/Airtel Unlimited 5G : एअरटेल ग्राहकांची चिंता वाढली, हॉटस्पॉट चालू करताच अनलिमिटेड 5G होणार बंद! जाणून घ्या कंपनीच्या अटी

Airtel : एअरटेल वापरकर्त्यांनो सावध व्हा, आता तुमच्या खिशाला आणखी भार पडणार आहे. एअरटेलचे पोस्टपेड कनेक्शन वापरत असाल तर तुमच्यासाठी ही वाईट बातमी आहे. जर तुम्ही एअरटेलचा अनलिमिटेड 5G प्लॅन वापरत असाल आणि हॉटस्पॉटद्वारे इतर उपकरणांवर तुमच्या फोनचे इंटरनेट वारंवार वापरत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी उपयुक्त आहे. सोशल मिडियावर एअरटेलचा हा मुद्दा सध्या प्रचंड चर्चेत आहे, नेटकरी आता एअरटेलला तक्रार करत आहेत. एअरटेलचा तथाकथित अनलिमिटेड 5G प्लॅन हॉटस्पॉटला जोडल्यावर इतर उपकरणांवर काम करत नाही. नक्की झाले काय आहे या लेखामध्ये तुम्हाला सविस्तर सांगणार आहोत.
देशातील आघाडीची दूरसंचार कंपनी, भारती एअरटेल, आपल्या अनेक प्रीपेड आणि पोस्टपेड प्लॅन्ससोबत ग्राहकांना मोफत आणि अमर्याद 5G डेटा दिला जातो. पण जर मग वापरकर्त्याला, एअरटेलच्या 'अमर्याद' ऑफरसाठी अमर्याद 5G डेटा दिला जातो तर त्यासाठी काही अटी व शर्ती आहेत. एअरटेलच्या अटी व शर्तींमध्ये कंपनीने काय सांगितले आहे यासंदर्भात तुम्हाला जाणून घेणे गरजेचे आहे. अमर्याद 5G डेटा मोबाईल हॉटस्पॉटद्वारे शेअर करता येत नाही. इतकेच नाही, तर अमर्याद डेटा असूनही त्याला डेटा मर्यादा आहे. अनेक वापरकर्ते ट्विटरवर याबद्दल तक्रार करत आहेत.
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एअरटेलने अधिकृत अटीं सांगितल्या आहेत यामध्ये त्यांनी सांगितलेल्या अटीनुसार मोबाईल हॉटस्पॉटद्वारे अनलिमिटेड 5G डेटा शेअर करण्यास परवानगी नाही. हा मुद्दा आता सोशल मीडियावर चर्चेत असून, अनेक वापरकर्ते सांगत आहेत की त्यांना यापूर्वी याबद्दल माहिती नव्हती. एअरटेलकडून अनलिमिटेड 5G डेटा मिळाल्यानंतर, तुम्ही तुमच्या फोनचा हॉटस्पॉट चालू करून तो तुमच्या लॅपटॉप, स्मार्ट टीव्ही किंवा कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या फोनला जोडून अनलिमिटेड 5G डेटा शेअर करु शकणार नाहीत हे कंपनीने स्पष्ट सांगितले आहे.
एअरटेलने अधिकृत अटीमध्ये सांगितले आहे की, ग्राहक त्यांच्या मोबाईल हॉटस्पॉटद्वारे अनलिमिटेड 5G डेटा इतर कोणत्याही डिव्हाइससोबत शेअर करू शकत नाहीत. तुम्ही हॉटस्पॉट चालू करून दुसरे डिव्हाइस जोडताच, तुमच्या प्लॅनसोबत मिळणारा अनलिमिटेड 5G डेटा काम करणे थांबवेल आणि तुमच्या प्लॅनमध्ये उपलब्ध असलेल्या 1.5GB किंवा 2GB सारख्या दैनंदिन 4G डेटा मर्यादेतून डेटा वजा होण्यास सुरुवात होईल. याबद्दल लोकप्रिय टिपस्टर उत्सव टेकीनेही त्याच्या पूर्वीच्या अकाउंटवरून याबद्दल ट्विट केले. अभिषेक यादवनेही याबद्दल ट्विट केले.