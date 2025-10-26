English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
 Reliance AI JV with Facebook : देशातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या मालकीची रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) AI क्षेत्रात एक मोठे पाऊल टाकणार आहे. रिलायन्सने मार्क झुकरबर्गच्या मेटाच्या मालकीची उपकंपनी असलेल्या फेसबुकसोबत एक नवीन कंपनी स्थापन केली आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 26, 2025, 01:54 PM IST
Mukesh Ambaniची फेसबुकसोबत मोठी डील, 8550000000 रुपयांमध्ये रिलायन्स सुरु करणार मोठं वेंचर

मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजने शनिवारी घोषणा केली की त्यांची पूर्ण मालकीची उपकंपनी, रिलायन्स इंटेलिजेंस लिमिटेड, फेसबुकच्या भारतीय शाखेसोबत संयुक्त उपक्रमात रिलायन्स एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड (REIL) ही एक नवीन कंपनी स्थापन करत आहे.

या कंपनीचे नाव रिलायन्स एंटरप्राइझ इंटेलिजेंस लिमिटेड (REIL) असे ठेवण्यात आले आहे. RIL आणि मेटा अंदाजे ₹855 कोटींची गुंतवणूक केली जाणार आहे. त्यांचे प्राथमिक लक्ष एंटरप्राइझ एआय सेवांचा विकास, विपणन आणि वितरण असेल.

नियामक फाइलिंगनुसार, फेसबुक अब्जाधीश मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजने सुरू केलेल्या एआय उपक्रमात 30 टक्के हिस्सा धारण करेल. कंपनीने फाइलिंगमध्ये म्हटले आहे की रिलायन्स रिलायन्स एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेडमध्ये 70 टक्के हिस्सा धारण करेल.

रिलायन्सकडे REIL मध्ये 70 टक्के हिस्सा असेल, तर फेसबुककडे 30  टक्के हिस्सा असेल. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडने शनिवारी शेअर बाजारांना माहिती दिली की त्यांनी 24 ऑक्टोबर 2025 रोजी फेसबुकसह REIL किंवा रिलायन्स एंटरप्राइझ इंटेलिजेंस लिमिटेडची स्थापना केली आहे.

855 कोटी रुपयांची गुंतवणूक

रिलायन्स आणि फेसबुक या कंपनीत 855 कोटी रुपयांची सुरुवातीची गुंतवणूक करतील. रिलायन्स यातील बहुतांश हिस्सा उचलेल, तर उर्वरित ३० टक्के हिस्सा फेसबुक देईल. REIL ने म्हटले आहे की या कंपनीच्या स्थापनेसाठी कोणत्याही सरकारी किंवा नियामक मंजुरीची आवश्यकता नाही, ज्यामुळे ही प्रक्रिया जलद झाली.

रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडने सांगितले की REIL च्या स्थापनेत कोणत्याही प्रकारचे संबंधित पक्ष व्यवहार झाले नाहीत. याचा अर्थ रिलायन्सचे प्रवर्तक, प्रवर्तक गट किंवा गट कंपन्यांचा या कंपनीत थेट रस राहणार नाही.

REIL चे काम काय आहे?

रिलायन्स आणि मेटा यांच्यातील संयुक्त उपक्रम एआय उद्योगात एक गेम चेंजर ठरू शकतो. या कंपनीच्या कामात डेटा अॅनालिटिक्स, ऑटोमेशन, प्रेडिक्टिव मॉडेलिंग आणि स्मार्ट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यांचा समावेश असेल. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडची पूर्ण मालकीची उपकंपनी, रिलायन्स इंटेलिजेंस आणि फेसबुक संयुक्तपणे या उपक्रमात सुरुवातीचे ८५५ कोटी रुपये गुंतवतील.

REIL एंटरप्राइज एआय सेवा विकसित, मार्केट आणि वितरण करेल. त्यात म्हटले आहे की, "संयुक्त उपक्रम करारानुसार, रिलायन्स इंटेलिजेंस REIL चा ७० टक्के हिस्सा धारण करेल आणि फेसबुक उर्वरित ३० टक्के हिस्सा धारण करेल. रिलायन्स इंटेलिजेंस आणि फेसबुकने संयुक्तपणे सुरुवातीचे 855 कोटी रुपये गुंतवण्याचे वचन दिले आहे."

फायलिंगमध्ये, कंपनीने म्हटले आहे की रिलायन्स इंटेलिजेंस लिमिटेडने 24 ऑक्टोबर 2025 रोजी रिलायन्स एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेडची स्थापना केली. त्यात म्हटले आहे की, "भारतात रिलायन्स इंटेलिजेंसची पूर्ण मालकीची उपकंपनी म्हणून समाविष्ट केलेली REIL, मेटा प्लॅटफॉर्म्स, इंक. ची पूर्ण मालकीची उपकंपनी असलेल्या फेसबुक ओव्हरसीज, इंक. (फेसबुक) सोबत सुधारित आणि पुनर्संचयित संयुक्त उपक्रम करारानुसार एक संयुक्त उपक्रम कंपनी बनेल."

आरआयएलच्या वार्षिक सभेत घोषणा

आरआयएलच्या ऑगस्टमध्ये झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत पहिल्यांदा जाहीर करण्यात आलेला हा संयुक्त उपक्रम, मेटाच्या ओपन-सोर्स लामा मॉडेलला रिलायन्सच्या एंटरप्राइझ पोहोचसह एकत्रित करेल जेणेकरून सर्व क्षेत्रांमध्ये एआय टूल्स वितरीत करता येतील.

ही भागीदारी दोन प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करेल: एक एंटरप्राइझ एआय प्लॅटफॉर्म-अ‍ॅज-अ-सर्व्हिस जो संस्थांना जनरेटिव्ह एआय मॉडेल्स कस्टमाइझ आणि तैनात करण्यास मदत करेल आणि विक्री, विपणन, आयटी ऑपरेशन्स, ग्राहक सेवा आणि वित्त यासारख्या उद्योगांसाठी पूर्व-कॉन्फिगर केलेल्या उपायांचा संच.

मेटा लामा-आधारित मॉडेल्स तयार करण्यात तांत्रिक कौशल्य प्रदान करेल, तर रिलायन्स त्यांच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांचा फायदा घेईल आणि हजारो भारतीय उद्योग आणि लघु व्यवसायांपर्यंत पोहोचेल. हे उपाय क्लाउड, ऑन-प्रिमाइसेस आणि हायब्रिड वातावरणात तैनात केले जाऊ शकतात, ज्यामध्ये मालकीचा एकूण खर्च कमी करण्यावर भर दिला जाईल.

