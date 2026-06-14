भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे टी20 सीरिजचा थरार आता दिसणार 'झी' वर, पाहा सामन्यांचं शेड्युल

IND VS ZIM T20 Series : भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यात जुलै महिन्यात टी20 सीरिजचा थरार रंगणार आहे. टीम इंडिया या सीरिजसाठी झिम्बाब्वे दौरा करणार असून जुलै 2026 मध्ये याचे सामने खेळवले जातील. झी एंटरटेनमेंट इंटरप्रायजेसने या जुलै महिन्यात होणाऱ्या भारत - झिम्बाब्वे टी20 सीरिजच्या सामन्याचे प्रसारण हक्क विकत घेतले आहेत. त्यामुळे प्रेक्षकांनाही आता भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे टी20 सीरिज 'झी' वर पाहायला मिळणार आहे.
भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यात तीन सामन्यांची टी20 सीरिज होणार आहे.
भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे पहिला सामना : गुरुवार 23 जुलै 2026
भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे दुसरा सामना : शनिवार 25 जुलै 2026
भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे तिसरा सामना : रविवार 26 जुलै 2026
भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे टी20 सीरिजचे सर्व सामने हे हरारे स्पोर्ट्स क्लबवर खेळवले जाणार आहेत.
भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यात जुलै महिन्यात होणारी तीन सामन्यांची टी20 सिरीज फक्त ZEE च्या Unite8 Sports चॅनेल्सवर दाखवली जाणार आहे. टीम इंडियाचा झिम्बाब्वे दौरा आणि त्याचे सामने Unite8 Sports 1 / Sports 1 HD वर हिंदीत तर Unite8 Sports 2 / Sports 2 HD वर इंग्रजी भाषेत लाईव्ह दाखवले जाणार आहेत.
जगातील सर्वात मोठी फुटबॉल चॅम्पियनशिप स्पर्धा असणाऱ्या फिफा वर्ल्ड कपचे सामने भारतीय प्रेक्षकांना कसे पाहायला मिळणार याविषयी शंका होती. कारण स्पर्धेला अवघे काही दिवस असताना सुद्धा फिफा वर्ल्ड कप भारतात दाखवण्यासाठी ब्रॉडकास्टिंग राईट्स कोणी विकत घेतले नव्हते. मात्र झी झी एंटरटेनमेंट इंटरप्रायजेसने पुढाकार घेतला. त्यानंतर यंदाचा फिफा वर्ल्ड कप २०२६ हा भारतीय प्रेक्षकांना पाहायला मिळतोय.
यंदाचा फिफा वर्ल्ड कप 2026 हा भारतात झी'च्या नवीन 'Unite8' र पाहायला मिळणार आहे. झी च्या Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2 आणि Unite8 Sports 2 HD या चॅनलवर स्पर्धेचे सामने पाहायला मिळतायत. तसेच हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये या सामन्यांचे प्रसारण केले जाणार असून हे सामने तुम्ही Zee5 ॲप आणि वेबसाइटवरही पाहू शकता.
युनाईट८ स्पोर्ट्स, झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेडचे चीफ बिझनेस ऑफिसर बवेश जानवलेकर म्हणाले की, 'आम्ही 'युनाइट८ स्पोर्ट्स'ला जागतिक दर्जाच्या खेळांसाठी एक आकर्षक व्यासपीठ म्हणून विकसित करत असतानाच, भारताचा झिम्बाब्वे दौरा प्रेक्षकांसाठी सादर करताना आम्हाला अत्यंत आनंद होत आहे. हे अधिग्रहण आमच्या वैविध्यपूर्ण क्रीडा पोर्टफोलिओ उभारण्याच्या व्यापक धोरणाचे प्रतिबिंब आहे. आम्ही आमच्या प्लॅटफॉर्म्सवरून दर्जेदार आणि उत्कंठावर्धक क्रीडा स्पर्धांचे प्रसारण सुरूच ठेवू आणि झिम्बाब्वे क्रिकेटसोबतच्या दीर्घकालीन भागीदारीसाठी उत्सुक आहोत'.