"तुला मार पडेल..." अभिषेक शर्माच्या कोणत्या हट्टीपणामुळे युवराज सिंगने असे म्हटले? जाणून घ्या

Yuvraj Singh Reveals Abhishek Sharma Unique Obsession : युवराज सिंह आणि अभिषेक शर्मा यांचे नाते म्हणजे गुरु-शिष्याचे. युवराजच्या करियरच्या शेवटच्या टप्प्यात त्यांनी अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिलला स्वतःसोबत ट्रेनिंग देत त्यांच्यावर घडवण्याचे काम केले. आज दोघेही टीम इंडियामध्ये खेळत आहेत आणि महत्त्वाच्या भूमिका निभावत आहेत. पण सध्या चर्चा होत आहे ती अभिषेक शर्माच्या एका खास हट्टाची, ज्याबद्दल युवराज सिंहने मजेशीर शैलीत खुलासा केला आहे.
युवराजने इंस्टाग्रामवरील एका व्हिडीओ इंटरव्ह्यूमध्ये सांगितलं की अभिषेक शर्मा आपल्या बॅट बाबतीत खूपच हट्टी आहे. स्वतःचा बॅट हा कोणालाही हात लावू देत नाही. युवराज म्हणतात, "याच्याकडून तुम्ही काहीही घेऊ शकता, पण बॅट मागू नका. हा तो मरेल, मार खाईल, तो रडेल पण बॅट देणार नाही."
त्यांनी विनोदात पुढे सांगितलं की अभिषेककडे मोठमोठे किट बॅग्स असतात, त्यात 6-7 बॅट्स असतात, पण तो सांगतो की "माझ्याकडे फक्त 2 आहेत."
इतकंच नाही, युवराज म्हणतात की, "हा माझेही बॅट्स घेऊन गेला, पण स्वतःचे दिले नाही!"
अभिषेक शर्मा देखील त्या व्हिडिओमध्ये शेजारी बसलेला असतो आणि हा किस्सा ऐकून हसत मान्य करतो.
अभिषेक शर्मा अलीकडेच संपलेल्या ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या टी20 मालिकेत टीम इंडियाचा सर्वात मोठा हीरो ठरला.
अभिषेकचे धाडसी शॉट्स, मोठमोठे सिक्सेस आणि फिनिशिंगची क्षमता आता जगभर चर्चेत आहे. पण याच दरम्यान त्याच्या बॅटच्या हट्टाने सगळ्यांना हसू आणले आहे.