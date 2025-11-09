English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
"तुला मार पडेल..." अभिषेक शर्माच्या कोणत्या हट्टीपणामुळे युवराज सिंगने असे म्हटले? जाणून घ्या

Yuvraj Singh about Abhishek Sharma: तो मरेल, मार खाईल, तो रडेल... अभिषेक शर्माबद्दल युवराज सिंगने एक किस्सा सांगितला.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 9, 2025, 09:50 AM IST
Yuvraj Singh Reveals Abhishek Sharma Unique Obsession

Yuvraj Singh Reveals Abhishek Sharma Unique Obsession : युवराज सिंह आणि अभिषेक शर्मा यांचे नाते म्हणजे गुरु-शिष्याचे. युवराजच्या करियरच्या शेवटच्या टप्प्यात त्यांनी अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिलला स्वतःसोबत ट्रेनिंग देत त्यांच्यावर घडवण्याचे काम केले. आज दोघेही टीम इंडियामध्ये खेळत आहेत आणि महत्त्वाच्या भूमिका निभावत आहेत. पण सध्या चर्चा होत आहे ती अभिषेक शर्माच्या एका खास हट्टाची, ज्याबद्दल युवराज सिंहने मजेशीर शैलीत खुलासा केला आहे.

युवराजचा खुलासा "बॅटच्या बाबतीत हा फार हठी!"

युवराजने इंस्टाग्रामवरील एका व्हिडीओ इंटरव्ह्यूमध्ये सांगितलं की अभिषेक शर्मा आपल्या बॅट बाबतीत खूपच हट्टी आहे. स्वतःचा बॅट हा कोणालाही हात लावू देत नाही. युवराज म्हणतात, "याच्याकडून तुम्ही काहीही घेऊ शकता, पण बॅट मागू नका. हा तो मरेल, मार खाईल, तो रडेल पण बॅट देणार नाही."

त्यांनी विनोदात पुढे सांगितलं की अभिषेककडे मोठमोठे किट बॅग्स असतात, त्यात 6-7 बॅट्स असतात, पण तो सांगतो की "माझ्याकडे फक्त 2 आहेत."
इतकंच नाही, युवराज म्हणतात की, "हा माझेही बॅट्स घेऊन गेला, पण स्वतःचे दिले नाही!"

अभिषेक शर्मा देखील त्या व्हिडिओमध्ये शेजारी बसलेला असतो आणि हा किस्सा ऐकून हसत मान्य करतो.

ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीजचा स्टार – अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा अलीकडेच संपलेल्या ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या टी20 मालिकेत टीम इंडियाचा सर्वात मोठा हीरो ठरला.

  • सीरीजमध्ये सर्वाधिक धावा केल्याबद्दल त्याला प्लेयर ऑफ द सीरीज पुरस्कार मिळाला.
  • यापूर्वी आशिया कपमध्येही तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ठरला होता.
  • या कामगिरीमुळे तो सध्या T20 इंटरनॅशनलमध्ये जगातील नंबर 1 बॅटर आहे.

अभिषेकचे धाडसी शॉट्स, मोठमोठे सिक्सेस आणि फिनिशिंगची क्षमता आता जगभर चर्चेत आहे. पण याच दरम्यान त्याच्या बॅटच्या हट्टाने सगळ्यांना हसू आणले आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

