/एअरटेलने सर्वात स्वस्त प्रीपेड प्लॅन केला बंद, ग्राहकांना बसणार महागाईचा फटका! हे प्लॅन्स केले यादीतून कट...

airtel recharge plan : काही दिवसांपूर्वीच टेलिकॅाम कंपन्या रिचार्ज प्लान्सच्या किंमती वाढवणार अशी बातमी समोर आली होती. आता एअरटेल कंपनीने ही सुरुवात केली आहे आणि कंपनीने काही स्वस्त रिचार्ज प्लान हे त्यांच्या यादीमधून काढून टाकले आहेत. एअरटेलने गेल्या वर्षी आपल्या सर्वात स्वस्त प्रीपेड रिचार्ज प्लॅनची किंमत वाढवली होती, ज्यामध्ये हाय-स्पीड इंटरनेट, अनलिमिटेड कॉलिंग आणि इतर फायदे मिळत होते. एका वापरकर्त्याने दावा केला आहे की, एअरटेलने उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड सर्कलमध्ये आपला 299 रुपयांचा सर्वात स्वस्त अनलिमिटेड प्रीपेड प्लॅन काढून टाकायला सुरुवात केली आहे. आता 299 रुपयांचा प्लान काढून टाकल्यानंतर कंपनीने रिचार्जचे प्लान वाढवले आहेत.
299 रुपयांचा प्लॅन काढून टाकल्यामुळे, 349 रुपयांचा रिचार्ज हा एअरटेलचा सर्वात स्वस्त अनलिमिटेड प्रीपेड पर्याय बनला आहे. याचा अर्थ असा की, आता ग्राहकांना अनलिमिटेड प्लॅन मिळवण्यासाठी 50 रुपये अधिक खर्च करावे लागू शकतात. 299 रुपयांच्या प्लानबद्दल सांगायचे झाले तर 299 रुपयांचा प्रीपेड रिचार्ज प्लॅन सूचीतून काढून टाकला आहे आणि बंद केला आहे. या प्लॅनमध्ये 28 दिवसांच्या वैधतेसाठी अमर्यादित कॉलिंग, अमर्यादित डेटा आणि दररोज 1 जीबी 5जी/4जी डेटा मिळत होता. यामध्ये दररोज 100 एसएमएस, मोफत कॉलर ट्यून्स आणि पर्प्लेक्सिटी प्रो एआय (Perplexity Pro AI) चे सबस्क्रिप्शन यांचाही समावेश होता. आता या प्लान बदलून नवा प्लान अॅड केला आहे.
हे ही वाचा
349 चा प्लॅन आता सर्वात स्वस्त अनलिमिटेड पर्याय मानला जातो. यामध्ये दररोज 2 जीबी डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग आणि 28 दिवसांची वैधता मिळते. तसेच, यामध्ये 6 महिन्यांचे ॲपल म्युझिक सबस्क्रिप्शन, एअरटेल हॅलो ट्यून्स आणि 12 महिन्यांचे ॲडोबी एक्सप्रेस प्रीमियम यांचाही समावेश आहे. 399 रुपयांच्या प्रीपेड प्लॅनमध्ये 349 रुपयांच्या प्लॅनची जवळपास सर्व वैशिष्ट्ये मिळतात. फरक फक्त एवढाच आहे की, यामध्ये दररोज 2.5 जीबी डेटा मिळतो. याव्यतिरिक्त, वापरकर्त्यांना 28 दिवसांचे जिओहॉटस्टार मोबाईल सबस्क्रिप्शन देखील मिळते.
गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये एअरटेलने आपल्या 240 रुपयांच्या प्रीपेड प्लॅनची किंमत वाढवून 299 रुपये केली होती. आता, जवळपास वर्षभरानंतर, हा प्लॅन बंद करण्याच्या चर्चा सुरू आहेत. मात्र, हा लेख लिहित असताना, कंपनीच्या वेबसाइटवर काही ठिकाणी हा प्लॅन अजूनही दिसत होता. टिपस्टर संजू चौधरी (@saaaanjjjuuu) यांनी माहिती दिली आहे की, एअरटेलने आपले 579 रुपये आणि 619 रुपयांचे प्रीपेड रिचार्ज प्लॅन्स देखील बंद केले आहेत. त्यांच्या दाव्यानुसार, हे प्लॅन्स यूपी आणि उत्तराखंड सर्कलमध्ये बंद करण्यात आले असून, कंपनी लवकरच ते इतर सर्कल्समधूनही काढून टाकेल अशी अपेक्षा आहे.