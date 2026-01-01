English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • टेक
  • 1 जानेवारीपासून महागडणार या 7 कंपन्यांच्या कार, यामध्ये स्वस्त गाड्यांचा देखील समावेश

1 जानेवारीपासून महागडणार 'या' 7 कंपन्यांच्या कार, यामध्ये स्वस्त गाड्यांचा देखील समावेश

car price hike 2026: आजपासून, 1 जानेवारी 2026 पासून, भारतातील सात प्रमुख कार कंपन्यांच्या कार महाग झाल्या आहेत. यामध्ये मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, एमजी, निसान आणि इतर ब्रँडचा समावेश आहे. चला तपशीलांचा शोध घेऊया.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 1, 2026, 03:11 PM IST
1 जानेवारीपासून महागडणार 'या' 7 कंपन्यांच्या कार, यामध्ये स्वस्त गाड्यांचा देखील समावेश

नवीन वर्ष 2026 सुरू होताच, भारतातील अनेक कार कंपन्यांनी त्यांच्या वाहनांच्या किमती वाढवल्या आहेत. ही वाढ 1 जानेवारी 2026 पासून लागू झाली आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला जीएसटी सवलतीचा फायदा ग्राहकांना झाला असला तरी, किंमत वाढीमुळे त्या सवलतीचा परिणाम काही प्रमाणात कमी होईल. कंपन्यांचे म्हणणे आहे की वाढत्या किंमती आणि कमकुवत रुपया ही यामागील मुख्य कारणे आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

लक्झरीपासून परवडणाऱ्या कारपर्यंतच्या किमती वाढल्या

मर्सिडीज-बेंझने त्यांच्या संपूर्ण कार श्रेणीमध्ये किमती सुमारे २ टक्क्यांनी वाढवल्या आहेत. कंपनीचे म्हणणे आहे की कच्चा माल, लॉजिस्टिक्स खर्च आणि युरोच्या तुलनेत कमकुवत रुपया या सर्वांमुळे वाढत्या खर्चाला हातभार लागला आहे. बीएमडब्ल्यूनेही जानेवारी २०२६ पासून त्यांच्या कारच्या किमती पुन्हा वाढवल्या आहेत. यापूर्वी, सप्टेंबर २०२५ मध्ये किमती वाढवल्या होत्या. नवीन किमती वाढीचा परिणाम ३ सिरीजसारख्या लोकप्रिय कारवरही झाला आहे, जरी त्या मागील किमती कपातीपेक्षा कमी महाग आहेत.

इलेक्ट्रिक आणि बजेट कारवरही परिणाम

बीवायडीने त्यांच्या नवीन इलेक्ट्रिक कार, सीलियन 7 च्या किमती वाढवल्या आहेत. 31 डिसेंबर 2025 पूर्वी बुकिंग केलेल्या ग्राहकांना जुन्या किमतीचा फायदा झाला. एमजी मोटरने सर्व पेट्रोल, डिझेल आणि इलेक्ट्रिक मॉडेल्समध्ये किमती अंदाजे 2 टक्क्यांनी वाढवल्या आहेत. एमजी विंडसर ईव्ही आणि कॉमेट ईव्ही सारख्या परवडणाऱ्या इलेक्ट्रिक कार देखील महाग झाल्या आहेत.

सरासरी ग्राहकांसाठी कार देखील महाग

निसानने जानेवारी 2026 पासून त्यांच्या कारच्या किमती 3 टक्क्यांनी वाढवल्या आहेत. मॅग्नाइट सारख्या परवडणाऱ्या एसयूव्ही देखील अधिक महाग होतील. होंडाने असेही स्पष्ट केले आहे की ते वाढत्या किमतींमुळे किमती समायोजित करत आहे, जरी कंपनीने अद्याप अचूक आकडेवारी जाहीर केलेली नाही. रेनॉल्टने क्विड, ट्रायबर आणि किगर सारख्या लोकप्रिय बजेट कारच्या किमती देखील वाढवल्या आहेत, ज्यामुळे सरासरी खरेदीदारांवर परिणाम होत आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Car Price Hike 2026car prices increased January 2026cars become expensive India

इतर बातम्या