Marathi News
झिम्बाब्वेने टॉस जिंकला, सुपर 8 च्या सामन्यात वेस्ट इंडिजच्या संघात परतला स्टार ऑलराऊंडर

ZIM VS WI : मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जात असून या सामन्याचा टॉस झिम्बाब्वेचा कर्णधार सिकंदर रजाने जिंकला आणि त्यांनी प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला.  त्यामुळे वेस्ट इंडिजला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. 

पूजा पवार | Updated: Feb 23, 2026, 07:33 PM IST
Photo Credit - Social Media

ZIM VS WI : झिम्बाब्वे विरुद्ध वेस्ट इंडिज (ZIM VS WI) यांच्यात टी 20 वर्ल्ड कप 2026 चा सामना सोमवारी 3 फेब्रुवारी रोजी खेळवला जातोय. मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जात असून या सामन्याचा टॉस झिम्बाब्वेचा कर्णधार सिकंदर रजाने जिंकला आणि त्यांनी प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला.  त्यामुळे वेस्ट इंडिजला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. 

संघात कोणते बदल? 

झिम्बाब्वे विरुद्ध वेस्ट इंडिज सामन्याचा टॉस झिम्बाब्वेने जिंकला. यावेळी झिम्बाब्वेचा कर्णधार सिकंदर रजाने प्लेईंग ११ मध्ये एक बदल केल्याचं सांगितलं. झिम्बाब्वेच्या संघात रिचर्ड नगारावाला तंदुरुस्त घोषित करण्यात आले आहे, त्यामुळे वेलिंग्टन मसाकादझाला बाहेर बसवण्यात आलं. तर वेस्ट इंडिजच्या संघात रोमारियो शेफर्ड परतला. तर रोस्टन चेसला प्लेईंग ११ मध्ये संधी मिळालेली नाही. 

झिम्बाब्वे प्लेईंग 11 :

ब्रायन बेनेट, तादिवानाशे मारुमणी(डब्ल्यू), रायन बर्ल, सिकंदर रझा(क), ताशिंगा मुसेकिवा, टोनी मुन्योंगा, डायन मायर्स, ब्रॅड इव्हान्स, ग्रॅमी क्रेमर, रिचर्ड नगारावा, आशीर्वाद मुझाराबानी

वेस्ट इंडिजची प्लेइंग 11 :

ब्रँडन किंग, शाई होप (डब्ल्यू/सी), शिमरॉन हेटमायर, रोव्हमन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमॅरियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मॅथ्यू फोर्ड, अकेल होसेन, गुडाकेश मोती, शामर जोसेफ

