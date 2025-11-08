भारताच्या ऑटो सेक्टरने सर्व रेकॉर्ड मोडले! 42 दिवसांत 5238000 वाहनांची विक्री; 32 लाख लोकांनी बाईक... अचानक विक्री का वाढली?

Auto Sales Boom : भारताच्या ऑटो सेक्टरने सर्व रेकॉर्ड मोडले आहेत. वाहनांच्या विक्रीत मोठी वाढ झाली. जीएसटीमध्ये कपात आणि सणासुदीच्या काळात तेजीत वाहन विक्री झाली. वाहनांच्या खरेदीत विक्रमी वाढ झाली. चारचाकी वाहनांव्यतिरिक्त, बाईक, स्कूटर आणि व्यावसायिक वाहनांच्या विक्रीतही लक्षणीय वाढ झाली. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशन (FADA) ने आकडेवारी जाहीर केली आहे. या आकडेवारीनुसार 42 दिवसांत 5238000 वाहनांची विक्री झाली आहे.
42 दिवसांच्या सणासुदीच्या हंगामात किरकोळ वाहनांच्या विक्रीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 21 टक्के वाढ झाली आहे. FADA नुसार, या वर्षी उत्सवाच्या हंगामात एकूण किरकोळ विक्री वाढून 52,38,401 युनिट्स झाली आहे, जी गेल्या वर्षी याच कालावधीत 43,25,632 युनिट्स होती. वाहन विक्रेत्यांच्या संघटनेचे अध्यक्ष सीएस विघ्नेश्वर म्हणाले की, 2025 मधील 42 दिवसांचा उत्सवाचा हंगाम मोटार वाहनांच्या किरकोळ विक्रीसाठी महत्त्वाचा ठरला आहे.
सर्व श्रेणींमध्ये आतापर्यंतची सर्वाधिक विक्री नोंदवली गेली आहे. या कालावधीत, प्रवासी वाहन नोंदणीमध्ये 26 टक्क्यांनी वाढ होऊन ती 7,66, 918 युनिट्स झाली आहे, जी गेल्या वर्षी याच कालावधीत 6,21,539 युनिट्स होती.
जीएसटी कपातीचा स्पष्ट परिणाम
जीएसटी 2.0 चा परवडणाऱ्या किमतीत वाढ आणि मध्यमवर्गीय वापरावर होणारा परिणाम स्पष्टपणे दिसून येत आहे. कमी कर दरांमुळे खरेदीचा आधार वाढल्याने कॉम्पॅक्ट आणि 4 मीटरपेक्षा कमी आकाराच्या कारच्या विक्रीत मोठी वाढ झाली. अनेक डीलर्सनी नोंदवले की काही मॉडेल्सची किरकोळ विक्री पुरवठ्यापेक्षा जास्त होती. याचा अर्थ असा की बाजारात मागणी पुरवलेल्या वाहनांच्या संख्येपेक्षा जास्त होती असे विघ्नेश्वर म्हणाले.
FADA नुसार, सणासुदीच्या काळात दुचाकी वाहनांची किरकोळ विक्रीही 22 टक्के वाढली आहे. 40,52,503 युनिट्स झाली. 2024 मध्ये ही संख्या फक्त 33,27,198 युनिट्स होती. ग्रामीण वातावरणात सुधारणा, चांगली रोखता आणि वस्तू आणि सेवा करात (GST) कपात झाल्यामुळे दुचाकी क्षेत्राला मोठा फायदा झाल्याचे विघ्नेश्वर म्हणाले. या काळात प्रवासी सायकली आणि स्कूटरची मागणी वाढली, तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रस वाढला.
FAQ
1 भारताच्या ऑटो सेक्टरमध्ये कोणती मोठी उपलब्धी झाली आहे?
भारताच्या ऑटो सेक्टरने सर्व रेकॉर्ड मोडले आहेत. वाहनांच्या विक्रीत मोठी वाढ झाली असून, चारचाकी वाहनांव्यतिरिक्त बाईक, स्कूटर आणि व्यावसायिक वाहनांच्या विक्रीतही लक्षणीय वाढ झाली आहे.
2 वाहन विक्रीत वाढ होण्याची मुख्य कारणे कोणती आहेत?
जीएसटीमध्ये कपात आणि सणासुदीच्या काळात तेजीत वाहन विक्री झाली आहे. कमी कर दरांमुळे खरेदीचा आधार वाढला असून, जीएसटी २.० चा परवडणाऱ्या किमतीत वाढ आणि मध्यमवर्गीय वापरावर स्पष्ट परिणाम दिसून येत आहे.
3 फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशन (FADA) ने कोणती आकडेवारी जाहीर केली आहे?
FADA ने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ४२ दिवसांत ५२,३८,००० वाहनांची विक्री झाली आहे. या वर्षी उत्सवाच्या हंगामात एकूण किरकोळ विक्री वाढून ५२,३८,४०१ युनिट्स झाली आहे, जी गेल्या वर्षी याच कालावधीत ४३,२५,६३२ युनिट्स होती.