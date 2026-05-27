/युनाईट8 स्पोर्ट्स चॅनल्सच्या लाँचसह ‘झी’ क्रीडा प्रसारण क्षेत्रात वाढवणार आपली उपस्थिती

Z launch of Unite8 Sports Channels: युनाईट8 स्पोर्ट्स फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, बॅडमिंटन, कुस्ती, बॉक्सिंग आणि कॉम्बॅट स्पोर्ट्स यांसारख्या खेळांमधील प्रमुख स्पर्धा सादर करणार
Z launch of Unite8 Sports Channels: आघाडीची कंटेंट आणि टेक्नॉलॉजी कंपनी 'झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेड (‘Z’) क्रीडा प्रसारण क्षेत्रात आपली उपस्थिती आणखी वाढवण्यासाठी ठोस पावले उचलत आहे. यासाठी कंपनीने युनाईट8 स्पोर्ट्स लाँच करण्याची घोषणा केली आहे. हा क्रीडा चॅनल्सचा एक समर्पित पोर्टफोलिओ असेल, ज्यामध्ये उदयोन्मुख फॉरमॅट्स, प्रमुख प्रॉपर्टीज आणि उच्च स्तरावर सहभागी करुन घेणाऱ्या (हाय-एंगेजमेंट) कंटेंटचा समावेश असेल, ज्यामुळे ग्राहकांसाठी एक सक्षम मूल्य प्रस्ताव (व्हॅल्यू प्रपोझिशन) तयार होईल.
गेल्या काही वर्षांपासून, कंपनीने आपल्या मनोरंजन चॅनल्सवर प्रमुख क्रीडा स्पर्धा सादर करून क्रीडा प्रसारण क्षेत्रात आपले स्थान सातत्याने मजबूत केले आहे. या पावलांमुळे कंपनीला थेट क्रीडा स्पर्धांसाठी असलेल्या प्रेक्षकांच्या प्रचंड पसंतीचा यशस्वीपणे फायदा घेता आला. या माध्यमातून जास्त लोकांपर्यंत पोहचता आलं. कंपनी क्रीडा परिसंस्थेमध्ये आपला ठसा अधिक विस्तारण्यासाठी अधिक लक्षपूर्वक आणि केंद्रित दृष्टिकोन स्वीकारून या मजबूत पायावर आणखी भर घालत आहे.
आपल्या धोरणात्मक दृष्टिकोनानुसार, हिंदीमध्ये युनाईट8 स्पोर्ट्स 1, युनाईट8 स्पोर्ट्स 1 एचडी आणि इंग्रजीमध्ये युनाईट8 स्पोर्ट्स 2, युनाईट8 स्पोर्ट्स 2 एचडी कंपनी अशा चार विशेष क्रीडा वाहिन्या सुरू करणार आहे. ग्राहकांच्या विविध पसंतींची पूर्तता करणाऱ्या या वाहिन्या फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, बॅडमिंटन, कुस्ती, बॉक्सिंग आणि कॉम्बॅट स्पोर्ट्स यांसारख्या खेळांमधील सर्वोत्तम थरार प्रेक्षकांसाठी उपलब्ध करुन देतील. यामुळे कंपनीला ग्राहकांशी संवाद साधण्याचे नवीन मार्ग खुले करता येतील, तसेच विविध बाजारपेठांमध्ये खेळांच्या वाढीला चालना मिळेल. युनाईट8 स्पोर्ट्स हे ब्रँड नाव कंपनीच्या लिनियर पोर्टफोलिओमधील ग्राहकांसाठी एक वेगळी ओळख निर्माण करण्यास मदत करेल. या वाहिन्या सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेले अर्ज कंपनीने सादर केले आहेत.
आपल्या मनुष्यबळाची क्षमता सातत्याने वाढवण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, कंपनीच्या मराठी चित्रपट क्लस्टरचे (लिनियर आणि स्टुडिओ व्यवसाय) यशस्वीपणे व्यवस्थापन केलेले बावेश जानावलेकर, युनाईट8 स्पोर्ट्स वाहिन्यांचे मुख्य व्यवसाय अधिकारी (चीफ बिझनेस ऑफिसर) म्हणून अतिरिक्त कार्यभार स्वीकारतील. बावेश आपल्या व्यवसायाच्या सखोल ज्ञानाचा आणि प्रबळ धोरणात्मक दूरदृष्टीचा उपयोग कंपनीच्या क्रीडा व्यवसायाच्या विस्ताराच्या पुढील टप्प्याला चालना देण्यासाठी वापरतील.
या घडामोडीबद्दल बोलताना, झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेडचे चीफ बिझनेस ऑफिसर – युनाईट8 स्पोर्ट्स, बावेश जनवलेकर म्हणाले, “भारतासारख्या विशाल देशात, जागतिक स्तरावर लोकप्रिय असूनही देशाच्या मध्यवर्ती भागाशी जोडलेल्या खेळांची मागणी वाढत आहे. थेट (लाइव्ह), नियोजित वेळेनुसार (अपॉइंटमेंट-बेस्ड) प्रसारित होणाऱ्या कार्यक्रमांची वाढती मागणी आणि विविध क्रीडा प्रकारांबद्दल प्रेक्षकांची वाढती पसंती, यांमुळे देशभरात क्रीडा कार्यक्रमांचा उपभोग (कन्झम्प्शन) वेगाने वाढत आहे. चार चॅनेल्ससह लिनियर इकोसिस्टममध्ये एक मजबूत स्थान निर्माण करणे, हे आमच्या कंटेंट पोर्टफोलिओमध्ये विविधता आणण्याच्या आणि उदयोन्मुख विकासाच्या संधींचा फायदा घेणारे, विस्तारक्षम व मूल्यवर्धक व्यवसाय उभारण्याच्या व्यापक धोरणाशी सुसंगत आहे.”
स्पर्धात्मक क्रीडा कंटेंट उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने, कंपनी भारतात फिफा विश्वचषक 2026 चे सामने प्रसारित आणि स्ट्रीम करण्यासाठी फेडरेशन इंटरनॅशनल डी फुटबॉल असोसिएशन (फिफा) सोबत चर्चा करत आहे.
एका समर्पित लिनियर स्पोर्ट्स पोर्टफोलिओच्या शुभारंभासह, ‘Z’ उच्च-वाढीच्या क्रीडा प्रसारण क्षेत्रात आपली उपस्थिती धोरणात्मकदृष्ट्या वाढवण्याच्या आणि व्याप्ती व नावीन्य यांच्या संतुलित मिश्रणातून दीर्घकालीन मूल्य निर्माण करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेला दृढ करत आहे.