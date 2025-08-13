"रोहित तुला मी तुला एवढा मारेल मारेल... " युवराज सिंगने त्याला पाहताच दिली वॉर्निंग, Viral Video

Yuvraj Singh Warn Rohit Duplicate: सोशल मीडियावर सध्या माजी भारतीय क्रिकेटपटू युवराज सिंह यांचा एक मजेशीर व्हिडीओ जोरदार व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओमध्ये युवराज एका कंटेंट क्रिएटरला चांगलंच ‘धमकावत’ असल्याचं दिसतंय, पण ही धमकी पूर्णपणे मस्करीत दिलेली आहे. चाहत्यांनी हा व्हिडीओ शेअर करून कमेंट्सचा पाऊस पाडलाय.
इंग्लंड दौऱ्यात जबरदस्त फलंदाजी करून विक्रमांची मालिका रचणारा आणि पहिल्याच कसोटी मालिकेत कर्णधार म्हणून प्रभाव टाकणारा शुभमन गिल पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. इंग्लंडचा कर्णधार बेन स्टोक्सला मागे टाकत गिलने जुलै महिन्याचा ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जिंकला आहे. या स्पर्धेत दक्षिण आफ्रिकेचा वियान मुल्डरही होता.
गिलच्या नावावर हा किताब चौथ्यांदा गेला आहे. यापूर्वी त्याने जानेवारी 2023, सप्टेंबर 2023 आणि फेब्रुवारी 2025 मध्ये हा अवॉर्ड मिळवला होता. इंग्लंडविरुद्धच्या पाच कसोटी सामन्यांच्या मालिकेत त्याने 754 धावा केल्या, सरासरी 75.4 ठेवली. हेडिंग्ले येथे 147 धावांची दमदार खेळी करून दौऱ्याची सुरुवात केली. एजबेस्टन कसोटीत तर पहिल्या डावात 269 आणि दुसऱ्या डावात 161 धावांची दोन मोठी शतकी खेळी झळकावली.
Yuvraj Singh to Rohit Sharma's look like person : "Sharma ji ke bete" wo tere Ko dekega na itna marega na tere ke wo itna marega na wo" pic.twitter.com/odMFrXeHGc
— (@rushiii_12) August 11, 2025
या मालिकेत गिल पहिल्यांदाच कसोटी संघाचे नेतृत्व करत होता. अवॉर्ड जिंकल्यानंतर तो म्हणाला, "इंग्लंडविरुद्धची कसोटी मालिका कर्णधार म्हणून माझ्यासाठी खूप शिकण्याची संधी होती. दोन्ही संघांकडून अप्रतिम खेळ झाला. मला खात्री आहे की या मालिकेतील आठवणी खेळाडू आयुष्यभर जपून ठेवतील."