युजवेंद्र चहलने Ex पत्नी धनश्रीला पुन्हा मारला टोमणा, शिखर धवनसोबत केली डील

Yuzvendra Chahal : युजवेंद्र चहल आणि धनश्री वर्मा या दोघांचा याचवर्षी मार्च महिन्यात घटस्फोट झाला. त्यानंतर दोघांच्या नात्याबाबत सोशल मीडियावर लागोपाठ चर्चा होत आहे. घटस्फोट झाल्यावर युजवेंद्र चहल कोणत्या न कोणत्या प्रकारे धनश्रीला टोमणे मारत आहे. आधी राज शमानीच्या पॉडकास्टवर आणि नंतर इंस्टाग्रामद्वारें चहल धनश्रीला टोमणे मारण्याची संधी सोडत नाही. अलिकडेच, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पोटगीबाबतच्या निर्णयावर भाष्य करताना त्यांची माजी पत्नी धनश्री वर्मा यांच्यावर टीका केली. आता युजवेंद्र चहल पुन्हा एकदा त्याच्या सोशल मीडिया अॅक्टिव्हिटीमुळे चर्चेत आहेत.
यापूर्वी क्रिकेटर युजवेंद्र चहलने सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला इंस्टाग्राम स्टोरीवर शेअर करून लिहिले की, 'आईची शपथ घ्या की तू या निर्णयापासून मागे हटणार नाहीस.'' सर्वोच्च न्यायालयाच्या पोटगी न देण्याच्या निर्णयावर चहलने केलेली टिप्पणी धनश्रीवर थेट टीका म्हणून पाहिली गेली. आता युजवेंद्र चहलने शिखर धवनच्या पोस्ट खाली कमेंट करत असं काही लिहिलं ज्याने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं.
माजी क्रिकेटर शिखर धवनच्या एका फोटोवर युजवेंद्र चहलने कमेंट केली. यावेळी ताईने पुन्हा एकदा घटस्फोटानंतर पूर्व पत्नी धनश्रीला दिलेल्या पोटगीच्या रक्कमेचा उल्लेख केला. युजवेंद्र चहलने घटस्फोटानंतर पूर्व पत्नी धनश्रीला 4 कोटींची पोटगी दिली होती. त्याने शिखर धवनच्या फोटोवर कमेंट करत लिहिले की, 'तुझ्या पोजवर कॉपीराइट मारतोय भाऊ, फक्त 4 कोटी'. यावर शिखरने मजेत रिप्लाय केला, 'डील पक्की'. युजवेंद्र चहलने या कमेंटच्या आडून धनश्री वर्माला टोमणा मारला असल्याचं बोललं जात आहे. 'राईज अँड फॉल' या रिअॅलिटी शोमध्ये धनश्री वर्मा तिच्या वैवाहिक जीवनाबद्दल आणि घटस्फोटाबद्दल उघडपणे बोलली. धनश्रीने खुलासा केला होता की युजवेंद्रसोबतचे तिचे लग्न लव्ह आणि अरेंज्ड मॅरेज होते. तसेच लग्नानंतर काही दिवसात तिला युजवेंद्र चहलच्या वागण्यात बदल जाणवू लागला.
हेही वाचा : 'आम्हाला माहित नाही पुन्हा कधी....' विजयानंतर रोहित - विराट 'हे' काय बोलून गेले, चाहत्यांची धाकधूक वाढली
युजवेंद्र चहल आणि धनश्री वर्मा यांचा घटस्फोट कधी आणि कसा झाला?
उत्तर: युजवेंद्र चहल आणि धनश्री वर्मा यांचा घटस्फोट २०२५ च्या मार्च महिन्यात, नेमकं २० मार्च रोजी बॉम्बे हायकोर्टात अंतिम झाला. हे लग्न डिसेंबर २०२० मध्ये झालं होतं आणि जून २०२२ मध्ये वेगळे झाले होते. घटस्फोटानंतर चहलने धनश्रीला ४ कोटी रुपयांची पोटगी दिली होती.
शिखर धवनच्या पोस्टवर चहलने काय कमेंट केली?
उत्तर: माजी क्रिकेटर शिखर धवनच्या एका फोटो पोस्टवर युजवेंद्र चहलने कमेंट केली: "तुझ्या पोजवर कॉपीराइट मारतोय भाऊ, फक्त ४ कोटी". हे ४ कोटींच्या पोटगीचा उल्लेख असल्याने धनश्रीवर टोमणा म्हणून चर्चेत आलं. शिखर धवनने मजेत उत्तर दिलं: "डील पक्की".
शिखर धवनच्या पोस्टवर चहलने काय कमेंट केली?
उत्तर: माजी क्रिकेटर शिखर धवनच्या एका फोटो पोस्टवर युजवेंद्र चहलने कमेंट केली: "तुझ्या पोजवर कॉपीराइट मारतोय भाऊ, फक्त ४ कोटी". हे ४ कोटींच्या पोटगीचा उल्लेख असल्याने धनश्रीवर टोमणा म्हणून चर्चेत आलं. शिखर धवनने मजेत उत्तर दिलं: "डील पक्की".