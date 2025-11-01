457 दिवसांत कमावले 20000000 रुपये; 29 वर्षीय तरुणाने अशा प्रकारे कमावला पैसा; जाणून शॉक व्हाल

Old Professional Reached A Net Worth Of Rupees 2 Crore In Just 16 Months : एका २९ वर्षीय तरुणाने अलीकडेच रेडिटवर त्याची कहाणी शेअर केली, ज्यामुळे सर्वांनाच आश्चर्य वाटले. या तरुण भारतीयाने फक्त 16 महिन्यांत 2 कोटींची संपत्ती मिळवली आहे. ही कहाणी फक्त पैसे कमावण्याबद्दल नाही तर त्याने त्याच्या आयुष्यात येणाऱ्या आव्हानांना कसे तोंड दिले आणि पैशाकडे पाहण्याचा त्याचा दृष्टिकोन कसा बदलला याची देखील आहे.
या माणसाने एका वर्षात 1 कोटी कमावले. पुढील 1 कोटीची संपत्ती निर्माण करण्यासाठी त्याला खूप कमी वेळ लागला. गेल्या 16 महिन्यांतील प्रवास हा एक रोलर-कोस्टर राईड होता असे तो म्हणाला. अपेक्षेपेक्षा थोडे लवकर हा टप्पा गाठण्यास मदत केल्याबद्दल त्याने मजबूत अमेरिकन शेअर बाजाराला श्रेय दिले.
हा तरुण कामासाठी अमेरिकेत गेला होता. त्याने स्पष्ट केले की अमेरिकेत राहताना त्याची बचत वाढली असली तरी फारसा फरक पडला नाही. हे तेथील राहणीमानाच्या उच्च खर्चामुळे होते. तो म्हणाला, "भारत आणि अमेरिकेत मासिक बचतीत फारसा फरक नाही कारण मी भाड्यावर खूप पैसे देतो."
जेव्हा एका वापरकर्त्याने त्याला विचारले की तो दरमहा किती बचत करतो, तेव्हा त्याने उत्तर दिले, "मी दरमहा सुमारे 5 लाख रुपये वाचवतो. आजकाल ते थोडे अनियमित आहे." त्याने असेही सांगितले की त्याचे विद्यार्थी कर्ज फेडल्यानंतर त्याला पहिले 1 कोटी रुपये कमवण्यासाठी सुमारे तीन वर्षे लागली. कुटुंबातील एखाद्या सदस्याला मोठी आरोग्य समस्या आल्यावर त्याच्या प्राधान्यक्रमात कसा बदल झाला हे या तरुण व्यावसायिकाने सांगितले. त्याच्या भूतकाळाची आठवण करून देताना तो म्हणाला की दहा वर्षांपूर्वी तो 500 चे रुग्णालयाचे बिलही देऊ शकत नव्हता, परंतु आज तो कर्जात न जाता वैद्यकीय गरजांवर 1 कोटी पर्यंत खर्च करू शकतो. "सुदैवाने, माझ्याकडे आरोग्य विमा आहे ," तो म्हणाला.
त्यांच्या गुंतवणूक धोरणाबद्दल विचारले असता त्यांनी सांगितले की त्यांच्या पोर्टफोलिओचा सुमारे 30 टक्के भाग अमेरिकन स्टॉकमध्ये आहे, तर उर्वरित भाग भारतीय मालमत्तेत गुंतवला आहे. भारतात त्यांनी म्युच्युअल फंड , शेअर्स, पीपीएफ आणि ईपीएफमध्ये गुंतवणूक केली आहे. अमेरिकेत त्यांनी शेअर्स आणि इंडेक्स फंडमध्ये गुंतवणूक केली आहे आणि काही रोख रक्कम देखील ठेवली आहे. त्यांच्या आर्थिक प्रवासाचा सारांश देताना त्यांनी काही महत्त्वाचे मुद्दे सांगितले: "पैसा स्थिरता आणतो. कमवा. अधिक कमवा. बचत करा. अधिक बचत करा. शक्य तितके जगा. आयुष्यात काय आहे हे तुम्हाला कधीच कळत नाही.