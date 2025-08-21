English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
धनश्रीच्या मुलाखतीनंतर युझवेंद्र चहलची आली पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाला “लाखो भावना, पण... ”

Yuzvendra Chahal Reaction: युजवेंद्र चहलने इंस्टाग्रामवरील पोस्टसाठी लिहिलेल्या कॅप्शनमुळे अनेक सोशल मीडिया वापरकर्त्यांना प्रश्न पडला की ही पोस्ट त्याची  माजी पत्नी धनश्री वर्माच्या  मुलाखतीवर आहे का?     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 21, 2025, 12:07 PM IST
Yuzvendra Chahal Reaction on Dhanashree Verma Viral Statement: भारतीय फिरकीपटू युझवेंद्र चहल पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. माजी पत्नी धनश्री वर्मा हिने घटस्फोटावर पहिल्यांदाच उघडपणे भाष्य केलं आहे. तिच्या या पॉडकास्टचे अनेक व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाले आहेत. यानंतर आता काही तासांतच चहलने इन्स्टाग्रामवर एक गूढ पोस्ट शेअर केली. त्याच्या कॅप्शनमुळे अनेकांना वाटलं की हा अप्रत्यक्षपणे धनश्रीच्या व्हायरल झालेल्या वक्तव्यालाच दिलेला प्रतिसाद आहे.

चहलची भावनिक इन्स्टा पोस्ट

चहलने इंग्लंडमधील कर्कस्टोन पास येथे क्लिक केलेले काही फोटो शेअर केले. भव्य डोंगररांगांकडे बघत  तो कधी हात पसरून, तर कधी गहन विचारात हरवलेला दिसतो. या फोटोंसोबत त्याने लिहिलं – “Million feelings, zero words” म्हणजे लाखो भावना, पण शब्द नाहीत. 

चाहत्यांच्या कमेंट्स

सोशल मीडियावर चाहत्यांनी लगेच याला धनश्रीच्या मुलाखतीशी जोडून प्रतिक्रिया द्यायला सुरुवात केली. कुणी लिहिलं  “धनश्रीचा पॉडकास्ट बघून आला वाटतं”, तर कुणी थट्टेच्या सुरात म्हटलं, “भाई, व्हॉट्सअॅपवर सांगितलं असतं, टी-शर्ट कशाला हवाय?”

 

धनश्रीची कबुली? 

धनश्री वर्मा नुकतीच ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे या यूट्यूब पॉडकास्टवर आली होती. या मुलाखतीत तिने घटस्फोटाच्या कोर्टातील अनुभवांबद्दल सांगितलं. तिने म्हटलं  “आम्ही मानसिकदृष्ट्या तयार होतो, तरीही अंतिम सुनावणीच्या दिवशी मी भावनिकरीत्या कोसळले. सगळ्यांसमोर मी रडायला लागले, माझ्या भावना शब्दांत मांडूच शकले नाही. शेवटी निर्णय आल्यानंतर चहल माझ्या आधीच कोर्टातून बाहेर गेला.” याच दिवशी चहलने घातलेल्या “Be Your Own Sugar Daddy” या टी-शर्टबद्दलही धनश्रीने बोलताना नाराजी व्यक्त केली. “सगळ्यांना माहिती होतं की लोक मला दोष देतील. पण अशा वेळी असं टी-शर्ट घालण्यापेक्षा ‘व्हॉट्सअॅप’वर मेसेज केला असता तरी झालं असतं.” असं ती म्हणाली.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नात्याचा प्रवास आणि शेवट

कोविड काळात डान्स लेसनच्या निमित्ताने चहल-धनश्रीची ओळख झाली. दोघांनी डिसेंबर 2020 मध्ये गुरुग्राम येथे लग्न केलं. मात्र, काही वर्षांतच नातं बिघडलं आणि जून 2022 मध्ये ते विभक्त झाले. ५ फेब्रुवारी 2024 रोजी त्यांनी परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. मार्चमध्ये न्यायालयाने अधिकृतपणे घटस्फोट मंजूर केला.

