने सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून अधिकृतपणे निवृत्ती जाहीर केली होती. त्या वर्षी होणाऱ्या एकदिवसीय विश्वचषकासाठी भारतीय संघात निवड न होणं हा त्याच्या कारकिर्दीतील निर्णायक टप्पा ठरला. २०११ च्या विश्वचषकातील ऐतिहासिक कामगिरीसह अनेक आठवणीतील क्षण देणाऱ्या युवराजसाठी हा निर्णय सहज नव्हता. मात्र कारकिर्दीच्या शेवटच्या टप्प्यात शारीरिक तंदुरुस्तीइतकाच मानसिक ताणही वाढत असल्याचं त्याने मान्य केलं. आपल्याला मिळायला हवा तो सन्मान आणि पाठिंबा उरलेला नाही, ही भावना त्याला सतत बोचत होती.
युवराज सानियाशी बोलताना म्हणाला, “मला क्रिकेट खेळण्यात आनंद मिळत नव्हता. जेव्हा खेळण्यात मजाच वाटत नाही, तेव्हा आपण का खेळत आहोत, असा प्रश्न स्वतःलाच पडतो. मला ना अपेक्षित पाठिंबा मिळत होता, ना सन्मान. मग अशा गोष्टीसाठी स्वतःला त्रास का द्यायचा? मला अजून काय सिद्ध करायचं होतं? मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या मी थकून गेलो होतो आणि हे सगळं मला आतून दुखावत होतं. ज्या दिवशी मी खेळणं थांबवलं, त्या दिवशी मी पुन्हा स्वतःला शोधले.”
या संवादात युवराजने आपल्या किशोरवयातील एक महत्त्वाचा प्रसंगही आठवला. त्या काळात माजी क्रिकेटपटू आणि सध्याचे समालोचक नवजोत सिंग सिद्धू यांनी युवराजच्या क्षमतेबद्दल शंका व्यक्त केली होती. ही टिप्पणी युवराजला फारशी झोंबली नाही, मात्र त्याचे वडील योगराज सिंह यांनी ती मनावर घेतली. युवराज सांगतो, “मला त्याचा काहीच फरक पडला नाही, पण वडिलांना ते फार लागलं. त्यांनी ते वैयक्तिक अपमानासारखं घेतलं.” आपल्या कठोर शिस्तबद्ध प्रशिक्षणपद्धतीसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या योगराज सिंह यांनी ही टीका आव्हान म्हणून स्वीकारली आणि युवराजच्या सरावावर अधिक भर दिला.
पुढे युवराज म्हणाला, “आज मागे वळून पाहिलं, तर वाटतं त्यांच्याकडे मला नीट पाहण्याइतकाही वेळ नसेल. ते त्या वेळी भारतासाठी खेळत होते, मी फक्त १३–१४ वर्षांचा होतो आणि खेळ समजून घेत होतो. मी ते वैयक्तिक घेतलं नाही, पण वडिलांनी घेतलं.”
हा सुरुवातीचा संघर्षच पुढे युवराजच्या जिद्दीचा पाया ठरला आणि संशयात घेतल्या गेलेल्या त्या किशोराने भारतासाठी अनेक सामने जिंकून देणारा महान खेळाडू बनण्याचा प्रवास पूर्ण केला.