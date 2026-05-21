/झोपताना Airplane Mode की Do Not Disturb? बॅटरीपेक्षा तुमच्या सुरक्षेसाठी कोणता मोड बेस्ट?

अनेकदा दिवसभर बाहेर असतो तेव्हा रात्री जर अनेकदा मोबाईल चार्जिंगला लावणे हे धोक्याचे ठरु शकते. पण अशावेळी आपण एअरप्लेन मोड की डू नॉट डिस्टर्ब यामधील कोणता पर्याय वापरावा यासंदर्भात या लेखामध्ये तुम्हाला माहिती दिली आहे.
आपण अनेकदा जेव्हा घराबाहेर किंवा आपला चार्जर विसरतो तेव्हा मग आपल्या मोबाईलच्या चार्जिंगवर कमी होते. असे आपल्यासोबत अनेकदा होते जेव्हा आपण दिवसभर बाहेर असतो आणि आपला मोबाईल हा 5% बॅटरी चार्जिंगवर येतो. यावेळी आपण काय करावे हे सुचत नाही, अशावेळी आपल्याला माहिती असलेला पर्याय म्हणजेच एअरप्लेन मोड. अनेकदा जेव्हा आपल्याला चार्जिंग जपून ठेवण्याच्या पर्यत्नात असतो तेव्हा आपण मग एअरप्लेन मोड वापर करतो. यावेळी जर आपण एअरप्लेन मोडवर आपला मोबाईल ठेवला तर मग आपल्याला कॅाल मेसेज येणे बंद होते. त्यामुळे मग अनेकदा जर महत्वाचे कॅाल असतात ते आपल्यापर्यत पोहोचत नाहीत.
आपली जर 5% बॅटरी असेल तेव्हा मग तुम्हाला एअरप्लेन मोडवर मोबाईल टाकण्याची गरज नाही. मग अशावेळी तुम्ही कोणता पर्याय वापरु शकता? असा प्रश्न मोबाईल युजर्सला पडतो. बॅटरीची बचत करण्यासाठी युजर्स एअरप्लेन मोड सुरु करु शकतात आणि डू नॉट डिस्टर्ब मोड देखील ऑन करु शकतात. या दोन्हीपैकी एका विशिष्ट मोडचा वापर करणे अधिक फायदेशीर आणि योग्य ठरते का? पण या दोन्हीमधील कोणता फिचर चालू ठेवला तर मग युजर्सला फायदेशीर आहे याबद्दल तुम्हाला सांगणार आहोत. आज तुम्हाला याबद्दल समजावण्याचा प्रयत्न असणार आहे.
हे ही वाचा
अनेकदा जर आपली मोबाईल बॅटरी 5% वर असेल तर मग अशावेळी तुमच्यासाठी एअरप्लेन मोड हा एक पर्याय असतो, या पर्याय तुमच्यासाठी चांगला आहे. हा पर्याय तुमच्यासाठी मोबाईलमध्ये जास्त बॅटरी वापरणारे वायरलेस रेडिओ, सेल्युलर, वाय-फाय आणि ब्लूटूथ हे बंद करुन काम करते. त्यामुळे तुमच्या मोबाईलमध्ये डिव्हाइस कनेक्शन किंवा नेटवर्कवर होणारी कामे ही थांबवली जातात. त्यामुळे तुमच्या बॅटरी जास्त काळ टिकण्यामध्ये मदत होते.
मोबाईलच्या फिचरमध्ये डू नॉट डिस्टर्ब हा पर्याय वापरकर्त्यांसाठी मेसेज, कॅाल आणि अलर्ट हे मोबाईलमध्ये शांतपणे मेसेज देते. त्यामुळे तुमचे मोबाईल किंवा मेसेज येणे थांबणार नाहीत ते जर तुम्हाला आले तर दिसतील पण तुमचा मोबाईल वाजणार नाही. हा ऑप्शन चालू ठेवला तर मोबाईल इंटरनेट आणि सेल्युलर टॅावरशी पूर्णपणे कनेक्ट असोत पण त्यामुळे तुमची फार कमी बॅटरी वाचते.