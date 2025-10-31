Affordable Cars: भारतातील 5 सर्वात परवडणाऱ्या गाड्या, गाव असो वा शहर, कुठेही पळवा; किंमत फक्त...

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Affordable Cars In India: 10 लाख रुपयांखालील कारचे 5 उत्तम पर्याय जाणून घेऊया. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 31, 2025, 06:52 PM IST
बजेटमधील कार

Affordable Cars In India: भारतीय रस्त्यांवर डिझेल इंजिन असलेल्या वाहनांचा दबदबा कायम दिसून येतोय विशेषतः ग्रामीण पट्ट्यात इंधन बचत आणि शक्तिशाली ड्रायव्हिंगला प्राधान्य मिळते, तिथे तुम्हाला डिझेल गाड्याच दिसतील. अलीकडील जीएसटी सवलतीमुळे या गाड्यांच्या किंमती आणखी खिशाला परवडणाऱ्या झाल्यायत. तुम्ही लांब पल्ल्याच्या प्रवासात तग धरून देणारी आणि बजेटमधली डिझेल कार शोधताय?  तर चला 10 लाख रुपयांखालील पाच उत्तम पर्याय जाणून घेऊया. या गाड्या शहरांच्या गर्दीपासून गावाच्या खड्ड्यांपर्यंत सर्वत्र तुम्हाला दमदार अनुभव देतील. 

टाटा अल्ट्रोज डिझेल

 

प्रीमियम हॅचबॅकची टाटा अल्ट्रोज ही बाजारातील सर्वात आकर्षक डिझेल हॅचबॅक आहे, जी मध्यमवर्गीय कुटुंबांना भुरळ घालते. यातील 1.5 लिटर टर्बोचार्ज्ड डिझेल युनिट 90 पीएस पॉवर आणि 200 एनएम वळणक्षमता पुरवते. इंधनाची बचत 23.64 किमी प्रति लिटर असल्याने लांब ड्रायव्हिंगमध्ये ती तुलनेने कमी खर्चिक ठरते. जीएसटी सवलतीनंतर एक्स-शोरूम किंमत आता 8.10 लाख रुपयांपासून सुरू होते. मजबूत डिझाइन, आरामदायी सीटिंग आणि आधुनिक सुविधांमुळे ही गाडी ग्राहकांच्या पसंतीत नेहमीच अव्वल आहे.

महिंद्रा बोलेरो

महिंद्रा बोलेरोला खडबडीत रस्त्यांचा बादशहा असं म्हंटल जातं. खराब रस्त्यांवरही न अडखळणारी टिकावू एसयूव्ही हवी असेल, तर महिंद्रा बोलेरो हा बेस्ट पर्याय आहे. यात 1.5 लिटर mHawk75 डिझेल इंजन आहे, जे 75 पीएस पॉवर आणि 210 एनएम वळणक्षमता देते. इंधन बचत साधारण 16 किमी प्रति लिटर आहे, जी व्यावहारिक वापरासाठी पुरेशी आहे. एक्स-शोरूम किंमत 7.99 लाख रुपयांपासून सुरू होत असल्याने ती बजेटमधली उत्तम निवड आहे. कमी मेंटेनन्स आणि दीर्घायुषी स्वरूपामुळे ही गाडी गेल्या दशकभरात ग्रामीण-शहरी दोन्ही भागात लाखो लोकांच्या गराड्यात आहे.

महिंद्रा बोलेरो निओ

 

स्टायलिश अपग्रेडची मजाबोलेरोचा आधुनिक अवतार शोधणाऱ्यांसाठी बोलेरो निओ ही स्मार्ट निवड आहे. 16-इंच अलॉय व्हील्स, चामड्याच्या सीट्स, मागच्या दृश्य कॅमेरा, क्रूझ कंट्रोल आणि 9-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट यांसारख्या फीचर्सने ती सजावटेने नटलेली आहे. 1.5 लिटर mHAWK100 इंजन 98.6 bhp पॉवर आणि 260 एनएम वळणक्षमता देते. किंमत 8.49 लाख रुपयांपासून (एक्स-शोरूम) सुरू. शहरातील ट्रॅफिक आणि गावातील धूळमाती दोन्हींना तोंड देणारी ही एसयूव्ही ड्रायव्हर्सना अतिशय प्रिय आहे.

किआ सोनेट

 

कॉम्पॅक्ट सेगमेंटची स्टारकॉम्पॅक्ट एसयूव्हींमध्ये किआ सोनेट डिझेलने बाजार धरला आहे. 1.5 लिटर CRDi इंजन 6-स्पीड मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक पर्यायांसह येते, जे इंधन बचत 24.1 किमी प्रति लिटर देते. ही क्षमता या वर्गातली सर्वोत्तम आहे. एक्स-शोरूम किंमत 8.98 लाख रुपयांपासून सुरू असल्याने ती युवा ग्राहकांना भुरळ घालते. आकर्षक डिझाइन आणि प्रीमियम वैशिष्ट्यांमुळे ही गाडी शहरी लाईफस्टाईलसाठी बेस्ट ठरते.

टाटा नेक्सॉन

सुरक्षेची हमी देणारी साथीटाटा नेक्सॉन डिझेल ही देशातील विश्वसनीय कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही आहे, जी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंगसाठी प्रसिद्ध आहे. 1.5 लिटर डिझेल युनिट 24.08 किमी प्रति लिटर बचत देते. जीएसटी कपातीमुळे किंमत आता 9.01 लाख रुपयांपासून (एक्स-शोरूम) सुरू. मजबूत स्ट्रक्चर आणि तंत्रज्ञानाने युक्त असल्याने ती कुटुंबांसाठी आदर्श आहे, विशेषतः लांब प्रवासात.या गाड्या डिझेलच्या लॉंग टर्म फायद्यांसह बजेटमध्ये बसतात. कार  खरेदीपूर्वी स्थानिक डीलरकडे चौकशी करा. कारण किंमती राज्यानुसार बदलू शकतात. 

FAQ 

१. भारतातील १० लाख रुपयांखालील सर्वात स्वस्त डिझेल कार कोणती आहे?

महिंद्रा बोलेरो ही सर्वात परवडणारी डिझेल एसयूव्ही आहे, जिची एक्स-शोरूम किंमत ७.९९ लाख रुपयांपासून सुरू होते. यात १.५ लिटर mHawk75 इंजन असून, इंधन बचत १६ किमी प्रति लिटर आहे.

२. टाटा अल्ट्रोज डिझेलची मुख्य वैशिष्ट्ये आणि किंमत काय आहे?

टाटा अल्ट्रोज डिझेलमध्ये १.५ लिटर टर्बोचार्ज्ड इंजन आहे, जे ९० पीएस पॉवर आणि २०० एनएम टॉर्क देते. इंधन बचत २३.६४ किमी प्रति लिटर असून, जीएसटी सवलतीनंतर एक्स-शोरूम किंमत ८.१० लाख रुपयांपासून सुरू आहे. मजबूत रचना आणि प्रीमियम फीचर्स यामुळे ती लोकप्रिय आहे.

३. किआ सोनेट डिझेल आणि टाटा नेक्सॉन डिझेल यांची इंधन बचत व किंमत किती आहे?

किआ सोनेट डिझेलची इंधन बचत २४.१ किमी प्रति लिटर असून, एक्स-शोरूम किंमत ८.९८ लाख रुपयांपासून सुरू आहे. टाटा नेक्सॉन डिझेल २४.०८ किमी प्रति लिटर बचत देते आणि जीएसटी कपातीमुळे किंमत ९.०१ लाख रुपयांपासून सुरू आहे. नेक्सॉनला ५-स्टार सेफ्टी रेटिंग आहे.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

