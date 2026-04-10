स्टुअर्ट ब्रॉडने मी दिलेली जर्सी कचऱ्याच्या डब्यात फेकून दिली; 19 वर्षांनी युवराज सिंगचा खुलासा, 'त्याचे वडील म्हणाले, तुझ्यामुळे...'

Yuvraj Singh on Stuart Broad throwing Jersey In The Dustbin: भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी खेळाडू युवराज सिंगची गणना दिग्गज खेळाडूंमध्ये केली जाते. युवराज सिंगने 2007 च्या टी-20 वर्ल्डकपमध्ये सहा चेंडूवर लगावलेल्या सहा षटकारांची आठवण आजही प्रत्येक भारतीयाच्या मनात कोरलेले आहेत. इंग्लंडविरोधातील हा सामना आजही भारताच्या क्रिकेट इतिहासातील महत्त्वाच्या क्षणांमध्ये गणला जातो. या सहा षटकारांमुळे युवराज सिंगच्या नावाची जगभरात चर्चा झाली होती. मात्र दुसरीकडे इंग्लंडचा त्यावेळचा नवखा गोलंदाज स्टुअर्ट ब्रॉडसाठी मात्र करिअरच्या सुरुवातीला बसलेला मोठा धक्का होता. नंतर तो जगातील महान गोलंदाज झाला असला तरी सुरुवातीच्या क्षणांमध्ये त्याच्यासाठी खडतर प्रवास होता.
नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत. युवराजने खुलासा केला आहे की स्टुअर्ट ब्रॉडचे वडील ख्रिस बॉर्ड यांनी त्याला मुलासाठी एका जर्सीवर सही करण्याची विनंती केली होती. पण स्टुअर्टने ही जर्सी नंतर कचऱ्याच्या डब्यात फेकून दिली होती. युवराज सिंगने ही कृती स्विकारार्ह असल्याचं म्हटलं आहे.
"स्टुअर्टला त्यावेळी टी-20 क्रिकेटचा अनुभव नव्हता आणि हे मी समजू शकतो. तिथेू तो एक महान जलद गोलंदाज झाला आणि कसोटी क्रिकेटमध्ये 600 पेक्षा जास्त विकेट्स घेतले. त्याने त्या क्षणाचा वापर कौशल्य वाढवण्यासाठी केला. इतर कोणत्याही गोलंदाजासाठी त्याचं करिअर संपलं असतं," असं युवराज सिंगने The Overlap Cricket वर मायकल वॉगनशी संवाद साधताना सांगितलं.
"स्टुअर्टचे वडील ख्रिस ब्रॉड भारत-ऑस्ट्रेलिया सामन्यात अम्पायर होते. ते माझ्याकडे आले आणि म्हणाले, 'तू माझ्या मुलाचं करिअर संपवलं आहेस'. मी त्यांना म्हटलं, 'सर, मलाही एका ओव्हरमध्ये 5 षटकार बसले आहेत. कसं वाटतं हे मी समजू शकतो'. ते म्हणाले 'तू स्टुअर्टसाठी एक जर्सी साइन करुन दे'. मी माझ्या भारताच्या जर्सीवर लिहिलं की, 'मला पाच षटकार बसले आहेत. कसं वाटतं हे मी समजू शकतो. तू सर्वोत्तम गोलंदाज होशील अशी आशा. मला नुकतचं कळळं की, जेव्हा ख्रिस यांनी ते टीशर्ट दिलं तेव्हा स्टुअर्टने ते कचऱ्याच्या डब्यात फेकून दिलं. तोदेखील रागावला होता आणि हे समजू शकतो,' असं युवराजने म्हटलं.
युवराजने यावेळी त्याने कॅन्सरशी दिलेला लढा आणि डॉक्टरांनी काय सांगितलं होतं याचाही खुलासा केला. "हे मान्य करणं अत्यंत कठीण होते. तुम्ही तुमच्या कारकिर्दीच्या शिखरावर असता, एखाद्या पर्वताच्या माथ्यावर असता आणि अचानक तुम्ही खोल दरीत कोसळता, तेव्हाची ती अवस्था होती. मी त्यावेळी दिल्लीत होतो. आम्ही वेस्ट इंडिज आणि इंग्लंडच्या दौऱ्यावर निघणार होतो. गांगुलीने निवृत्ती घेतली होती आणि कसोटी संघात माझ्यासाठी एक जागा नुकतीच रिकामी झाली होती. त्या जागेसाठी मी तब्बल सात वर्षे वाट पाहिली होती. मी म्हणालो होतो, माझा जीव गेला तरी चालेल; पण मला ती जागा हवीच आहे. मात्र, माझी प्रकृती अधिकाधिकच खालावत गेली".
"डॉ. नितेश रोहतगी मला म्हणाले, तुझ्या हृदय आणि फुफ्फुसाच्या मधोमध एक गाठ आहे. एकतर तू क्रिकेट खेळू शकतोस किंवा मग किंवा मग तुला हृदयविकाराचा झटका येण्याची शक्यता आहे. जर तू कीमोथेरपी' करून घेतली नाहीस तर तुझ्याकडे जगण्यासाठी केवळ तीन ते सहा महिन्यांचाच कालावधी उरला आहे. त्याच क्षणी माझ्या लक्षात आले की, आता मला गांभीर्याने विचार करणं गरजेचं आहे," असं युवराज म्हणाला.