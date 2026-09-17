/गणपती विसर्जन करताना क्रिकेटर चहलची पूर्व पत्नी धनश्री वर्माला अश्रू अनावर

Dhanashree Verma Ganpati Visarjan : क्रिकेटर युजवेंद्र चहलची पूर्व पत्नी आणि प्रसिद्ध कोरियोग्राफर धनश्री वर्माच्या घरी दरवर्षी प्रमाणे यावर्षी सुद्धा गणेश चतुर्थी निमित्त गणपती बाप्पांचं आगमन झालं होतं. 14 सप्टेंबर रोजी आगमन झालेल्या गणपती बाप्पांचं 16 सप्टेंबर रोजी विसर्जन सुद्धा करण्यात आलं. या दरम्यान धनश्री खूप भावुक झालेली दिसली. गणपतीचं विसर्जन करून निरोप देताना ती ढसाढसा रडली. या दरम्यानचा तिचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
धनश्री वर्माचा व्हिडीओ समोर येत असून तो सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. धनश्रीच्या घरी मागील काही वर्षांपासून गणपती बाप्पांचं आगमन होतं. डिड दिवस गणपती धनश्रीच्या घरी मुक्कामाला असतात. यंदाही जल्लोषात धनश्री आणि तिच्या कुटुंबाने गणपतीचं घरी स्वागत केलं. त्याची मनोभावे पूजा केली मात्र गणरायाला निरोप देताना मात्र धनश्री गहिवरली आणि तिला अश्रू अनावर झाले. यावेळी धनश्रीची आई वर्षा वर्मा आणि काही मैत्रिणी धनश्रीला सांभाळत होत्या आणि तिचे अश्रू पुसून समजूत घालत होत्या. त्यानंतर धनश्री काहीशी शांत झाली आणि तिने गणपती बाप्पांना भावपूर्वक निरोप दिला.
गणेश विसर्जन प्रसंगी धनश्री वर्माच्या लूकबाबत बोलायचं झालं तर तिने क्रीम रंगाची साडी नेसली होती. जिच्यावर लाल आणि गोल्डन जरीची मोठी बॉर्डर होती. यावेळी धनश्री अगदी मोहक आणि सालस दिसत होती. आपला लूक पूर्ण करण्यासाठी धनश्रीने सोनेरी बांगड्या घातल्या होत्या. संपूर्ण एथनिक लूकला एक साधे पण सुंदर रूप मिळाले होते.
धनश्री वर्मा ही बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध कोरियोग्राफर असून ती एक यूट्यूबर आणि डेंटिस्ट सुद्धा आहे. तिने शियामक दावर यांच्या मार्गदर्शनाखाली नृत्याचे प्रशिक्षण घेतले आहे. धनश्री 'झलक दिखला जा 11' या डान्स रिअॅलिटी शोची फायनलिस्ट होती. धनश्री सोशल मीडियावरही बरीच सक्रिय असते आणि अनेकदा नृत्याचे व्हिडिओ शेअर करत असते ज्यांना चाहत्यांकडून प्रचंड पसंती मिळते. धनश्री वर्माचं लग्न हे डिसेंबर 2020 मध्ये झालं होतं मात्र 2025 मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला.