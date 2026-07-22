IND VS ZIM T20 : भारत विरुद्ध सामन्याच्या 24 तास आधी झिम्बाब्वेने जाहीर केला संघ, 'या' 15 खेळाडूंवर लावला दाव

IND VS ZIM T20 Series : भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यात 23 जुलै पासून तीन सामन्यांची टी20 सीरिज खेळवली जाणार आहे. ही सीरिज सुरु होण्यासाठी अवघे 24 तास शिल्लक असताना झिम्बाब्वेने त्यांच्या 15 सदस्यीय संघाची घोषणा केली आहे. झिम्बाब्वेने बांगलादेश विरुद्ध मागच्या सीरिजच्या तुलनेत यावेळी संघात काही महत्वाचे बदल केले आहेत. सिकंदर रजाच्या नेतृत्वात विकेटकिपर बॅटर तफादजवा त्सिगाला पहिल्यांदा टी20 संघात सामील व्हावे लागले. ऑलराऊंडर वेस्ली मधेवेरे याचं सुद्धा संघात पुनरागमन झालं आहे.
वेगवान गोलंदाज न्यूमैन न्यामहूरी ज्याने झिम्बाब्वेसाठी टी20 मध्ये अद्याप पदार्पण केलं नाही तो आता दुखापतीतून बरा झाल्यानंतर पुनरागमन करत आहे. या दुखापतीच्या कारणामुळे तो बांगलादेश सीरिजमधून बाहेर पडला होता. न्याम्हुरीच्या जागी संघात आणलेल्या तनाका चिवांगाला आपले स्थान कायम ठेवण्यात यश आले आहे. हे तीन खेळाडू क्लाइव्ह मदंडे, टिनोटेंडा मापोसा आणि ताशिंगा मुसेकिवा यांची जागा घेतील.
भारत विरुद्ध झिम्बाब्वेचा संघ आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या ग्रुप स्टेजमध्ये सामना खेळला होता. यात भारताने 72 धावांनी विजय मिळवला. झिम्बाब्वे बांगलादेशच्या विरुद्ध 2-1 ने पराभूत झाल्यावर भारताविरुद्ध सीरिज खेळण्यासाठी उतरली आहे. टीम इंडियाचा संघ मागच्या दोन टी20 सीरिजमध्ये पराभूत झाली आहे. आयसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय संघाला आयर्लंड विरुद्ध 2-0 ने पराभवाचा सामना करावा लागला होता. त्यानंतर इंग्लंड विरुद्ध सुद्धा त्यांना 4-0 ने पराभव मिळाला.
पहिला T20I: 23 जुलै , हरारे स्पोर्ट्स क्लब
दूसरा T20I: 25 जुलै , हरारे स्पोर्ट्स क्लब
तीसरा T20I: 26 जुलै, हरारे स्पोर्ट्स क्लब
सिकंदर रजा (कर्णधार), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, तनाका चिवांगा, बेन करन, ब्रॅड इवांस, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमनी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्लेसिंग मुजरबानी, डियोन मायर्स, रिचर्ड न्गारावा, न्यूमैन न्यामहूरी, मिल्टन शुम्बा और तफादजवा त्सिगा