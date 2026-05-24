वापरा किंवा वापरु नका पण घरातील 'या' उपकरणांमुळे येणार सर्वाधिक बील, 5 पद्धतीने वाचवू शकता

टीव्ही, कॉम्प्युटर आणि चार्जर यांसारखी उपकरणे स्टँडबाय मोडमध्ये असतानाही वीज वापरत राहतात, या प्रक्रियेला 'व्हॅम्पायर लोड' असे म्हणतात. ही उपकरणे वापरात नसतानाही तुमच्या वीज बिलावर परिणाम करतात.
Electricity Save Tips: आजकाल वाढती वीज बिले सर्वांसाठी एक मोठी समस्या बनली आहेत. लोक पैसे वाचवण्यासाठी दिवे, पंखे आणि एसी यांचा वापर कमी करतात, पण तरीही महिन्याच्या शेवटी बिल पाहून धक्का बसतो. खरे तर, अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे वापरात नसतानाही नकळतपणे वीज वापरत राहतात. या लहान चुकांमुळे हळूहळू मोठा खर्च वाढतो आणि तुमच्या खिशावर ताण येतो. अशा परिस्थितीत, यूपीपीसीएल (उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड) सुचवते की काही सवयी बदलून वीज बिलात सहज बचत करता येते.
मते, टीव्ही, कॉम्प्युटर आणि चार्जर यांसारखी उपकरणे स्टँडबाय मोडमध्ये असतानाही वीज वापरत राहतात, या प्रक्रियेला 'व्हॅम्पायर लोड' असे म्हणतात. ही उपकरणे वापरात नसतानाही तुमच्या वीज बिलावर परिणाम करतात. त्यामुळे, रिमोटऐवजी मेन स्विच वापरून ही उपकरणे बंद करण्याची आणि अनप्लग करण्याची सवय लावणे महत्त्वाचे आहे.
यूपीपीसीएलच्या मते, तुमचा टीव्ही, सेट-टॉप बॉक्स किंवा कॉम्प्युटर रिमोटने बंद केल्यानंतरही, मेन स्विच बंद करा, कारण ही उपकरणे वीज वापरत राहतात. अनप्लग करा - लोक अनेकदा चार्जिंगनंतर चार्जर प्लगमध्येच ठेवतात, ज्यामुळे त्यांच्या वीज बिलावर परिणाम होऊ शकतो. म्हणून, वापरात नसताना मोबाईल चार्जर, लॅपटॉप अडॅप्टर आणि मायक्रोवेव्ह अनप्लग करा.
पॉवर स्ट्रिप्स वापरा - एकाच वेळी अनेक उपकरणे पूर्णपणे बंद करण्यासाठी ऑन-ऑफ स्विच असलेल्या पॉवर स्ट्रिप्सचा वापर करा.
फ्रीज हे घरातील एकमेव उपकरण आहे जे वर्षभरात एक मिनिटही बंद होत नाही. फ्रीजमध्ये वस्तू कमी असो वा जास्त, ते २४ तास वीज वापरतच राहते. फ्रीज जुना असेल किंवा त्याचे डोअर गॅस्केट (रबर) खराब झाले असेल, तर आतील थंड हवा बाहेर पडते. त्यामुळे कॉम्प्रेसरला जास्त वेळ काम करावे लागते आणि बिल प्रचंड वाढते.
उन्हाळ्यात AC आणि हिवाळ्यात गिझर हे वीज बिलाचे मुख्य शत्रू ठरतात. सर्वात मोठी चूक काय करतो. अनेकदा लोक AC किंवा गिझर रिमोटने किंवा स्विचने बंद करतात, पण मुख्य सॉकेटमधून प्लग काढत नाहीत किंवा तिथून बटन बंद करत नाहीत . स्टँडबाय मोडचा फटका: स्टँडबाय मोडवर (Standby Mode) असतानाही ही उपकरणे मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा शोषून घेतात, ज्यामुळे वापराशिवाय बिल वाढते.
स्मार्ट टीव्ही आणि डिजिटल सेट-टॉप बॉक्स (Set-top Box) घराघरांमध्ये सतत प्लगला जोडलेले असतात. आपण टीव्ही रिमोटने बंद करतो आणि निघून जातो. अशा वेळी सेट-टॉप बॉक्समधील लाल किंवा हिरवी लाईट चालूच असते. २४ तास स्टँडबाय मोडवर राहिल्यामुळे हे सेट-टॉप बॉक्स दरमहा बिलात मोठी भर घालतात.
आजकाल प्रत्येक घरात पाण्याचे फिल्टर किंवा RO सिस्टीम असते. सतत चालू राहणे: हे उपकरण आपण कधीही मेन स्विचमधून बंद करत नाही. पाणी शुद्ध करून झाल्यावर आणि टाकी भरल्यावरही ते 'ऑटो-मोड' वर सतत वीज घेत राहते.
वर्क फ्रॉम होममुळे लॅपटॉप आणि मोबाईल चार्जरचा वापर वाढला आहे. अनेक जण मोबाईल चार्ज करून काढतात, पण चार्जरचे बटन तसेच चालू ठेवतात. चार्जरला फोन जोडलेला नसला तरीही, स्विच चालू असल्यास ते ठराविक प्रमाणात वीज खेचत राहते [