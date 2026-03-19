IPL 2026 पूर्वी स्टार क्रिकेटरने सोडली दारू, स्वतः केला खुलासा, म्हणाला ' मला संघासाठी 150 टक्के द्यायचंय...'

IPL 2026 : आयपीएल 2026 चं बिगुल वाजलं असून येत्या 28 मार्च पासून इंडियन प्रीमियर लीगच्या (Indian Premier League)19 व्या सीजनला सुरुवात होणार आहे. यासाठी सर्व संघांनी सरावाला सुरुवात केली असून प्रत्येक संघ हा विजेतेपदाची ट्रॉफी जिंकण्याच्या उद्देशानेच मैदानात उतरेल. आयपीएल 2025 मध्ये पंजाब किंग्सला (Puanjab Kings) विजेतेपदाच्या ट्रॉफीने थोडक्यात हुलकावणी दिली होती. त्यांचा आरसीबी विरुद्ध फायनल सामन्यात पराभव झाला होता. मात्र यंदा पंजाब किंग्सला विजेतेपदाची ट्रॉफी जिंकवून देण्यासाठी त्यांच्या संघातील स्टार खेळाडू मेहनत घेत आहेत. एका स्टार खेळाडूने आयपीएलपूर्वी दारू देखील सोडल्याचा खुलासा केला होता.
इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या सीजनमध्ये पंजाब किंग्सकडून मैदानात उतरण्यास सज्ज असलेला स्टार खेळाडू युझवेंद्र चहलने त्याची तंदुरुस्ती आणि खेळाप्रती असलेली निष्ठा एका नव्या स्तरावर नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. दक्षिण आफ्रिकेचा फलंदाज एबी डिविलियर्सच्या यूट्यूब शो वर बोलताना युझवेंद्र चहलने सांगितलं की त्याने मागच्या सहा महिन्यांपासून दारू पिणं सोडलं आहे. युझवेंद्र चहलच्या या निर्णयाचे एबी डिविलियर्सने टाळी वाजवून स्वागत केले.
युझवेंद्र चहल आता करिअरच्या त्या टप्प्यावर आहे जिथे फिटनेस ही त्याच्यासाठी एक मोठं आव्हान आहे. आपल्या नव्या जीवनशैलीवर बोलताना त्याने म्हटले की, 'मी दारू पिणं सोडलं आहे आणि याला सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ झालाय. मी आता 35 वर्षांचा आहे, म्हणून मला अधिक सक्रिय राहायचं आहे आणि माझ्या संघासाठी माझं 150 टक्के योगदान देऊ इच्छितो. सिनियर खेळाडू होण्याच्या नात्याने मला हवंय आयपीएलमध्ये युवा खेळाडूंनी माझ्याकडून काहीतरी शिकावं.
युझवेंद्र चहल हा भारतीय संघातून बाहेर असला तरी आयपीएलमध्ये त्याची कारकीर्द ही दैदिप्यमान आहे. युझवेंद्र चहल याने आयपीएलमध्ये एकूण 174 सामने खेळले असून यात 221 विकेट घेतले आहेत. युझवेंद्र चहल हा आयपीएलमधील सर्वाधिक विकेट्स घेणारा विकेटकिपर आहे. या वेळी आयपीएलमध्ये त्याला केवळ द्विशतक बळींचा टप्पा ओलांडायचा नाही, तर पंजाब किंग्सच्या स्पिन विभागाला गेल्या वर्षी नसलेली ताकदही द्यायची आहे.
युझवेंद्र चहलने पहिल्यांदाच खुलासा केला की आयपीएल 2025 च्या फायनलमध्ये तो दुखापतग्रस्त होता. त्याने खुलासा केला की, केकेआरविरुद्धच्या सामन्यानंतर त्याची बरगडी फ्रॅक्चर झाली होती आणि नंतर बोटाचे हाडही मोडले होते. यामुळे त्याला उपांत्य फेरी आणि अंतिम सामन्यात त्याला नैसर्गिक लेग-स्पिन गोलंदाजी करता आली नाही. अंतिम सामन्यात त्याने 4 षटकांत 37 धावा देऊन 1 विकेट घेतली. पंजाबला त्यांचे पहिले विजेतेपद मिळवून देण्यासाठी मदत करता यावी म्हणून, चहलने यावर्षी आपल्या शरीराला प्राधान्य देण्याचा निर्धार केला आहे.