युजवेंद्र चहलने क्रिकेटमधून जाहीर केली निवृत्ती, अचानक 'हा' फॉरमॅट सोडण्याची केली घोषणा

Yuzvendra Chahal Retirement : भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहलने अचानकपणे रेड बॉल क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. चहल स्वतः सोशल मीडियावर याबाबत पोस्ट शेअर करून माहिती दिली. युजवेंद्र चहल त्याचा शेवटचा रेड बॉल क्रिकेट सामना हा लॉर्ड्समध्ये नॉर्थम्पटनशायरमध्ये खेळला होता. मात्र लेग स्पिनर असलेला युजवेंद्र चहल व्हाईट बॉल क्रिकेट खेळणं सुरूच ठेवेल. युजवेंद्र चहल हा बऱ्याच काळापासून टीम इंडियाच्या आभार आहे. ऑगस्ट 2023 मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध त्याने शेवटचा सामना टीम इंडियासोबत खेळला होता. 36 वर्षीय चहलने भारतासाठी 72 वनडे आणि 80 टी20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. परंतु त्याला कधीही कसोटी सामना खेळण्याची संधी मिळालेली नाही. थोडक्यात सांगायचे तर त्याने 'रेड-बॉल' फॉरमॅटमध्ये कोणताही आंतरराष्ट्रीय सामना खेळलेला नाही.
क्रिकेटर युजवेंद्र चहलने सोशल मीडियावर शेअर करून लिहीलं की, 'मी हातात घेतलेला पहिला क्रिकेटचा चेंडू लाल रंगाचा होता. तेव्हा मी दहा वर्षांचा होतो आणि या खेळाशी माझे इतके घट्ट नाते निर्माण होईल, याची मला अजिबात कल्पना नव्हती. माझ्यासाठी 'लाल चेंडूचे क्रिकेट' हा केवळ खेळाचा एक प्रकार नव्हता. याच खेळाने मला संयम, चारित्र्य आणि प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करण्याचे धैर्य दिले. तसेच मैदानावर तासनतास ठामपणे उभे राहून प्रत्येक धावेसाठी आणि प्रत्येक विकेटसाठी संघर्ष करण्यातला खरा आनंदही याच खेळाने मला शिकवला'.
युजवेंद्र चहलने पुढे लिहिलं की, 'मी माझा शेवटचा फर्स्ट क्लास सामना लॉर्ड्सच्या मैदानावर खेळलो. हा विचारच मनाला भावूक करणारा आहे, कारण 'टेस्ट कॅप' परिधान करणे हे माझे नेहमीच स्वप्न होते. एक असे स्वप्न जे मी अनेक वर्षांपासून जपले होते. जरी ते स्वप्न पूर्ण होऊ शकले नाही, तरीही माझ्या या प्रवासाबद्दल मी खरोखर समाधानी आहे आणि या फॉर्मेटमध्ये मला मिळालेल्या प्रत्येक संधीबद्दल मी अत्यंत कृतज्ञ आहे. रेड बॉल क्रिकेटने मला माझ्या आयुष्यातील काही अत्यंत सुंदर आठवणी दिल्या आहेत आणि त्या आठवणी माझ्याकडून कोणीही कधीच हिरावून घेऊ शकत नाही.