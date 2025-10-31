Affordable Cars: भारतातील 5 सर्वात परवडणाऱ्या गाड्या, गाव असो वा शहर, कुठेही पळवा; किंमत फक्त...

Affordable Cars In India: भारतीय रस्त्यांवर डिझेल इंजिन असलेल्या वाहनांचा दबदबा कायम दिसून येतोय विशेषतः ग्रामीण पट्ट्यात इंधन बचत आणि शक्तिशाली ड्रायव्हिंगला प्राधान्य मिळते, तिथे तुम्हाला डिझेल गाड्याच दिसतील. अलीकडील जीएसटी सवलतीमुळे या गाड्यांच्या किंमती आणखी खिशाला परवडणाऱ्या झाल्यायत. तुम्ही लांब पल्ल्याच्या प्रवासात तग धरून देणारी आणि बजेटमधली डिझेल कार शोधताय? तर चला 10 लाख रुपयांखालील पाच उत्तम पर्याय जाणून घेऊया. या गाड्या शहरांच्या गर्दीपासून गावाच्या खड्ड्यांपर्यंत सर्वत्र तुम्हाला दमदार अनुभव देतील.
प्रीमियम हॅचबॅकची टाटा अल्ट्रोज ही बाजारातील सर्वात आकर्षक डिझेल हॅचबॅक आहे, जी मध्यमवर्गीय कुटुंबांना भुरळ घालते. यातील 1.5 लिटर टर्बोचार्ज्ड डिझेल युनिट 90 पीएस पॉवर आणि 200 एनएम वळणक्षमता पुरवते. इंधनाची बचत 23.64 किमी प्रति लिटर असल्याने लांब ड्रायव्हिंगमध्ये ती तुलनेने कमी खर्चिक ठरते. जीएसटी सवलतीनंतर एक्स-शोरूम किंमत आता 8.10 लाख रुपयांपासून सुरू होते. मजबूत डिझाइन, आरामदायी सीटिंग आणि आधुनिक सुविधांमुळे ही गाडी ग्राहकांच्या पसंतीत नेहमीच अव्वल आहे.
स्टायलिश अपग्रेडची मजाबोलेरोचा आधुनिक अवतार शोधणाऱ्यांसाठी बोलेरो निओ ही स्मार्ट निवड आहे. 16-इंच अलॉय व्हील्स, चामड्याच्या सीट्स, मागच्या दृश्य कॅमेरा, क्रूझ कंट्रोल आणि 9-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट यांसारख्या फीचर्सने ती सजावटेने नटलेली आहे. 1.5 लिटर mHAWK100 इंजन 98.6 bhp पॉवर आणि 260 एनएम वळणक्षमता देते. किंमत 8.49 लाख रुपयांपासून (एक्स-शोरूम) सुरू. शहरातील ट्रॅफिक आणि गावातील धूळमाती दोन्हींना तोंड देणारी ही एसयूव्ही ड्रायव्हर्सना अतिशय प्रिय आहे.
कॉम्पॅक्ट सेगमेंटची स्टारकॉम्पॅक्ट एसयूव्हींमध्ये किआ सोनेट डिझेलने बाजार धरला आहे. 1.5 लिटर CRDi इंजन 6-स्पीड मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक पर्यायांसह येते, जे इंधन बचत 24.1 किमी प्रति लिटर देते. ही क्षमता या वर्गातली सर्वोत्तम आहे. एक्स-शोरूम किंमत 8.98 लाख रुपयांपासून सुरू असल्याने ती युवा ग्राहकांना भुरळ घालते. आकर्षक डिझाइन आणि प्रीमियम वैशिष्ट्यांमुळे ही गाडी शहरी लाईफस्टाईलसाठी बेस्ट ठरते.
महिंद्रा बोलेरो ही सर्वात परवडणारी डिझेल एसयूव्ही आहे, जिची एक्स-शोरूम किंमत ७.९९ लाख रुपयांपासून सुरू होते. यात १.५ लिटर mHawk75 इंजन असून, इंधन बचत १६ किमी प्रति लिटर आहे.
२. टाटा अल्ट्रोज डिझेलची मुख्य वैशिष्ट्ये आणि किंमत काय आहे?
टाटा अल्ट्रोज डिझेलमध्ये १.५ लिटर टर्बोचार्ज्ड इंजन आहे, जे ९० पीएस पॉवर आणि २०० एनएम टॉर्क देते. इंधन बचत २३.६४ किमी प्रति लिटर असून, जीएसटी सवलतीनंतर एक्स-शोरूम किंमत ८.१० लाख रुपयांपासून सुरू आहे. मजबूत रचना आणि प्रीमियम फीचर्स यामुळे ती लोकप्रिय आहे.
किआ सोनेट डिझेलची इंधन बचत २४.१ किमी प्रति लिटर असून, एक्स-शोरूम किंमत ८.९८ लाख रुपयांपासून सुरू आहे. टाटा नेक्सॉन डिझेल २४.०८ किमी प्रति लिटर बचत देते आणि जीएसटी कपातीमुळे किंमत ९.०१ लाख रुपयांपासून सुरू आहे. नेक्सॉनला ५-स्टार सेफ्टी रेटिंग आहे.