Marathi News
2025 Ducati Streetfighter V2 भारतात होणार लाँच, दमदार इंजिन अन् बरंच काही; किंमत एकदा पाहाच

2025 Ducati Streetfighter V2 Launch in India: डुकाटीने भारतीय बाजारात 2025 स्ट्रीटफायटर व्ही2 लाँच केले आहे. पॅनिगेल व्ही२ प्लॅटफॉर्मवर बनवलेल्या या बाईकमध्ये 890 सीसी व्ही-ट्विन इंजिन आहे जे 120 हॉर्सपॉवर आणि 93.3 एनएम टॉर्क निर्माण करते. यात कॉर्नरिंग एबीएस, ट्रॅक्शन कंट्रोल आणि रायडिंग मोड्स आहेत. त्याची एक्स-शोरूम किंमत ₹17.50 लाख पासून सुरू होते. 2025 डुकाटी स्ट्रीटफायटर व्ही2 कावासाकी झेड 900 शी स्पर्धा करते.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 28, 2025, 01:11 PM IST
2025 Ducati Streetfighter V2 Launch in India: भारतीय बाजारात अनेक सुपरबाईक्स विकल्या जातात, ज्यामध्ये डुकाटीचा समावेश आहे, जी अनेक सेगमेंटमध्ये मोटरसायकल देते. उत्पादकाने अलीकडेच डुकाटी स्ट्रीटफायटर व्ही2 ची 2025 आवृत्ती लाँच केली. आम्ही या लेखात या मोटरसायकलची वैशिष्ट्ये, त्याचे शक्तिशाली इंजिन आणि त्याची लाँच किंमत कव्हर करत आहोत.

नवीन डुकाटी लाँच झाली

डुकाटीने भारतात 2025 स्ट्रीटफायटर व्ही2 लाँच केले आहे. ही मोटरसायकल पॅनिगेल व्ही2 सारख्याच प्लॅटफॉर्मवर बनवली आहे आणि दोन प्रकारांमध्ये दिली जाते.

इंजिन किती शक्तिशाली आहे?

उत्पादकाने या मोटरसायकलमध्ये नवीन 890 सीसी व्ही-ट्विन इंजिन लावले आहे, जे 120 हॉर्सपॉवर आणि 93.3 एनएम टॉर्क निर्माण करते. हे उल्लेखनीय आहे की, डुकाटीने सादर केलेले हे सर्वात हलके इंजिन आहे. या मोटरसायकलच्या मागील आवृत्तीत 955 सीसी इंजिन होते, परंतु नवीन इंजिनचे वजन फक्त 54.4 किलो होते.

काय खास आहे?

डुकाटीने या मोटरसायकलमध्ये कॉर्नरिंग एबीएस, ट्रॅक्शन कंट्रोल, इंजिन ब्रेक कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, रेस, स्पोर्ट, रोड आणि वेट रायडिंग मोड्स, पाच इंचाचा डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, लॉन्च कंट्रोल, पिट लिमिटर, एलईडी हेडलाइट्स आणि एलईडी डीआरएल सारख्या वैशिष्ट्यांसह ही मोटरसायकल प्रदान केली आहे.

किंमत काय आहे?

उत्पादकाने ही मोटरसायकल दोन प्रकारांमध्ये लाँच केली आहे. बेस व्हेरिएंटची किंमत ₹१७.५० लाख (एक्स-शोरूम) आहे, तर टॉप व्हेरिएंटची किंमत ₹19.49 लाख (एक्स-शोरूम) आहे.

बाजारात कुणाशी स्पर्धा?

डुकाटीने सुपरबाईक सेगमेंटमध्ये 2025 स्ट्रीटफायटर व्ही२ लाँच केले. नेकेड मोटरसायकल सेगमेंटमध्ये, ते कावासाकी झेड 900 आणि ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल आरएस सारख्या मोटारसायकलींशी थेट स्पर्धा करते.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Ducati India2025 bike launchesmotorcycle newsStreetfighter V2auto news

