1 जानेवारीपासून महागडणार 'या' 7 कंपन्यांच्या कार, यामध्ये स्वस्त गाड्यांचा देखील समावेश

नवीन वर्ष 2026 सुरू होताच, भारतातील अनेक कार कंपन्यांनी त्यांच्या वाहनांच्या किमती वाढवल्या आहेत. ही वाढ 1 जानेवारी 2026 पासून लागू झाली आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला जीएसटी सवलतीचा फायदा ग्राहकांना झाला असला तरी, किंमत वाढीमुळे त्या सवलतीचा परिणाम काही प्रमाणात कमी होईल. कंपन्यांचे म्हणणे आहे की वाढत्या किंमती आणि कमकुवत रुपया ही यामागील मुख्य कारणे आहेत.
मर्सिडीज-बेंझने त्यांच्या संपूर्ण कार श्रेणीमध्ये किमती सुमारे २ टक्क्यांनी वाढवल्या आहेत. कंपनीचे म्हणणे आहे की कच्चा माल, लॉजिस्टिक्स खर्च आणि युरोच्या तुलनेत कमकुवत रुपया या सर्वांमुळे वाढत्या खर्चाला हातभार लागला आहे. बीएमडब्ल्यूनेही जानेवारी २०२६ पासून त्यांच्या कारच्या किमती पुन्हा वाढवल्या आहेत. यापूर्वी, सप्टेंबर २०२५ मध्ये किमती वाढवल्या होत्या. नवीन किमती वाढीचा परिणाम ३ सिरीजसारख्या लोकप्रिय कारवरही झाला आहे, जरी त्या मागील किमती कपातीपेक्षा कमी महाग आहेत.
बीवायडीने त्यांच्या नवीन इलेक्ट्रिक कार, सीलियन 7 च्या किमती वाढवल्या आहेत. 31 डिसेंबर 2025 पूर्वी बुकिंग केलेल्या ग्राहकांना जुन्या किमतीचा फायदा झाला. एमजी मोटरने सर्व पेट्रोल, डिझेल आणि इलेक्ट्रिक मॉडेल्समध्ये किमती अंदाजे 2 टक्क्यांनी वाढवल्या आहेत. एमजी विंडसर ईव्ही आणि कॉमेट ईव्ही सारख्या परवडणाऱ्या इलेक्ट्रिक कार देखील महाग झाल्या आहेत.
निसानने जानेवारी 2026 पासून त्यांच्या कारच्या किमती 3 टक्क्यांनी वाढवल्या आहेत. मॅग्नाइट सारख्या परवडणाऱ्या एसयूव्ही देखील अधिक महाग होतील. होंडाने असेही स्पष्ट केले आहे की ते वाढत्या किमतींमुळे किमती समायोजित करत आहे, जरी कंपनीने अद्याप अचूक आकडेवारी जाहीर केलेली नाही. रेनॉल्टने क्विड, ट्रायबर आणि किगर सारख्या लोकप्रिय बजेट कारच्या किमती देखील वाढवल्या आहेत, ज्यामुळे सरासरी खरेदीदारांवर परिणाम होत आहे.