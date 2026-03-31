Airtel चा Jio ला मोठा धक्का! लॉन्च केलं सर्वात स्वस्त Plan; स्वस्त दरात OTT आणि IPL चा घ्या आनंद

IPL चं सिझन सुरु असताना एअरटेलने जियोला मोठा धक्का दिला आहे. एअरटेलने आपल्या प्रीपेड वापरकर्त्यांसाठी एक नवीन ₹48 चा प्लॅन लॉन्च केला आहे. ज्यांना कमी किमतीत डेटासोबत ओटीटी लाभ घ्यायचा असेल त्यांच्यासाठी हा भन्नाट प्लॅन एअरटेलने आणला आहे. या प्लॅनमुळे जिओला नक्कीच धक्का बसेल असं तज्ज्ञ सांगतात. या प्लॅनचं वैशिष्ट्य म्हणजे ग्राहकांना इंटरनेट आणि मनोरंजन या दोन्हींचा ॲक्सेस कमी पैसात मिळणार आहे.
एअरटेलने लॉन्च केलेल्या प्लॅनचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये जिओहॉटस्टार मोबाईल सबस्क्रिप्शनचा समावेश राहणार आहे. या ओटीटी प्लॅटफॉर्मद्वारे, वापरकर्ते इंडियन प्रीमियर लीग 2026, म्हणजेच आयपीएल 2026 चे सामने देखील तुम्ही मजा घेऊ शकणार आहे. जर तुम्ही क्रिकेटचे चाहते असाल, तर हा प्लॅन तुमच्यासाठी नक्कीच भन्नाट होणार आहे. कारण तो अत्यंत कमी किमतीत थेट सामने पाहण्याची संधी यामुळे तुम्हाला मिळणार आहे.
एअरटेलने आणलेल्या नवीन प्लॅन हा 48 रुपयांचा असणार असून यामध्ये ग्राहकांना 1 जीबी 4 जी डेटा मिळणार आहे. त्यासोबत जिओहॉटस्टारचे एक महिन्याचे सबस्क्रिप्शनदेखील मिळणार आहे. मात्र, या प्लॅनमध्ये कॉलिंग किंवा एसएमएससारख्या कोणत्याही सेवेची वैधता राहणार नाही. हे केवळ एक डेटा व्हाउचर असून त्याची स्वतःची वैधता राहणार आहे. या प्लॅनची एकूण वैधता एक महिना राहणार असून ओटीटी ॲक्सेससुद्धा त्याच कालावधीपुरता मर्यादित असणार आहे.
आता प्रश्न हा आहे की, या प्लॅनचा फायदा कोणत्या ग्राहकांना होणार आहे. तर या प्लॅनचा फायदा ज्यांच्याकडून आधीपासूनच बेस प्लॅन वापरत आहेत. ज्यांना फक्त अतिरिक्त डेटा आणि ओटीटी ॲक्सेसची आवश्यकता आहे. हा नवीन डेटा व्हाउचर देशभरात सध्या काही सर्कल्यमध्ये सुरू होणार आहे.
खरंतर एअरटेलकडे ओटीटी लाभ देणारे अनेक प्लॅन्स आधीपासूनच आहे. जिओहॉटस्टारचा ॲक्सेस असलेले आधीपासून सुरुवात केलेले ₹195, ₹279 आणि ₹361 प्लॅन्स आहेत. विशेष म्हणजे, ₹279 च्या प्लॅनमध्ये एका महिन्याच्या वैधतेसह नेटफ्लिक्स आणि झी5 चे सबस्क्रिप्शनदेखील तुम्हाला मिळणार आहे.