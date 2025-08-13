"रोहित तुला मी तुला एवढा मारेल मारेल... " युवराज सिंगने त्याला पाहताच दिली वॉर्निंग, Viral Video

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 13, 2025, 10:52 AM IST
Yuvraj Singh Warn Rohit Duplicate: सोशल मीडियावर सध्या माजी भारतीय क्रिकेटपटू युवराज सिंह यांचा एक मजेशीर व्हिडीओ जोरदार व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओमध्ये युवराज एका कंटेंट क्रिएटरला चांगलंच ‘धमकावत’ असल्याचं दिसतंय, पण ही धमकी पूर्णपणे मस्करीत दिलेली आहे. चाहत्यांनी हा व्हिडीओ शेअर करून कमेंट्सचा पाऊस पाडलाय.

शुभमन गिलने बेन स्टोक्सला मागे टाकलं

इंग्लंड दौऱ्यात जबरदस्त फलंदाजी करून विक्रमांची मालिका रचणारा आणि पहिल्याच कसोटी मालिकेत कर्णधार म्हणून प्रभाव टाकणारा शुभमन गिल पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. इंग्लंडचा कर्णधार बेन स्टोक्सला मागे टाकत गिलने जुलै महिन्याचा ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जिंकला आहे. या स्पर्धेत दक्षिण आफ्रिकेचा वियान मुल्डरही होता.

चौथ्यांदा ‘प्लेयर ऑफ द मंथ’

गिलच्या नावावर हा किताब चौथ्यांदा गेला आहे. यापूर्वी त्याने जानेवारी 2023, सप्टेंबर 2023 आणि फेब्रुवारी 2025 मध्ये हा अवॉर्ड मिळवला होता. इंग्लंडविरुद्धच्या पाच कसोटी सामन्यांच्या मालिकेत त्याने 754 धावा केल्या, सरासरी 75.4 ठेवली. हेडिंग्ले येथे 147 धावांची दमदार खेळी करून दौऱ्याची सुरुवात केली. एजबेस्टन कसोटीत तर पहिल्या डावात 269 आणि दुसऱ्या डावात 161 धावांची दोन मोठी शतकी खेळी झळकावली.

पहिल्यांदाच कसोटीत कर्णधार

या मालिकेत गिल पहिल्यांदाच कसोटी संघाचे नेतृत्व करत होता. अवॉर्ड जिंकल्यानंतर तो म्हणाला, "इंग्लंडविरुद्धची कसोटी मालिका कर्णधार म्हणून माझ्यासाठी खूप शिकण्याची संधी होती. दोन्ही संघांकडून अप्रतिम खेळ झाला. मला खात्री आहे की या मालिकेतील आठवणी खेळाडू आयुष्यभर जपून ठेवतील."

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

