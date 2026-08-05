'झी'ने मिळविले ३ इटालियन फुटबॉल लीग्सच्या प्रसारणाचे हक्क, ‘सेरी ए’, ‘कोपा इटालिया’‘सुपरकोपा इटालियाना’स्पर्धांची मेजवानी

• ५ वर्षांसाठी लीगचे विशेष प्रसारण आणि डिजिटल अधिकार मिळवून कंपनीने आपल्या प्रीमियम फुटबॉल सेवा अधिक बळकट केल्या आहेत
• इटालियन फुटबॉल लीग्समधील सामने ‘Zee 5’ आणि ‘Unite8 Sports’ चॅनेल्सवर पाहता येतील
• या करारामुळे जागतिक दर्जाच्या प्रीमियम फुटबॉल स्पर्धांचे प्रमुख केंद्र म्हणून कंपनीची ओळख अधिक दृढ झाली आहे
मुंबई : देशभरात फुटबॉल खेळाला अधिक उंचीवर नेण्याच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत, आघाडीची कंटेंट आणि तंत्रज्ञान कंपनी ‘झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेड’ (‘Z’) ने आपल्या प्रीमियम फुटबॉल सेवा अधिक सक्षम केल्या आहेत. कंपनीने भारत, बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ, भूतान, अफगाणिस्तान आणि मालदीव या देशांसाठी प्रतिष्ठित इटालियन फुटबॉल लीग – ‘सेरी ए’ (Serie A) तसेच ‘कोपा इटालिया’ (Coppa Italia) आणि ‘सुपरकोपा इटालियाना’ (Supercoppa Italiana) यांसारख्या कप स्पर्धांचे विशेष प्रसारण आणि डिजिटल अधिकार पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी (२२ ऑगस्ट २०२६ पासून सुरू होणारे) मिळवले आहेत.
युरोपमधील अत्यंत प्रतिष्ठित आणि मोठ्या प्रमाणावर पाहिल्या जाणाऱ्या लीग्स प्रेक्षकांसाठी उपलब्ध करून देण्याच्या या भागीदारीमुळे, भारत आणि उपखंडातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये फुटबॉलचे सर्वोत्तम केंद्र (destination) म्हणून कंपनीची भूमिका अधिक बळकट झाली आहे.
‘एसी मिलान’ (AC Milan), ‘इंटर मिलान’ (Inter Milan) आणि ‘युव्हेंटस’ (Juventus) यांसारख्या जगातील काही अत्यंत प्रसिद्ध क्लब्सचे घर असलेली ‘सेरी ए’ (Serie A) ही लीग तिच्या समृद्ध वारशासाठी, ऐतिहासिक प्रतिस्पर्धी लढतींसाठी आणि जागतिक लोकप्रियतेसाठी ओळखली जाते; तसेच यात लाउटारो मार्टिनेझ (Lautaro Martínez), पाउलो डिबाला (Paulo Dybala) आणि माटेओ रेटेगुई (Mateo Retegui) यांसारख्या प्रमुख खेळाडूंचा समावेश आहे.
२२ ऑगस्ट २०२६ पासून, फुटबॉल प्रेमींना कंपनीच्या ‘Zee 5’ या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणि ‘Unite8 Sports’ चॅनेल्सवर थेट सामने, हायलाइट्स आणि फुटबॉलविषयक आकर्षक कार्यक्रम पाहता येतील. या संपादनाबाबत बोलताना, झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेडच्या ‘युनाइट८ स्पोर्ट्स’चे (Unite8 Sports) चीफ बिझनेस ऑफिसर भावेश जानवलेकर म्हणाले, “'झी' (Zee) मध्ये आमची बांधिलकी एक मजबूत फुटबॉल परिसंस्था (ecosystem) निर्माण करण्याची आहे, जी प्रीमियम आशय (content) आणि पाहण्याचा दर्जेदार अनुभव यांद्वारे भारतीय चाहत्यांना या खेळाच्या अधिक जवळ आणेल.
आमच्या पोर्टफोलिओमध्ये ‘सेरी ए’ (Serie A), ‘कोपा इटालिया’ (Coppa Italia) आणि ‘सुपरकोपा इटालियाना’ (Supercoppa Italiana) यांसारख्या प्रमुख जागतिक स्पर्धांचा समावेश होणे, हे देशभरातील फुटबॉलची व्याप्ती आणि त्याबद्दलची प्रचंड आवड यांचेच निदर्शक आहे. फुटबॉलमधील सर्वात प्रतिष्ठित लीगपैकी एक असलेली ‘सेरी ए’ अशा दिग्गज क्लब्सना आणि खेळाडूंना एकत्र आणते, ज्यांनी अनेक पिढ्यांमधील चाहत्यांना भुरळ घातली आहे.
‘झी५’ (Zee5) आणि ‘युनाइट८’ (Unite8) वाहिन्यांवर या लीगचा सर्व थरार आणि उत्साह सादर करताना आम्हाला अतिशय आनंद होत आहे; यामुळे ग्राहकांना जागतिक फुटबॉलसाठी एक खरोखरच वेगळे आणि खास व्यासपीठ उपलब्ध होईल. ‘फिफा’ (FIFA) आणि ‘बुंडेसलिगा’ (Bundesliga) यांच्या जोडीला या स्पर्धा आल्यामुळे, ग्राहकांना फुटबॉलचा उत्कृष्ट आशय देण्याची आमची क्षमता अधिक बळकट झाली आहे, तसेच थेट सामन्यांव्यतिरिक्त चाहत्यांशी अधिक घनिष्ठ नाते निर्माण करण्याच्या नवीन संधीही यामुळे निर्माण झाल्या आहेत.
” कंपनीच्या फुटबॉल स्पर्धांच्या वाढत्या पोर्टफोलिओमध्ये ‘सेरी ए’, ‘कोपा इटालिया’ आणि ‘सुपरकोपा इटालियाना’ यांचा समावेश होणे, हे विविध लोकसंख्याशास्त्रीय गटांमध्ये या खेळाची लोकप्रियता वाढवण्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. आपली अद्वितीय 'लिनियर' (टीव्ही) पोहोच आणि प्रभावी डिजिटल क्षमता यांचा मेळ घालत, ‘झी’ देशभरात ‘लेगा सेरी ए’ (Lega Serie A) द्वारे आयोजित स्पर्धांची लोकप्रियता आणि त्यातील लोकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी, तसेच चाहत्यांना या लीगशी जोडण्याच्या नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी सज्ज आहे.
‘सेरी ए’, ‘बुंडेसलिगा’चे आगामी हंगाम आणि ‘फिफा’च्या प्रीमियम स्पर्धांची मोठी मालिका यामुळे, कंपनीकडे चाहत्यांशी जोडले जाण्यासाठी आणि विविध क्षेत्रांतील जाहिरातदारांना जास्तीत जास्त मूल्य प्रदान करण्यासाठी एक मजबूत व सर्वसमावेशक फुटबॉल-विषयक सेवा उपलब्ध आहे. विविध प्लॅटफॉर्म्सवरील प्रीमियम क्रीडा सेवा आणि खेळाला चालना देण्यासाठी प्रत्यक्ष मैदानावर केले जाणारे प्रयत्न, यामुळे भारत आणि उपखंडात एक चैतन्यमय क्रीडा परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी कंपनी भक्कम स्थितीत असेल.