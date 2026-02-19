वर्ल्ड कपमध्ये पुन्हा मोठा उलटफेर! सुपर 8 पूर्वी भारतासाठी धोक्याची घंटा

SRI VS ZIM : टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये (T20 World Cup 2026) गुरुवारी पुन्हा एकदा मोठा उलटफेर झालाय. 19 फेब्रुवारी रोजी ग्रुप बी चा भाग असलेल्या श्रीलंका आणि झिम्बाब्वे यांच्यात ग्रुप स्टेजचा सामना पार पडला. या सामन्यात ग्रुप टेबलमध्ये टॉपवर असलेल्या श्रीलंकेला झिम्बाब्वेने पराभूत केलं आहे. कोलंबो येथे झालेल्या सामन्यात श्रीलंकेने झिम्बाब्वेला विजयासाठी 179 धावांचं आव्हान दिलं होतं. हे आव्हान पूर्ण करण्यात झिम्बाब्वेचा संघ विजयी ठरला आणि त्यांनी वर्ल्ड कपमध्ये आव्हानात्मक संघांपैकी एक असलेल्या श्रीलंकेचा 6 विकेट्सने पराभव केला. आयसीसी स्पर्धेत अंडर डॉग समजल्या जाणाऱ्या झिम्बाब्वेने यंदाच्या वर्ल्ड कपमध्ये ऑस्ट्रेलियाचा सुद्धा असाच धक्कादायक पराभव केला होता. झिम्बाब्वेने सुपर 8 मध्ये क्वालिफाय केलं असून ते टीम इंडिया विरुद्ध येत्या 26 फेब्रुवारी रोजी सुपर 8 चा सामना खेळणार आहेत. अशातच झिम्बाब्वे संघाचा हा फॉर्म भारतासाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते.
गुरुवारी कोळंबो येथे श्रीलंका आणि झिम्बाब्वे हे ग्रुप बी मधील दोन्ही संघ त्यांचा ग्रुप स्टेजमधील शेवटचा सामना खेळण्यासाठी मैदानात उतरले होते. यावेळी सुरुवातीला टॉस जिंकून श्रीलंकेनं प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. यावेळी श्रीलंकेने झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजी अटॅक समोर 7 विकेट गमावून 178 धावा केल्या. यावेळी झिम्बाब्वेला विजयासाठी 179 धावांचं आव्हान मिळालं होतं. झिम्बाब्वेकडून सर्वाधिक धावा या सामना अतिशय रोमांचक झाला. ब्रायन बेनेटने झिम्बाब्वेकडून सर्वाधिक 63 धावा केल्या. तर त्याच्या खालोखाल कर्णधार सिकंदर रझाने 45 धावांची खेळी केली. शेवटच्या ओव्हरमध्ये ६ धावांची आवश्यकता असताना झिम्बाब्वेच्या टोनी मुन्योंगाने पहिल्या बॉलवर सिक्स मारला. त्यानंतर दुसऱ्या बॉलवर सिंगल धाव घेतली. आणि तिसऱ्या बॉलवर ब्रायन बेनेटने चौकार मारून झिम्बाब्वेला सामना जिंकवून दिला.
सुपर 8 च्या ग्रुप ए मध्ये भारतासह वेस्ट इंडिज, झिम्बाब्वे आणि दक्षिण आफ्रिका यांचा समावेश आहे. टीम इंडिया ग्रुप ए मधील चारपैकी चार सामने जिंकून सुपर 8 मध्ये पोहोचलीये. तर दक्षिण आफ्रिका सुद्धा चार सामने जिंकून सुपर 8 साठी क्वालिफाय झालीये. आतापर्यंत दक्षिण आफ्रिका संघ सोडला तर उर्वरित दोन संघांविरुद्ध टीम इंडियाच्या विजयाची शक्यता काहीशी सोपी वाटत होती. मात्र झिम्बाब्वेचा सध्याचा फॉर्म पाहून त्यांच्या विरुद्धचा सामना भारतासाठी सोपा नसेल. झिम्बाब्वेने यंदाच्या वर्ल्ड कपमध्ये विजेतेपदाचे दावेदार समजल्या जाणाऱ्या ऑस्ट्रेलिया आणि श्रीलंका यांना पराभूत केलंय. त्यामुळे भारताला झिम्बाब्वेला हल्ल्यात घेणं परवडणार नाही.
भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका : 22 फेब्रुवारी
भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे : 26 फेब्रुवारी
भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज : 1 मार्च