/2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग आणि SMS एका प्लॅनमध्ये! ग्राहकांसाठी BSNL ची बंपर ऑफर

BSNL New Plan : BSNLचे नवे सिम घेण्याच्या तयारीत असल्यास तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे, तुम्ही जर आता बीएसएनएल कंपनीचे आता नवे सिम घेत असाल तर तुम्हाला त्याचा मोठा फायदा होणार आहे. बीएसएनएलने त्यांच्या एक्स अकाउंटवर एक पोस्ट शेअर केली आहे, यामध्ये खास ऑफरची माहिती शेअर केली आहे.
BSNL New Plan : BSNLचे नवे सिम घेण्याच्या तयारीत असल्यास तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे, आता कंपनी त्यांना खास गिफ्ट देणार आहे. आता बीएसएनएल कंपनी आता सिम सोबत 30 दिवस रोज 2 जीबी डेटा त्याचबरोबर अनलिमिटेड कॉलिंग आणि १०० एसएमएस देणार आहे. या ऑफरबद्दल विशेष म्हणजेच वापरकर्त्यांना या ऑफरचा आनंद घ्यायचा असल्यास त्यांना रिचार्ज करण्याची गरज पडणार नाही. बीएसएनएलने त्यांच्या एक्स अकाउंटवर एक पोस्ट शेअर केली आहे, यामध्ये खास ऑफरची माहिती शेअर केली आहे. या व्हिडिओमध्ये असेही सांगण्यात आले आहे की 31 मे पर्यतच वापरकर्ते या ऑफरचा लाभ घेऊ शकणार आहेत.
बीएसएनएलच्या ऑफरबद्दल सांगायचे झाले तर 31 मे पर्यत वापरकर्त्यांना त्याचा फायदा घेता येणार आहे. 31 मेपर्यंत या ऑफरअंतर्गत, कंपनी ग्राहकांना कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न आकारता बीएसएनएल सिम कार्ड देत आहे. विशेष म्हणजे, या सिम कार्डची वैधता 30 दिवसांची असणार आहे. बीएसएनएल या प्लॅनसोबत वापरकर्त्यांना दररोज 30 जीबी डेटा देत आहे, म्हणजेच वापरकर्त्यांना संपूर्ण 30 दिवसांमध्ये एकूण 60 जीबी डेटा मिळत आहे. एवढेच नाही तर इंटरनेट व्यतिरिक्त यामध्ये वापरकर्त्यांना अनलिमिटेड व्हॉइस कॉलिंग देखील करता येणार आहे. यामध्ये वापरकर्त्यांना दररोज 100 एसएमएस देखील मिळतील, ज्यामुळे दरमहा एकूण 3000 एसएमएस मिळणार आहेत.
हे ही वाचा
लक्षात ठेवा की ही BSNL फ्रीडम ऑफर फक्त नवीन वापरकर्त्यांसाठी आहे, म्हणजेच तुम्ही जर बीएसएनएल आधीपासून ग्राहक असाल तर तुम्हाला याचा लाभ घेता येणार नाही. कंपनी या प्लॅनसोबत एक मोफत 4G सिम कार्ड देखील देत आहे. कंपनीने सांगितले आहे की ही ऑफर 22 मे ते 30 जून पर्यंत उपलब्ध आहे. ऑफरबद्दल अधिक माहितीसाठी, तुम्ही तुमच्या जवळच्या बीएसएनएल कार्यालयाशी किंवा रिटेल स्टोअरशी संपर्क साधू शकता.
इतर सिम कंपन्यांबद्दल सांगायचे झाले तर रिलायन्स जिओ, एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडिया (Vi) नवीन ग्राहकांसाठी अशी कोणतीही ऑफर चालू केलेली नाही. त्यामुळे आता या बीएसएनएलच्या प्लानची चर्चा पाहायला मिळत आहे, कंपनी ही ऑफर 31 मे नंतर चालू ठेवणार की नाही याबद्दल कंपनीने कोणतीही माहिती दिलेली नाही. जर तुम्ही नवीन नंबर घेण्याचा विचार करत असाल, तर ही ऑफर एक फायदेशीर संधी ठरू शकते.