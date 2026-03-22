सनराइजर्स हैदराबादच्या प्रॅक्टिस मॅचमध्ये राडा, संघातील खेळाडूंनी एकमेकांना दिली टशन

IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या सीजनला सुरुवात होण्यासाठी आता अवघे काही दिवस शिल्लक आहेत. त्यापूर्वी आयपीएलचे (IPL 2026) संघ सराव करत असून मैदानात घाम गाळताना दिसत आहेत. अशातच सनरायजर्स हैदराबादच्या (Sunrisers Hydrabad) संघाने आयपीएल सीजनपूर्वी आपल्याच संघातील खेळाडूंसोबत एक सराव सामना खेळला. मात्र या सामन्यात सुद्धा खेळाडूंनी तेवढ्याच अग्रेशनने खेळाचे प्रदर्शन केलं. सनराइजर्स हैदराबादचा 26 वर्षीय गोलंदाज जीशान अंसारीने (Zeeshan Ansari) सराव सामन्यात ईशान किशनला बाद केलं आणि रागात सेंडऑफ दिला. जीशानने ईशान किशनला (Ishan Kishan) दिलेल्या या सेंडऑफचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. ही घटना सराव सामन्याच्या दुसऱ्या इनिंगमधील आठव्या ओव्हरला झाली.
उत्तर प्रदेशचा 26 वर्षीय गोलंदाज जीशान अंसारी हा गोलंदाजी करायला आला तेव्हा ईशान किशनने 20 बॉलवर 52 धावा केल्या होत्या. ईशान किशनने जीशान अंसारीच्या पहिल्या चार बॉलवर दोन षटकार आणि दोन चौकार लगावले. पाचव्या बॉलवर अंसारीने किशनला फुल बॉल टाकला आणि त्यावर ईशान किशन कॅच आउट झाला. यावेळी जीशान अंसारीने उत्साहित होत ईशान किशनला रागात पॅव्हेलियनमध्ये जाण्याचा इशारा केला. मैदानातील वातावरण काहीस गंभीर झालं होतं, आता ईशान यावर काय प्रतिक्रिया देतो याकडे सर्वांचं लक्ष होतं, मात्र जिशानच्या या वागणुकीला ईशानने हसून टाळले. ईशान किशनने आयपीएलपूर्वी झालेल्या या सराव सामन्यात एकूण 24 बॉलमध्ये 72 धावा केल्या.
व्हिडीओमधून हे स्पष्ट होत नाहीये की गोलंदाज जीशानने ईशान किशनला मजेत असा सेंडऑफ दिला की ईशानने त्याच्या गोलंदाजीवर फटकेबाजी केल्याने तो खरोखरच रागात होता. सनरायजर्स हैदराबादला आशा असेल की ते केवळ संघाच्या स्पर्धात्मक भावनेचे प्रदर्शन होते आणि त्या दोघांपैकी कोणीही ते गांभीर्याने घेतले नव्हते. अन्सारी या हंगामात सनरायझर्ससाठी एक महत्त्वाचा गोलंदाज आहे. जिशान अन्सारी एक लेग स्पिनर म्हणून आयपीएल 2026 मध्ये स्वतःला सिद्ध करण्यास उत्सुक असेल, कारण गेल्या वर्षी सनरायझर्सच्या या लेग स्पिनरने दहा सामन्यांमध्ये केवळ सहा विकेट घेतल्या होत्या.
SRH captain Ishan Kishan scored 20 runs in one over against leg-spinner Zeeshan, but on the last ball of the over, Zeeshan dismissed him. After taking the wicket, Zeeshan pointed his finger at Ishan Kishan, which led to an argument between… pic.twitter.com/W9eLDOVyVB
lndian Sports Netwrk (ISNetwrk29) March 21, 2026
सनरायजर्स हैदराबादचा नियमित कर्णधार पॅट कमिन्स हा दुखापतग्रस्त झाल्याने तो एप्रिलच्या मध्यापर्यंत आयपीएल 2026 मध्ये हैदराबाद संघाशी जोडेल. तो पर्यंत ईशान किशनला सनरायजर्स हैदराबादचा कर्णधार आणि अभिषेक शर्माला उपकर्णधार म्हणून नेमण्यात आलं आहे. ईशान किशनची कर्णधार म्हणून घोषणा झाल्याच्या काहीच तासांनी झारखंडचे सहाय्यक प्रशिक्षक सनी गुप्ता यांनी सांगितलं की किशन हा केवळ लाफिंग बॉय नसून त्याच्याकडे गंभीर आणि पद्धतशीर कर्णधारपदाची शैली सुद्धा आहे.