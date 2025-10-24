‘घे आई शप्पत...’ चहलचा पोस्टमधून धनश्रीवर अप्रत्यक्ष टोला? 4 कोटींच्या पोटगीवरून चर्चेला उधाण

Yuzvendra Dig on Dhanashree 4 Cr Alimony: भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत आणि यावेळी कारण क्रिकेट नाही, तर त्यांचा एक सोशल मीडिया पोस्ट. चहलने नुकतीच एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेअर केली होती, जी काही तासातच डिलीट करण्यात आली. पण त्याआधीच तिचे स्क्रीनशॉट्स व्हायरल झाले आणि चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय बनले.
चहलने आपल्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर एका न्यायालयीन निर्णयाचा स्क्रीनशॉट शेअर केला होता. त्या स्क्रीनशॉटमध्ये लिहिलं होतं की, “आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी पत्नी आपल्या पतीकडून पोटगीची मागणी करू शकत नाही.” यासोबतच चहलने कॅप्शनमध्ये लिहिलं की, “मां कसम खाओ... नहीं पलटोगे इस फैसले से.” ही पोस्ट काही वेळातच गायब झाली, पण चाहत्यांनी स्क्रीनशॉट घेतल्याने ती पोस्ट सोशल मीडियावर चांगलीच व्हायरल झाली. अनेक यूजर्सना वाटलं की हा अप्रत्यक्ष धनश्री वर्मावर टोमणा होता.
युजवेंद्र चहल आणि धनश्री वर्मा यांचं लग्न डिसेंबर 2020 मध्ये झालं होतं. धनश्री एक प्रसिद्ध डान्सर, कोरिओग्राफर आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आहे. लग्नानंतर दोघे अनेक व्हिडीओंमध्ये एकत्र दिसत होते. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून त्यांच्या नात्यात तणाव असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या होत्या. या वर्षाच्या सुरुवातीला दोघांनी अधिकृतरीत्या घटस्फोट घेतल्याची बातमी समोर आली. त्यावेळी काही मीडियात अहवाल आले की दोघांमध्ये सुमारे 4 कोटी रुपयांच्या अलिमनीचा करार झाला. जरी दोघांनी कधीही यावर अधिकृत भाष्य केलं नाही, तरी सोशल मीडियावर हेच आकडे सर्वाधिक व्हायरल झाले.
चहलचा हा पोस्ट व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडियावर मीम्सचा पाऊस पडला. काहींनी याला “सॅव्हेज मूव्ह” म्हटलं, तर काहींनी त्यांना शांत राहण्याचा सल्ला दिला. काही चाहत्यांनी मजेशीर पद्धतीने लिहिलं "भाऊ अजूनही मूडमध्ये नाही दिसत!” काही यूजर्सनी मात्र चहलचं समर्थन केलं, म्हणाले की “तो फक्त एक कोर्ट निर्णय शेअर करत होता, त्यात धनश्रीचा उल्लेख नव्हता.”
या सर्व गोंधळात, चहल आणि शिखर धवनचा एक मजेशीर रील सुद्धा प्रचंड व्हायरल झाला आहे. त्या व्हिडीओमध्ये धवन म्हणताना दिसतो की, “तेरी भी शादी करवा देंगे बेटा!” त्यावर चहल हसत हसत हकलत उत्तर देतो, आणि दोघांचा हा मस्तीखोर अंदाज फॅन्सना फार आवडला. व्हिडीओचं कॅप्शन होतं, “एक बार फिर से दूल्हा बनने का मन है बेटा... तू रुक जा थोड़ा.” चाहत्यांनी या व्हिडीओवर जबरदस्त प्रतिसाद दिला आणि दोघांच्या कॉमिक टाइमिंगचं कौतुक केलं.
चहलची ती एकच पोस्ट, “मां कसम...” या कॅप्शनसह, पुन्हा त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याला चर्चेत आणून गेला. काहींना तो एक विनोदी रिअॅक्शन वाटली, तर काहींना तो त्यांच्या मनातील नाराजीचा इशारा वाटला. जरी त्यांनी पोस्ट डिलीट केला असली, तरी सोशल मीडिया यूजर्सनी ती पोस्ट कायम लक्षात ठेवली आहे.