/युवराज सिंहने अभिषेक शर्माला काढायला लावल्या उठाबशा, वाढदिवसाच्या दिवशी घेतले 4 वचन

Yuvraj Singh Abhishek Sharma Video On Birthday : भारतीय टी20 क्रिकेटचा स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा याचा आज वाढदिवस असून तो 4 सप्टेंबर 2026 रोजी 26 वर्षांचा झाला आहे. अभिषेकच्या वाढदिवसानिमित्त त्याचा मेंटॉर आणि दिग्गज ऑलराऊंडर युवराज सिंहने एक मजेशीर व्हिडीओ शेअर केला आहे. या व्हिडीओमध्ये अभिषेक शर्मा कान पडून उठाबशा काढत आहे. यासोबतच युवराजने अभिषेककडून 4 वचन सुद्धा घेतले.
पहिल्याच बॉलपासून मोठे शॉट्स खेळण्यासाठी प्रसिद्ध असलेला विस्फोटक फलंदाज अभिषेक शर्माने व्हिडीओमध्ये गुरु युवराज सिंहला उठाबशा काढत एकूण 4 वचनं दिली. यात अभिषेकने वचन दिलं की 'पहिल्या बॉलवर बेछूट फटका मारणार नाही', 'फलंदाजी करताना घाई करणार नाही', 'मी विचारपूर्वक धावा काढेन' तसेच 'पहिल्याच बॉलवर हवेत फटका मारणार नाही'.
अभिषेक शर्माची आक्रमक बॅटिंग स्टाईल पाहून युवराजने मजेशीर अंदाजात अभिषेककडून ही चार वचनं घेतली. युवराज अभिषेकला क्रीजवर काही काळ टिकून राहण्याचे आणि सावधपणे खेळण्याचे मार्गदर्शन करत आहेत. एखाद्या गुरूच्या भूमिकेतून; त्यांनी या धड्याचे रूपांतर एका मजेशीर शिक्षेच्या स्वरूपात केले आहे.
आयसीसी टी20 फलंदाज रँकिंगमध्ये तिसऱ्या स्थानावर असणाऱ्या अभिषेक शर्माचा टी20 रिकॉर्ड खूपच खास आहे. 56 टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात 187.25 च्या स्ट्राईक रेटने 1,629 धावा केल्या आहेत. यात अभिषेकचे 2 शतक आणि 11 अर्धशतक सामील आहे. याशिवाय त्याने 10 विकेट सुद्धा घेतले आहेत. शिवाय आयपीएलमध्ये त्याने 92 सामन्यांत 171.21 च्या स्ट्राईक रेटने 2,378 धावा केल्या आहेत; यात 2 शतके आणि 13 अर्धशतकांचा समावेश आहे. तसेच, त्याने 11 विकेट सुद्धा घेतले. घेतले आहेत.
पंजाबच्या अमृतसरमधून आलेल्या अभिषेक शर्माला टीम इंडियापर्यंत पोहोचवण्यात भारताचा माजी क्रिकेटर युवराज सिंहचा मोठा हात आहे. युवराज सिंह स्वतः एक विस्फोटक फलंदाज होता आणि त्याने अभिषेकमधील टॅलेंटला योग्य दिशा दिली. 2018 मध्ये अभिषेक अंडर 19 वर्ल्ड कपचा भाग होता. अभिषेकने सनरायजर्स हैदराबादसाठी ओपनिंग करताना विशेष ओळख मिळाली. त्यानंतर आयपीएलमधील दमदार परफॉर्मन्सनंतर अभिषेकने टीम इंडियात स्थान पक्के केले.