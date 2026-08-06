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एअरटेलने सर्वात स्वस्त प्रीपेड प्लॅन केला बंद, ग्राहकांना बसणार महागाईचा फटका! हे प्लॅन्स केले यादीतून कट...

एअरटेलने गेल्या वर्षी आपल्या सर्वात स्वस्त प्रीपेड रिचार्ज प्लॅनची ​​किंमत वाढवली होती, ज्यामध्ये हाय-स्पीड इंटरनेट, अनलिमिटेड कॉलिंग आणि इतर फायदे मिळत होते. आता हा प्लान कंपनीने काढून टाकल्याचा दावा केला जात आहे यासंदर्भात सविस्तर वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 06, 2026, 09:47 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 09:47 PM IST
एअरटेलने सर्वात स्वस्त प्रीपेड प्लॅन केला बंद, ग्राहकांना बसणार महागाईचा फटका! हे प्लॅन्स केले यादीतून कट...
Image Credit: एअरटेल रिचार्ज प्लॅनबद्दल मोठी अपडेट (फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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