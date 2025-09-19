जहीर खानने सोडली लखनऊ सुपरजायंट्सची साथ; फक्त एका सीझननंतर घेतला निर्णय, कारण...

Zaheer Khan part ways with lucknow super giants: आयपीएल 2025 च्या हंगामानंतर मोठी बातमी समोर आली आहे. टीम मेंटर म्हणून लखनऊ सुपरजायंट्सशी जोडलेले माजी भारतीय वेगवान गोलंदाज जहीर खान यांनी फक्त एका सीझननंतरच फ्रँचायझीला रामराम ठोकला आहे. जहीरने ऑगस्ट 2024 मध्ये दोन वर्षांच्या करारासह एलएसजीमध्ये प्रवेश केला होता, पण अपेक्षेपेक्षा लवकर त्यांनी संघाचा निरोप घेतला.
गौतम गंभीरने 2023 च्या हंगामानंतर लखनऊचा निरोप घेत कोलकाता नाईट रायडर्सशी पुन्हा हातमिळवणी केली होती. त्यानंतर जहीर खानला संघाच्या मार्गदर्शनाची जबाबदारी देण्यात आली. मुंबई इंडियन्ससोबत 2018 ते 2022 या काळात काम केलेल्या जहीरकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या.
ESPNcricinfo च्या वृत्तानुसार, जहीर खानच्या जाण्याचं मुख्य कारण म्हणजे हेड कोच जस्टिन लॅंगर आणि मालक संजिव गोयनका यांच्यातील बॉण्डिंग. रणनीतीबाबत जहीरचा दृष्टिकोन वेगळा होता आणि त्यामुळे फ्रँचायझीतील वातावरणावर परिणाम झाला. जरी त्याचे कर्णधार ऋषभ पंत सोबत चांगले संबंध होते, तरी वेगवेगळ्या विचारांमुळे त्यांचं समीकरण टिकू शकलं नाही.
लखनऊ सुपरजायंट्सने मागील दोन हंगामात नॉकआउटमध्ये प्रवेश मिळवला नव्हता. 2025 मध्ये तर संघाला सातव्या स्थानी समाधान मानावं लागलं. 14 पैकी 6 सामने जिंकून संघाचं प्रदर्शन अस्थिर राहिलं. विशेष म्हणजे इकाना स्टेडियमवर खेळलेल्या 8 सामन्यांपैकी केवळ 2 मध्येच विजय मिळवता आला.
मेगा ऑक्शनदरम्यान लखनऊने मोठा डाव खेळला आणि ऋषभ पंतला तब्बल 27 कोटींमध्ये खरेदी करत आयपीएलमधील सर्वात महागडा खेळाडू बनवलं. संघाची आखणी पंतच्या भोवती झाली, आणि त्या अनुषंगाने जहीरने काही महत्त्वाच्या योजना मांडल्या.
जहीरने पंतला सल्ला दिला की, एडन मार्करम आणि मिचेल मार्श या जोडीला ओपनिंगला पाठवावं. ही कल्पना पंत आणि टीम मॅनेजमेंटला आवडली. यामुळे निकोलस पूरनला मधल्या फळीत मोकळेपणाने खेळण्याची संधी मिळाली.
मिचेल मार्शने 163.70 स्ट्राईक रेटसह 627 धावा काढत स्पर्धेत पाचवा सर्वोच्च धावसंख्या करणारा फलंदाज ठरला.
निकोलस पूरनने 196.25 च्या स्ट्राईक रेटसह 524 धावा केल्या.
एडन मार्करमनेही 445 धावा 148.82 स्ट्राईक रेटसह नोंदवल्या.
रणनीतीचा काही भाग यशस्वी ठरला असला, तरी कोचिंग पद्धतीबाबतचे मतभेद जहीरला पचले नाहीत. त्यामुळे त्यांनी आयपीएलच्या एका हंगामानंतरच संघ सोडण्याचा निर्णय घेतला.