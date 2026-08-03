/W, W, W, W... युझवेंद्र चहलने इंग्लिश फलंदाजांना गुडघे टेकायला पाडले भाग! पहा Video

भारताचा स्टार फिरकी गोलंदाज युझवेंद्र चहल सध्या टीम इंडियाच्या संघातून त्याला सातत्याने वगळले जात आहे. सध्या तो आयपीएलमध्ये पंजाब किंग्जच्या संघाकडून खेळत आहे. आता त्याने आणखी एकदा फिरकी गोलंदाजीने कमाल केली आहे. युझवेंद्र चहलचे क्रिकेट करिअर आणि त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळाला आहे आता तो पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरला आहे. युझवेंद्र चहलने आता इंग्लंडच्या भूमीवर शानदार गोलंदाजी करत चार बळी घेतले. भारतीय संघात चहलकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जात होते. त्यामुळेच, तो तिथे क्रिकेट खेळण्यासाठी इंग्लंडला गेला, आता त्याने कशी कामगिरी केली यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
भारताचा क्रिकेटपटू युझवेंद्र चहल याला भारतीय संघात मागील काही महिन्यांपासून सातत्याने वगळले जात आहे त्यामुळे आता त्याने इंग्लंड डोमेस्टिक वन डे कपसाठी नॉर्थम्प्टनशायरसोबत करार केला आहे. सध्या तो इंग्लंडमध्ये क्रिकेट खेळत आहे. त्याने आता रविवारी झालेल्या सामन्यामध्ये कौतुकास्पद कामगिरी केली आहे त्यामुळे तो चर्चेत आला आहे. रविवारी झालेल्या सामन्यामध्ये त्याने इंग्लिश फलंदाजांना गुडघे टेकायला भाग पाडले. त्याने उत्कृष्ट गोलंदाजी करत आपल्या संघाला विजय मिळवून दिला. त्याच्या गोलंदाजीचा एक व्हिडिओदेखील समोर आला आहे.
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इंग्लंड डोमेस्टिक वन डे कप 2026 मध्ये युझवेंद्र चहल लँकेशायरविरुद्ध सामना खेळला, यामध्ये त्यांची शानदार गोलंदाजी पाहायला मिळाली. युझवेंद्र चहलने 9 ओव्हर टाकल्या यामध्ये त्याने 60 धावा केल्या आणि यामध्ये त्याने 4 विकेट्स संघाला मिळवून दिले. चहलने मार्कस हॅरिस आणि आरव शेट्टीसारख्या फलंदाजांना बाद केले. त्याच्या शानदार गोलंदाजीमुळे त्याच्या संघाला 67 धावांनी विजय मिळवता आला.
Yuzi was weaving his magic yesterday— Northamptonshire Steelbacks (@NorthantsCCC) August 3, 2026
He finished with figures of 4/60 against Lancashire pic.twitter.com/CK22zMXsZF