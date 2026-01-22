युजवेंद्र चहल आणि आरजे महवश मध्ये बिनसलं? इंस्टाग्रामवर केले एकमेकांना अनफॉलो; चाहते चिंतेत

Yuzvendra Chahal and RJ Mahvash End Their Friendship: भारतीय क्रिकेटपटू युजवेंद्र चहल पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत, मात्र यावेळी कारण मैदानावरील कामगिरी नसून त्यांचे वैयक्तिक आयुष्य आहे. चहल आणि रेडिओ जॉकी महवश यांच्यात सर्वकाही सुरळीत नाही, अशा चर्चा सध्या सोशल मीडियावर रंगू लागल्या आहेत. दोघांनीही इन्स्टाग्रामवर एकमेकांना अनफॉलो केल्याचा दावा केला जात असून, यामुळे त्यांच्या नात्यात दुरावा आल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. चहल आणि महवश यांना याआधी अनेकदा एकत्र पाहण्यात आले होते. एका सामन्यादरम्यान ते दोघे एकत्र उपस्थित होते, त्यानंतर विविध ठिकाणीही त्यांची एकत्र स्पॉटिंग झाली होती. यामुळे त्यांच्यातील नात्याबाबत तर्कवितर्क सुरू झाले होते. मात्र, या चर्चांवर त्यांनी प्रतिक्रिया देताना एकमेकांना फक्त चांगले मित्र असल्याचे सांगितले होते. इतकेच नव्हे तर त्यांनी एकमेकांना आपला 'सपोर्ट सिस्टम' असल्याचेही स्पष्ट केले होते.
दरम्यान, चहल आणि त्यांची माजी पत्नी धनश्री यांचा गेल्या वर्षी घटस्फोट झाला होता. या घटस्फोटानंतर चहलच्या वैयक्तिक आयुष्याकडे लोकांचे अधिक लक्ष गेले. धनश्रीने एका कार्यक्रमात त्यांच्या विभक्त होण्याबाबत भावना व्यक्त करताना सांगितले होते की, तिने शेवटपर्यंत नातं वाचवण्याचा प्रयत्न केला. “मी लोकांना खूप संधी देते, हीच माझी कमकुवत बाजू आहे. एका टप्प्यानंतर मी थकले,” असे तिने नमूद केले होते.
धनश्रीच्या या वक्तव्यानंतर चहलनेही आपली बाजू मांडली होती. “मी एक खेळाडू आहे आणि मी कधीही फसवणूक करत नाही. जर कोणी दोन महिन्यांतच विश्वासघात करत असेल, तर नातं इतकी वर्षं टिकणारच नाही. माझ्यासाठी हा अध्याय संपला आहे आणि मी पुढे निघून गेलो आहे,” असे चहल म्हणाला होता.
दरम्यान, चहल आणि आरजे महवश यांनी त्यांच्या नात्याबाबत किंवा इन्स्टाग्रामवरील अनफॉलोच्या चर्चांबाबत कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. त्यामुळे सध्या या सगळ्या गोष्टी केवळ सोशल मीडियावरील चर्चांपुरत्याच मर्यादित आहेत.
क्रिकेट कारकिर्दीबाबत बोलायचे झाले तर युजवेंद्र चहल सध्या भारतीय संघाबाहेर आहे. त्यांनी आतापर्यंत 72 एकदिवसीय सामन्यांत 121 विकेट्स घेतल्या असून, जानेवारी 2023 नंतर त्यांनी वनडे खेळलेला नाही. तर टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये त्यांच्या नावावर 80 सामन्यांत 96 विकेट्स आहेत, मात्र ऑगस्ट 2023 पासून या फॉरमॅटमध्येही ते संघाचा भाग नाहीत.