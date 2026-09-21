/CSK ची मोठी खेळी! धोनीला वर्ल्डकप जिंकवून देणारा गोलंदाजाला बनवले हेड कोच....

मागील काही दिवसांपासून चेन्नई सुपर किंग्जचा कोच कोण असणार यासंदर्भात चर्चा सुरु होती. सीएसकेच्या संघासाठी नवा डाव फ्रन्चायझीने टाकला आहे, आयपीएल 2027 च्या आधी एक मोठी बातमी समोर येत आहे. चेन्नई सुपर किंग्सने (CSK) आपल्या कोचिंग युनिटमध्ये मोठा बदल केला आहे. चेन्नईच्या यशाचा दीर्घकाळ आधारस्तंभ राहिलेल्या स्टीफन फ्लेमिंग यांच्या जाण्यानंतर, संघ व्यवस्थापनाने आता भारताचा माजी वेगवान गोलंदाज आणि 2011 विश्वचषक विजेता झहीर खान याची नवा मुख्य प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे. सोशल मिडियावर पोस्ट शेअर करुन फ्रन्चायझीने माहिती शेअर केली आहे.
सीएसकेच्या संघाने त्यांच्या सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे, यामध्ये त्यांनी अधिकृत घोषणा केली आहे. सोशल मिडियावर पोस्ट करताना लिहीले आहे की, डावखुरा प्रशिक्षक सूत्रे हाती घेत आहे! चेन्नई सुपर किंग्सचे मुख्य प्रशिक्षक म्हणून झहीर खान यांचे स्वागत!.
Left Arm “Taking” Over!— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) September 21, 2026
Welcoming Zaheer Khan as the Head Coach of Chennai Super Kings!#WhistlePodu #Yellove
झहीर आता आयपीएल 2027 मध्ये सीएसकेला विजयाकडे नेताना दिसणार आहे. झहीर खानच्या नावाला कोणत्याही परिचयाची गरज नाही. आपल्या १४ वर्षांच्या शानदार आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत, झहीरने आपल्या देशासाठी 92 कसोटी, 200 एकदिवसीय आणि 17 टी20 सामन्यांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. त्याने आयपीएलमध्ये 100 सामनेही खेळले आहेत. खेळातून निवृत्त झाल्यापासून तो सातत्याने खेळाडूंना प्रशिक्षण आणि विकसित करण्याच्या कामात गुंतलेला आहे.
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सीएसकेच्या मालक रूपा गुरुनाथ आणि व्यवस्थापकीय संचालक के. एस. विश्वनाथन यांनी झहीरचे स्वागत करताना म्हटले की, तो जगातील सर्वोत्तम क्रिकेट जाणकारांपैकी एक आहे. त्याची सूक्ष्म नजर आणि तरुण गोलंदाजांना घडवण्याची क्षमता चेन्नईच्या मुख्य गटाला आणखी मजबूत करेल.सीएसकेचे मुख्य प्रशिक्षक बनल्यानंतर झहीर खान संघासोबत काम करण्यास पूर्णपणे तयार आहे. आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात यशस्वी आणि दिग्गज संघांपैकी एकाचा भाग होणे हा आपल्यासाठी सन्मान आहे, असे तो म्हणाला. त्याने आपल्या संपूर्ण कारकिर्दीत मैदानावर सीएसकेविरुद्ध नेहमीच कडवी झुंज दिली आहे आणि चेपॉकच्या 'सुपरफॅन्स'चा जोश जवळून अनुभवण्यास तो उत्सुक आहे.