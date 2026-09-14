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मानव इंटरनेटवरचा कंट्रोल गमावणार? मानवी अस्तित्वाचा सर्वात मोठा शत्रू ठरणार 'ही' गोष्ट; वेळही सांगितला

एखाद्या चित्रपटातील कथेला शोभेल असं काहीतरी भविष्यात होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नेमकं कोणी आणि काय म्हटलंय जाणून घ्या सविस्तरपणे...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 14, 2026, 09:27 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 09:27 AM IST
मानव इंटरनेटवरचा कंट्रोल गमावणार? मानवी अस्तित्वाचा सर्वात मोठा शत्रू ठरणार 'ही' गोष्ट; वेळही सांगितला
Image Credit: देण्यात आला हादरवून टाकणारा इशारा (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य एआयवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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