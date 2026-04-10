Yuvraj Singh: ‘फक्त 3 ते 6 महिनेच आयुष्य उरलंय...’, डॉक्टरांच्या इशाऱ्यानंतरही युवराजने 'अशी' जिंकली कॅन्सरवरील लढाई

Yuvraj Singh Interview Statement About Cancer Treatment: भारतीय क्रिकेटमधील धाडसी ऑलराउंडर युवराज सिंह याची कहाणी ही केवळ क्रिकेटपुरती मर्यादित नाही, तर ती जिद्द, संघर्ष आणि पुनरागमनाची प्रेरणादायी गाथा आहे. 2007 च्या टी20 विश्वचषकात सहा षटकार मारत इतिहास रचणारा आणि 2011 च्या वनडे विश्वचषकात ‘मॅन ऑफ द टूर्नामेंट’ ठरलेला युवराज त्या काळात गंभीर आजाराशी झुंज देत होता, ही गोष्ट अनेकांना नंतर समजली. 2011 च्या विश्वचषकादरम्यान युवराजला सतत खोकला, श्वास घेण्यास त्रास आणि थकवा जाणवत होता. मात्र, त्याने आपल्या प्रकृतीकडे दुर्लक्ष करत संघासाठी सर्वोत्तम कामगिरी करण्यावर लक्ष केंद्रित केले. स्पर्धा संपल्यानंतर त्याची तब्येत अधिकच खालावली आणि तपासणीनंतर त्याच्या हृदय आणि फुफ्फुसांच्या मधोमध ट्यूमर असल्याचे समोर आले. ही परिस्थिती जीवघेणी ठरू शकते, असे डॉक्टरांनी स्पष्ट सांगितले.
मायकल वॉन सोबत ‘The Overlap Cricket’ या कार्यक्रमात बोलताना युवराजने त्या कठीण काळाची आठवण सांगितली. “करिअरच्या शिखरावर असताना अचानक सगळं हातातून निसटल्यासारखं वाटलं. मी दिल्लीत होतो आणि पुढील मालिकेसाठी तयारी करत होतो. टेस्ट टीममध्ये स्थान मिळवण्यासाठी मी अनेक वर्षे वाट पाहिली होती. त्या क्षणी मला वाटत होतं की, काहीही झालं तरी मला ती संधी गमवायची नाही,” असे तो म्हणाला.
मात्र, डॉक्टरांचा इशारा अत्यंत धक्कादायक होता. “जर तू कीमोथेरेपी घेतली नाहीस, तर तुझ्याकडे जगण्यासाठी फक्त 3 ते 6 महिनेच उरले आहेत,” असे स्पष्ट शब्दांत सांगण्यात आले. या वाक्याने युवराज हादरला, पण त्याचवेळी त्याने परिस्थितीला सामोरे जाण्याचा निर्णय घेतला.
यानंतर उपचारासाठी तो अमेरिकेला गेला. तिथेही डॉक्टरांनी त्याला पुन्हा क्रिकेट खेळता येईल की नाही, याबाबत शंका व्यक्त केली होती. हा काळ त्याच्यासाठी मानसिकदृष्ट्याही खूप कठीण होता. मात्र, त्याने आशा सोडली नाही. या काळात सचिन तेंडुलकर आणि अनिल कुंबळे यांसारख्या दिग्गजांनी त्याला भेटून त्याचा आत्मविश्वास वाढवला.
कीमोथेरेपीच्या वेदनादायक प्रक्रियेतून जात असतानाही युवराजने स्वतःला मजबूत ठेवले. त्याची इच्छाशक्ती आणि सकारात्मक दृष्टिकोन यामुळेच तो हळूहळू बरा होत गेला. अखेर त्याने कॅन्सरवर मात केली आणि काही महिन्यांतच भारतीय संघात पुनरागमन करत सर्वांना आश्चर्यचकित केले.
युवराजची ही लढाई आजही अनेकांसाठी प्रेरणादायी आहे. जीवनात कितीही मोठे संकट आले तरी हार मानू नये, हे त्याने आपल्या कृतीतून दाखवून दिले. मैदानावरचा ‘सिक्सर किंग’ जीवनाच्या मैदानातही तितक्याच ताकदीने लढला आणि जिंकला आणि म्हणूनच तो खरा चॅम्पियन ठरतो.