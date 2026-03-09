Job News : AI च्या जगात 22 नोकऱ्या सर्वात सुरक्षित; रिपोर्टमधून खुलासा

Job News : गेल्या काही काळात एआय तंत्रज्ञानाच्या वापरत मोठ्या प्रमाणात होतोय आहे. त्यामुळे असंख्य नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. त्यामुळे भविष्यात कोणती नोकरीवर पूर्णपणे गदा येईल, या चिंतेत सर्वसामान्य आहेत. अशातच एआय कंपनी अँथ्रोपिकच्या एका नवीन अहवालात यासंदर्भात अनेक खुलासे केले आहेत. अहवालानुसार, कामाच्या ठिकाणी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्सचा वापर झपाट्याने वाढल्याचा पाहिला मिळतोय. पण या अभ्यासात असही दिसून आलं आहे की, अजून भविष्यात अशा अनेक नोकऱ्या आहेत, ज्या सुरक्षित आहेत. असे अनेक नोकऱ्या आणि व्यवसाय अजूनही ऑटोमेशनपासून दूर आहेत. कंपनीने सांगितलं की, भविष्यात 22 नोकऱ्या आहेत ज्यात एआयचा प्रभाव अजूनही खूपच कमी आहे.
कंपनीच्या एआय असिस्टंट क्लॉडच्या वापरावर एक नजर टाकल्यास असं समोर आलंय की एआय अनेक कामं होऊ शकतात. पण दैनंदिन कामांमध्ये त्याचा वापर सध्यातरी कुठलाही वापर किंवा परिणाम दिसून आलेला नाही. म्हणूनच, त्याची क्षमता आणि प्रत्यक्ष वापर यात अजूनही अंतर पाहिला मिळतोय.
एआय कंपनी अँथ्रोपिकने एक नवीन अभ्यास केला ज्यातून असं समोर आलंय की, कामाच्या ठिकाणी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्सचा वापर झपाट्याने वाढत आहे. पण अजूनही असे अनेक व्यवसाय आहेत जिथे एआयचा प्रभाव अजूनही खूप कमी पाहिला मिळतोय. अभ्यासात असं समोर आलंय की, त्यात 22 व्यवसाया एआयच्या जगात सुरक्षित असल्याचे म्हटलंय. या नोकऱ्यामध्ये अजूनही एआयचा प्रभाव कमी दिसतोय. हे संशोधन अँथ्रोपिकच्या मोठ्या भाषा मॉडेल, क्लॉडच्या वास्तविक-जगातील वापराच्या डेटावर आधारित आहे. त्यात केवळ एआय काय करू शकते हेच नाही तर कर्मचारी प्रत्यक्षात दैनंदिन कामांमध्ये एआयचा वापर कसा करत आहेत हे देखील पाहिण्यात आले आहे. याला अँथ्रोपिक याला ऑब्झर्व्ड एक्सपोजर म्हणतात. हे एआयच्या मदतीने सध्या किती काम केले जात आहे याचा संदर्भ दिला आहे.
अहवालानुसार, एआयचा सर्वाधिक परिणाम हा संगणक प्रोग्रामरवर झालाच समोर आलं आहे. यापैकी 75% नोकऱ्या आता एआयचा वापर होत असल्याचा समोर आलं आहे. हे एआय कोडिंग टूल्सच्या वाढत्या वापरामुळे होत असल्याचे दिसतंय. ग्राहक सेवा प्रतिनिधी आणि डेटा एंट्री नोकऱ्यांवरही लक्षणीय परिणाम झाला समोर आला आहे. एआय 67% डेटा एंट्री नोकऱ्या आहेत.
अहवालानुसार 22 नोकऱ्या भविष्यात एआयच्या जगात सुरक्षित राहणार आहे. ज्या नोकऱ्यांमध्ये एआयचा फारसा परिणाम होत नाही त्यात स्वयंपाकी, मोटारसायकल मेकॅनिक, लाईफगार्ड, बारटेंडर, डिशवॉशर आणि ड्रेसिंग रूम अटेंडंट यांचा समावेश आहे.
अहवालात असंही म्हटलंय की, एआय अद्याप त्याच्या क्षमतेचा पूर्णपणे वापर करत नाही. पण, ज्या नोकऱ्यांमध्ये एआयचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो त्यांच्या करिअर वाढीमध्ये भविष्यात थोडीशी मंदी येण्याची दाट शक्यता आहे. अमेरिकन सरकारी एजन्सी, ब्युरो ऑफ लेबर स्टॅटिस्टिक्सचा अंदाज आहे की, 2034 पर्यंत एआयच्या उच्च संपर्कात असलेल्या नोकऱ्यांमध्ये रोजगार वाढ मंदावणार आहेत.