मानव इंटरनेटवरचा कंट्रोल गमावणार? मानवी अस्तित्वाचा सर्वात मोठा शत्रू ठरणार 'ही' गोष्ट; वेळही सांगितला

तुम्ही रजनीकांतचा रोबोट चित्रपट पाहिलाय का? या चित्रपटामध्ये कशाप्रकारे एक रोबोट स्वत: निर्णय घेत स्वत:च्या प्रतिकृती तयार करुन मानवाविरुद्ध युद्ध पुकारतो हे दाखवण्यात आलं आहे. मानव आणि मशीनमध्ये भविष्यात होऊ शकणारा संघर्ष या चित्रपटामध्ये एका प्रेमकथेच्या माध्यमातून दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय. ही कथा काल्पनिक असली तरी आता मागील वर्षभराहून अधिक काळापासून चर्चेत असलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान म्हणजेच एआय टेक्नॉलॉजीसंदर्भात अशाप्रकारचा धोका निर्माण होऊ शकतो अशी भीती आता व्यक्त केली जात आहे. ज्या वेगाने एआय तंत्रज्ञान वाढतंय ते पाहता अनेक तज्ज्ञांनी एआय तंत्रज्ञान विकासाचा वेग कमी करण्याचा सल्ला दिलाय.
अँथ्रोपिकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डारियो अमोदेई यांनी एआयची काळी बाजू दाखवणारा एक धोकादायक इशारा नुकताच दिला आहे. प्रत्येकाच्या हातातील मोबाइलमुळे सर्वाकडेच एआय पोहोचले आहे. त्यामुळे त्याचा धोका मोठ्या पातळीवर होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त होत असतानाच पुढील वर्षाच्या शेवटापर्यंत एआय संपूर्ण इंटरनेट ताब्यात घेऊ शकतं असं अशी शक्यता अमोदेई यांनी व्यक्त केली आहे. "एआय टेक्नॉलॉजीचा वेगाने होणारा विकास काही काळ मंदावण्याची गरज आहे. त्यामुळे एआयच्या क्षमतेला साजेसे सुरक्षा उपाय विकसित करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल. हा वेग कमी न केल्यास पुढील 6 ते 12 महिन्यांत एआय इतके सक्षम होऊ शकते की ते संपूर्ण इंटरनेटवर अप्रत्यक्ष नियंत्रण मिळवू शकते," असा गंभीर इशारा अमोदेई यांनी दिला आहे. संपूर्ण इंटरनेटवर एआयने ताबा मिळवला तर हे मानवाच्या भविष्याच्या दृष्टीने फार धोकादायक ठरु शकतं. ही गोष्ट मानव आणि मशीन युद्धाला कारणीभूत ठरु शकते असं मानलं जात आहे.
एआय प्रणाली दिवसेंदिवस अधिक शक्तिशाली होत आहेत. अनेक जटिल कामं एआय माणसांपेक्षा अधिक प्रभावीपणे करत आहे. मात्र, याचबरोबर एआय नियंत्रणाबाहेर जाण्याची आणि त्याचा गैरवापर होण्याची भीतीही वाढत आहे. अमोदेई यांनी त्यांच्या वेबसाइटवरील लेखात एआयसंदर्भातील भविष्यातील धोक्याचा उल्लेख केला आहे. एआय उद्योगावर अधिक देखरेख ठेवण्याची गरज असून त्यासंदर्भातील नेमकी योजना अमोदेई यांनी मांडली आहे. एआयचा वेग थोडा कमी केल्यास अत्यंत सक्षम प्रणाली तयार होण्यापूर्वी आणखी एक-दोन वर्षे मिळतील. या काळात मानवी मूल्यांशी एआय प्रणाली जुळवून घेण्याची प्रक्रिया अधिक सुरक्षित करता येईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.
ओपनएआयचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सॅम ऑल्टमन यांनीही कंपनी यंदा शेअर बाजारात प्राथमिक शेअर विक्रीसाठी आणणार नसल्याचे सांगितले आहे. कंपनीचे लक्ष एआयची सुरक्षा आणि त्याचा वापर मानवी हिताशी सुसंगत ठेवण्यावर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.