T20 World Cup 2026: एकदाही आऊट न होता सर्वाधिक धावा करणारा हा खेळाडू आहे तरी कोण? सुपर-8 साठी सज्ज!

Brian Bennett in T20 World Cup 2026: ICC Men's T20 World Cup ही स्पर्धा यंदा अनेक रोमांचक सामन्यांमुळे चर्चेत आहे. मोठमोठे संघ, तगडे गोलंदाज आणि आक्रमक फलंदाज यांच्यातील लढतींनी चाहत्यांचे लक्ष वेधले आहे. मात्र या सगळ्या गोंधळात एक नाव शांतपणे पण ठामपणे पुढे आले आहे ते म्हणजे ब्रायन बेनेट (Brian Bennett). झिम्बाब्वेचा हा तरुण फलंदाज गट टप्प्यात एकदाही बाद न होता आपल्या संघासाठी सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू ठरला आहे. सातत्य, संयम आणि योग्य वेळी आक्रमक फटकेबाजी यांचा सुंदर संगम त्याच्या खेळात पाहायला मिळाला. त्याच्या कामगिरीमुळे झिम्बाब्वे संघाला केवळ विजयच मिळाले नाहीत, तर सुपर-8 फेरीत आत्मविश्वासाने प्रवेशही करता आला. आता स्पर्धेचा स्तर अधिक कठीण होत असताना, बेनेटकडून आणखी मोठ्या आणि निर्णायक खेळीची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
झिम्बाब्वे संघाने गट फेरीत चार सामने खेळले. त्यापैकी आयर्लंडविरुद्धचा सामना पावसामुळे रद्द झाला आणि त्या सामन्यात बेनेटला फलंदाजीची संधी मिळाली नाही. मात्र उर्वरित तीन डावांत त्याने नाबाद राहत एकूण 175 धावा केल्या.
ओमानविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यात त्याने 48 धावांची नाबाद खेळी केली. त्यानंतर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघ विरुद्ध 56 चेंडूत नाबाद 64 धावा ठोकत अर्धशतक झळकावले. पुढे श्रीलंका क्रिकेट संघ विरुद्ध 48 चेंडूत 66 धावांची नाबाद खेळी करत सलग दुसरे अर्धशतक साकारले. या सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे झिम्बाब्वेने गट बीमध्ये अव्वल स्थान मिळवत सुपर-8 मध्ये प्रवेश केला.
गट टप्प्यातील शानदार कामगिरीमुळे बेनेट झिम्बाब्वेचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला आहे. मात्र स्पर्धेचा खरा रंग आता सुपर-8 मध्ये दिसणार आहे. मजबूत प्रतिस्पर्ध्यांविरुद्ध त्याला हेच सातत्य कायम ठेवावे लागेल.
विशेष म्हणजे किमान तीन डाव खेळलेल्या फलंदाजांमध्ये बेनेटसोबत आणखी एक खेळाडू अद्याप बाद झालेला नाही. डेव्हिड मिलर यानेही तीन डावांत नाबाद राहत 83 धावा केल्या आहेत. दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघाच्या मिलरने कॅनडा, अफगाणिस्तान आणि न्यूझीलंडविरुद्ध अनुक्रमे 39*, 20* आणि 24* धावा केल्या.
एकूणच, ब्रायन बेनेटची कामगिरी झिम्बाब्वेसाठी मोठा आधार ठरली आहे. आता सुपर-8 मध्येही त्याच्याकडून तितक्याच दमदार खेळीची अपेक्षा असेल.