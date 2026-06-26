'Z' चा नेटवर्क हिस्सा २०% च्या विक्रमी पातळीवर; कंपनीच्या स्पोर्ट्स पोर्टफोलिओने ३०० दशलक्षाहून अधिक 'ओम्नी-प्लॅटफॉर्म युनिक रीच' गाठला

• कंपनीच्या मनोरंजन आणि क्रीडा पोर्टफोलिओमध्ये प्रेक्षकसंख्येत लक्षणीय वाढ
• 'लिनियर' (पारंपारिक टीव्ही) पोर्टफोलिओने याच कालावधीतील फिफा वर्ल्ड कप २०२२™ च्या तुलनेत १७% अधिक 'लाइव्ह रीच' (थेट प्रेक्षकसंख्या) नोंदवला
मुंबई: आघाडीची कंटेंट आणि तंत्रज्ञान कंपनी, 'झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेड' ('Z') ने २०२६ च्या २४ व्या आठवड्यात २०% (१५+ भारत शहरी) इतका विक्रमी नेटवर्क हिस्सा गाठला आहे; गेल्या सुमारे ८ वर्षांतील कंपनीची ही सर्वोत्तम कामगिरी ठरली आहे.
प्रेक्षकसंख्येतील या दमदार वाढीचे श्रेय कंपनीच्या भक्कम मनोरंजन पोर्टफोलिओला आणि त्यासोबतच नव्याने सुरू झालेल्या 'Unite8 स्पोर्ट्स' चॅनेल्सच्या उत्कृष्ट कामगिरीला जाते. सुरू असलेल्या फिफा वर्ल्ड कप २०२६™ मुळे 'Unite8 स्पोर्ट्स'ने ६० दशलक्ष नवीन प्रेक्षक जोडले आहेत आणि देशातील दुसरा सर्वात मोठा 'लिनियर स्पोर्ट्स पोर्टफोलिओ' म्हणून स्थान मिळवले आहे. थेट क्रीडा सामन्यांचे प्रसारण आणि त्यासोबतच भाषेनुसार समालोचन, तज्ञांचे विशेष विश्लेषण व फुटबॉल-विषयक आशय (content) यांसारख्या महत्त्वाच्या उपक्रमांमुळे 'Unite8 स्पोर्ट्स २' ने भारतातील सर्व इंग्रजी क्रीडा चॅनेल्समध्ये अग्रस्थान मिळवले आहे.
१ जून २०२६ पासून कंपनीच्या क्रीडा पोर्टफोलिओने लिनियर प्लॅटफॉर्म्स, 'Zee5' आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर मिळून ३०० दशलक्षाहून अधिक 'युनिक रीच' (unique reach) गाठला आहे. या महत्त्वपूर्ण टप्प्यामुळे, कंपनीने विविध प्लॅटफॉर्म्सवर मनोरंजन आणि क्रीडा क्षेत्रातील एक प्रभावी आणि पसंतीचे ठिकाण म्हणून स्वतःचे स्थान बळकट केले आहे.
या दमदार कामगिरीबद्दल बोलताना, झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेडच्या 'Unite8 Sports'चे चीफ बिझनेस ऑफिसर भावेश जानवलेकर म्हणाले, "आमच्या विविध प्लॅटफॉर्म्सवर फिफा वर्ल्ड कप २०२६™ (FIFA World Cup 2026™) ला मिळालेला प्रचंड प्रतिसाद हा एक प्रभावी क्रीडा-व्यवसाय उभारण्याच्या आमच्या प्रवासातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. ही स्पर्धा आता निर्णायक टप्प्यात प्रवेश करत असताना, केवळ सामन्यांच्या वेळेपुरतेच नव्हे तर त्यापलीकडेही प्रेक्षकांना गुंतवून ठेवण्यासाठी आम्ही नाविन्यपूर्ण कार्यक्रमांच्या माध्यमातून आमचे प्रयत्न अधिक तीव्र करत आहोत. प्रेक्षकांचा हा उत्स्फूर्त सहभाग, प्रेक्षकांपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर दर्जेदार जागतिक दर्जाचा आशय (content) पोहोचवण्याच्या आणि देशभरातील क्रीडा-प्रसारण व पाहण्याच्या पद्धतींमध्ये (ecosystem) आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेला अधिक बळकट करतो."
कंपनीच्या 'Unite8 Sports' आणि 'झी५' (Zee5) या लिनियर (पारंपारिक प्रसारण) आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर प्रेक्षकसंख्येत सातत्याने दमदार वाढ होत आहे. विविध प्लॅटफॉर्म्सवरील या सक्षम उपस्थितीमुळे प्रेक्षकांना विविध स्क्रीनवर (टीव्ही, मोबाईल इत्यादी) सहजपणे कार्यक्रमांचा आनंद घेणे शक्य झाले आहे, ज्यामुळे मनोरंजन आणि क्रीडा-आशय पाहण्याच्या क्षेत्रात कंपनीचे स्थान अग्रगण्य बनले आहे.