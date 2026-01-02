English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
स्टार खेळाडूच्या वैयक्तिक आयुष्यात वादळ, 13 वर्षांच्या भावाचं निधन; नेमकं प्रकरण जाणून घ्या

Sikandar Raza Mourns Heartbreaking Loss: झिम्बाब्वेचा स्टार खेळाडू सिकंदर रझाच्या वैयक्तिक आयुष्यात मोठं वादळ आलं असून, त्याच्या 13 वर्षांच्या भावाचं निधन झाले.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 2, 2026, 10:15 AM IST
Sikandar Raza Mourns Heartbreaking Loss as Younger Brother Dies at 13: झिम्बाब्वे क्रिकेट संघाचा स्टार अष्टपैलू खेळाडू आणि टी20 संघाचा कर्णधार सिकंदर रझा याच्या खासगी आयुष्यात खूप मोठी दुःखद घटना घडली आहे. रझावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. सिकंदर रझाचा धाकटा भाऊ मोहम्मद महदी याचे वयाच्या अवघ्या 13व्या वर्षी निधन झाले. या घटनेमुळे रझा आणि त्याच्या कुटुंबावर शोककळा पसरली असून झिम्बाब्वे क्रिकेटनेही अधिकृतपणे संवेदना व्यक्त केल्या आहेत.

नक्की काय झालेलं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, सिकंदर रझाचा भाऊ मोहम्मद महदी याला जन्मापासूनच हेमोफिलिया हा दुर्मिळ आजार होता. या आजारात रक्त नीट गोठत नाही, त्यामुळे किरकोळ जखमही जीवघेणी ठरू शकते. अलीकडील काही आरोग्यविषयक गुंतागुंतीमुळे 29 डिसेंबर रोजी हरारे येथे त्याने अखेरचा श्वास घेतला. त्याच्यावर 30 डिसेंबरला हरारेमधील वॉरेन हिल्स स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

झिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्डाचे निवेदन 

झिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्डाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “झिम्बाब्वे टी20 संघाचा कर्णधार सिकंदर रझा आणि त्यांच्या कुटुंबावर ओढवलेल्या या दुःखात आम्ही सर्व सहभागी आहोत. त्यांच्या धाकट्या भावाचे इतक्या कमी वयात झालेले निधन अत्यंत दुर्दैवी आहे. या कठीण काळात बोर्ड, खेळाडू आणि कर्मचारी रझा कुटुंबाच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहेत.”

या निवेदनावर प्रतिक्रिया देताना सिकंदर रझाने केवळ तुटलेल्या हृदयाचा इमोजी पोस्ट केला, ज्यातून त्याची मानसिक अवस्था स्पष्ट होते. अलीकडेच तो आयएलटी20 स्पर्धेत शारजाह वॉरियर्सकडून खेळताना दिसला होता. वैयक्तिक पातळीवर चांगली कामगिरी करूनही संघाला यश मिळवता आले नाही.

टी20 विश्वचषक 2026 साठी सज्ज होण्याचा प्रयत्न 

या वैयक्तिक दुःखातून सावरत सिकंदर रझा आता आगामी टी20 विश्वचषक 2026 साठी सज्ज होण्याचा प्रयत्न करेल. झिम्बाब्वेचा संघ ग्रुप-बी मध्ये असून ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयर्लंड आणि ओमान हे संघ त्याच्यासोबत आहेत. 9 फेब्रुवारी रोजी ओमानविरुद्ध झिम्बाब्वे आपल्या मोहिमेची सुरुवात करणार आहे.

