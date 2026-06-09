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फिफा वर्ल्ड कप 2026 साठी Zee5 सज्ज; लाखो चाहत्यांना मिळणार अखंड स्ट्रीमिंग अनुभव! स्ट्रीमिंगसाठी हाय-टेक अपग्रेड

फिफा वर्ल्ड कप 2026 चा उत्साह जगभरामध्ये वाढला आहे, लाखो फुटबॉल चाहत्यांच्या अनुभवात भर टाकण्यासाठी ‘झी’ (Z) कडून तांत्रिक क्षमतेत वाढ करण्यात आली आहे. ‘झी’ ने प्रेक्षकांच्या चांगल्या अनुभवासाठी कोणते नवे प्रयत्न केले आहेत यासंदर्भात सविस्तर वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 09, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:00 PM IST
फिफा वर्ल्ड कप 2026 साठी Zee5 सज्ज; लाखो चाहत्यांना मिळणार अखंड स्ट्रीमिंग अनुभव! स्ट्रीमिंगसाठी हाय-टेक अपग्रेड

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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