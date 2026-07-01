फुटबॉल चाहत्यांसाठी खुशखबर, 'Z'ने मिळविले 'जर्मन बुंडेसलिगा'चे भारतात प्रक्षेपणाचे विशेष हक्क

• कंपनीने भारतातील 'जर्मन बुंडेसलिगा'साठी ५ वर्षांचे विशेष प्रसारण आणि डिजिटल हक्क मिळवले
• बुंडेसलिगाचे सामने 'Zee5' वर स्ट्रीम केले जातील आणि 'Unite8 Sports' चॅनेलवर प्रसारित केले जातील
मुंबई: आघाडीची कंटेंट आणि तंत्रज्ञान कंपनी, 'झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेड' ('Z') ने भारतातील 'जर्मन फुटबॉल लीग - बुंडेसलिगा'चे ५ वर्षांसाठी विशेष प्रसारण आणि डिजिटल हक्क मिळवून आपला क्रीडा पोर्टफोलिओ अधिक बळकट केला आहे. जगातील सर्वात स्पर्धात्मक आणि मोठ्या प्रमाणावर पाहिली जाणारी फुटबॉल लीग भारतातील लाखो चाहत्यांपर्यंत पोहोचवून, देशात एक मजबूत फुटबॉल इकोसिस्टीम निर्माण करण्याच्या कंपनीच्या महत्त्वाकांक्षेतील हा आणखी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे.
२०२६-२७ च्या हंगामापासून, बुंडेसलिगाचे सामने कंपनीच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर – 'Zee5' आणि 'Unite8 Sports' टेलिव्हिजन चॅनेलवर – विशेषतः उपलब्ध असतील. संपूर्ण भारतातील प्रेक्षकांना थेट सामने, हायलाइट्स आणि विशेष पूरक कार्यक्रमांचे (shoulder programming) व्यापक कव्हरेज पाहता येईल.
'फिफा' (FIFA) सोबत केलेल्या धोरणात्मक भागीदारीनंतर, ही भागीदारी जागतिक क्रीडा क्षेत्रात कंपनीची वाढती उपस्थिती अधिक दृढ करते.
बुंडेसलिगाचे हक्क मिळवल्यामुळे 'Zee5' च्या ग्राहकांसाठीचे मूल्य (value proposition) लक्षणीयरीत्या वाढले आहे; त्यांना प्रीमियम जागतिक क्रीडा आशयाच्या वाढत्या पोर्टफोलिओसोबतच युरोपमधील एका प्रमुख फुटबॉल लीगचा आनंद घेता येईल. देशभरातील प्रेक्षकांपर्यंत असलेली व्यापक पोहोच आणि त्यांच्याशी असलेला मजबूत संपर्क यामुळे, भारतात बुंडेसलिगाची वाढ आणि लोकप्रियता वाढवण्यासाठी 'Z' एका अद्वितीय स्थितीत आहे. या भागीदारीबाबत भाष्य करताना, झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेडच्या 'Unite8 Sports' 'चे चीफ बिझनेस ऑफिसर भावेश जानवलेकर म्हणाले: "बुंडेसलिगा ही जगातील सर्वात रोमांचक फुटबॉल लीगपैकी एक आहे; ती आपल्या उत्साही चाहता वर्गासाठी, जागतिक दर्जाच्या क्लब्ससाठी आणि युवा प्रतिभेला विकसित करण्याच्या कटिबद्धतेसाठी ओळखली जाते. या भागीदारीमुळे प्रेक्षकांना हॅरी केन, जमाल मुसियाला, मायकल ओलिसे, जोशुआ किमिच आणि इतर अनेक अव्वल आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंसारख्या जागतिक फुटबॉलमधील मोठ्या ताऱ्यांचा खेळ पाहण्याची संधी मिळेल, जे वर्षभर दर आठवड्याला बुंडेसलिगामध्ये आपली चमक दाखवतात.
'झी' (Z) मध्ये, आम्ही भारतातील फुटबॉलच्या विकासात योगदान देण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. या भागीदारीद्वारे, तळागाळातील विकासाला पाठिंबा देऊन, युवा प्रतिभेसाठी संधींचे मार्ग बळकट करून आणि भारतातील फुटबॉलच्या प्रगतीच्या प्रवासात चाहत्यांना सक्रियपणे सहभागी करून घेऊन एक अर्थपूर्ण व दीर्घकालीन प्रभाव निर्माण करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. बुंडेसलिगाच्या सहकार्याने आम्ही 'Z' x बुंडेसलिगा फुटबॉल वीक (Football Week) देखील सुरू करू; याद्वारे भारतातील तरुण आणि इच्छुक फुटबॉलपटूंसाठी तळागाळातील फुटबॉल प्रशिक्षण शिबिरे (clinics) आणि विकास कार्यक्रम आयोजित केले जातील, तसेच त्यांना जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण कौशल्य आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सर्वोत्तम पद्धतींचा लाभ घेता येईल."
या भागीदारीबद्दल बोलताना, बुंडेसलिगा मीडियाचे मुख्य व्यावसायिक अधिकारी (Chief Commercial Officer) पीअर नौबर्ट म्हणाले, "आम्ही अनेक वर्षांपासून भारतात गुंतवणूक करत आहोत कारण आमचा असा विश्वास आहे की दीर्घकालीन महत्त्व हे केवळ प्रसारणाच्या व्याप्तीतून (broadcast reach) नाही, तर सातत्यपूर्ण स्थानिक सहभागातून निर्माण होते. बुंडेसलिगासाठी भारत ही केवळ एक बाजारपेठ नाही; तर हा असा देश आहे जिथे आम्ही फुटबॉल, विविध भागीदारी आणि लोकांमध्ये सातत्याने गुंतवणूक केली आहे. 'Z' सोबतची ही भागीदारी याच विचारसरणीचे प्रतिबिंब आहे. त्यांची प्रचंड व्याप्ती, स्थानिक क्षेत्रातील नैपुण्य आणि विविध प्लॅटफॉर्म्सवरील क्षमता बुंडेसलिगाला भारतातील लाखो चाहत्यांच्या अधिक जवळ घेऊन जाईल. तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे, तळागाळातील फुटबॉलसाठी असलेली आमची सामायिक कटिबद्धता याचा अर्थ असा आहे की आम्ही केवळ प्रेक्षकांमध्येच नाही, तर खुद्द खेळाच्या दीर्घकालीन विकासातही गुंतवणूक करत आहोत. आमच्यासाठी, मीडिया भागीदारी म्हणजे एखाद्या व्यवहाराचा शेवट नसून एका दीर्घकालीन संबंधाची सुरुवात आहे. 'Z' च्या सहकार्याने, आम्हाला भारतीय फुटबॉलपटूंच्या पुढील पिढीला प्रेरित करायचे आहे, स्थानिक फुटबॉल संरचना बळकट करायच्या आहेत आणि फुटबॉल चाहत्यांच्या अनेक पिढ्यांसाठी भारत व बुंडेसलिगा यांच्यातील नाते अधिक दृढ करायचे आहे."
देशातील फुटबॉल विकासासाठी असलेल्या आपल्या दीर्घकालीन कटिबद्धतेचा एक भाग म्हणून, 'Z' ने यापूर्वीच 'Zee5' च्या फुटबॉल-संबंधित सबस्क्रिप्शनमधून मिळणाऱ्या महसुलापैकी १५% रक्कम देशभरातील युवा प्रतिभांचा शोध घेणे, त्यांना प्रशिक्षण देणे आणि त्यांना प्रोत्साहन देणे यांसाठी खर्च करण्याची घोषणा केली होती. या उपक्रमाद्वारे, 'Zee5' च्या प्रत्येक फुटबॉल सबस्क्रिप्शनधारकाला भारतातील फुटबॉलचे भविष्य घडवण्यात योगदान देण्याची संधी मिळेल. बुंडेसलिगाने युवा विकास कार्यक्रम, क्लब उपक्रम आणि चाहत्यांशी संवाद साधणाऱ्या विविध उपक्रमांद्वारे गेल्या काही वर्षांत भारतात आपली मजबूत उपस्थिती टिकवून ठेवली आहे. गेल्या चार हंगामांत भारतातील या लीगच्या चाहत्यांच्या संख्येत ५०% हून अधिक वाढ झाली आहे, जे भारतीय प्रेक्षकांमध्ये फुटबॉलची वाढती लोकप्रियता दर्शवते. तसेच, फुटबॉल संरचना बळकट करण्यासाठी, तांत्रिक कौशल्ये वाढवण्यासाठी आणि विविध स्तरांवर खेळाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी बुंडेसलिगा देशभरातील विविध भागधारकांसोबत (stakeholders) जवळून काम करत आहे. 'Z' एक वैविध्यपूर्ण क्रीडा पोर्टफोलिओ तयार करण्यासाठी कटिबद्ध आहे, ज्यामध्ये प्रीमियम जागतिक क्रीडा सामग्रीसोबतच उदयोन्मुख खेळांचाही समावेश असेल.