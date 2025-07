"विश्वास बसत नाही..." अवघ्या 28 व्या वर्षी स्टार खेळाडूच्या अचानक जाण्याने युवराज सिंह हादरला

Yuvraj Singh Shocked and Emotional: फुटबॉलविश्वासाठी आणि क्रीडाप्रेमींसाठी एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. फक्त 28 वर्षांचा असलेला पोर्तुगाल आणि लिव्हरपूल संघाचा स्टार फुटबॉलपटू डियोगो जोटा आणि त्याचा भाऊ आंद्रे सिल्वा यांचा स्पेनमध्ये झालेल्या एका भीषण कार अपघातात मृत्यू झाला. या दुर्दैवी घटनेने केवळ फुटबॉलविश्वच नव्हे, तर संपूर्ण क्रीडाजगत शोकसागरात बुडाले आहे. भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी अष्टपैलू खेळाडू युवराज सिंहने पोर्तुगाल आणि लिव्हरपूलचा स्टार फुटबॉलपटू डियोगो जोटा आणि त्याचा भाऊ आंद्रे सिल्वा यांच्या अपघाती निधनावर शोक व्यक्त केला आहे.

डियोगो जोटा याने गेल्या काही वर्षांत आपली ओळख एक हुशार, चपळ आणि अत्यंत प्रतिभावान खेळाडू म्हणून फुटबॉल विश्वात निर्माण केली होती. मैदानावर त्याची उपस्थिती म्हणजे एक वेगळाच जोश असायचा. त्याने लिव्हरपूलसाठी आणि पोर्तुगालसाठी अनेक महत्त्वाच्या सामन्यांमध्ये निर्णायक कामगिरी केली होती. अलीकडेच त्याचे लग्न झाले होते. पण वैयक्तिक आयुष्यात हे नवे पर्व सुरू होऊन 10 दिवसच झाले असतांना काळाने त्याच्यावर घाला घातला. अशा वेळी त्याच्या आयुष्याचा असा अचानक अंत होणे हे खूपच वेदनादायी आहे.

या दु:खद घटनेवर भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी अष्टपैलू खेळाडू युवराज सिंह यांनी शोक व्यक्त केला आहे. त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स' वर एक भावनिक पोस्ट शेअर केली आहे.

युवराजने लिहिले, "विश्वास बसत नाही की डियोगो जोटा आता आपल्या सोबत नाही. तो एक असा खेळाडू होता, जो मैदानावर पाऊल टाकताच संपूर्ण खेळात ऊर्जा निर्माण करायचा. त्याचा खेळ हा प्रेक्षकांना खिळवून ठेवणारा असायचा. तो केवळ खेळाडू नव्हता, तर एक प्रेरणास्थान होता. त्याचा भाऊ आंद्रे सिल्वाचाही याच अपघातात मृत्यू झाल्याचे ऐकून मन सुन्न झालं. या दुःखातून सावरण्यासाठी त्यांच्या कुटुंबीयांना आणि चाहत्यांना खूप मोठी ताकद मिळो, हीच प्रार्थना. माझ्या मनःपूर्वक संवेदना त्यांच्या परिवारासोबत आहेत."

Hard to believe Diogo is gone! He was a baller who brought the game to life every time he touched the pitch! One of the finest ever Condolences to the family, can't imagine the pain of losing not just Diogo, but his brother in the same accident. Strength to all who knew and… pic.twitter.com/pvfzjQ5QV4

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) July 3, 2025