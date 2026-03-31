English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • टेक
Airtel चा Jio ला मोठा धक्का! लॉन्च केलं सर्वात स्वस्त Plan; स्वस्त दरात OTT आणि IPL चा घ्या आनंद

एअरटेलने जियोला मोठा धक्का दिला आहे. IPL चं सिझन सुरु असताना एअरटेलने सर्वात स्वस्त Plan लॉन्च केला आहे. 50 रुपयांपासून 1 रुपयापर्यंत एका महिन्यात बरंच काही मिळणार आहे.

नेहा चौधरी | Updated: Mar 31, 2026, 10:18 AM IST
IPL चं सिझन सुरु असताना एअरटेलने जियोला मोठा धक्का दिला आहे. एअरटेलने आपल्या प्रीपेड वापरकर्त्यांसाठी एक नवीन ₹48 चा प्लॅन लॉन्च केला आहे. ज्यांना कमी किमतीत डेटासोबत ओटीटी लाभ घ्यायचा असेल त्यांच्यासाठी हा भन्नाट प्लॅन एअरटेलने आणला आहे. या प्लॅनमुळे जिओला नक्कीच धक्का बसेल असं तज्ज्ञ सांगतात. या प्लॅनचं वैशिष्ट्य म्हणजे ग्राहकांना इंटरनेट आणि मनोरंजन या दोन्हींचा ॲक्सेस कमी पैसात मिळणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

स्वस्त दरात घ्या OTT आणि IPL चा आनंद

एअरटेलने लॉन्च केलेल्या प्लॅनचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये जिओहॉटस्टार मोबाईल सबस्क्रिप्शनचा समावेश राहणार आहे. या ओटीटी प्लॅटफॉर्मद्वारे, वापरकर्ते इंडियन प्रीमियर लीग 2026, म्हणजेच आयपीएल 2026 चे सामने देखील तुम्ही मजा घेऊ शकणार आहे. जर तुम्ही क्रिकेटचे चाहते असाल, तर हा प्लॅन तुमच्यासाठी नक्कीच भन्नाट होणार आहे. कारण तो अत्यंत कमी किमतीत थेट सामने पाहण्याची संधी यामुळे तुम्हाला मिळणार आहे.  

या प्लॅनचा हा जबरदस्त फायदा!

एअरटेलने आणलेल्या नवीन प्लॅन हा 48 रुपयांचा असणार असून यामध्ये ग्राहकांना 1 जीबी 4 जी डेटा मिळणार आहे. त्यासोबत जिओहॉटस्टारचे एक महिन्याचे सबस्क्रिप्शनदेखील मिळणार आहे.  मात्र, या प्लॅनमध्ये कॉलिंग किंवा एसएमएससारख्या कोणत्याही सेवेची वैधता राहणार नाही. हे केवळ एक डेटा व्हाउचर असून त्याची स्वतःची वैधता राहणार आहे. या प्लॅनची ​​एकूण वैधता एक महिना राहणार असून ओटीटी ॲक्सेससुद्धा त्याच कालावधीपुरता मर्यादित असणार आहे. 

या प्लॅनचा या ग्राहकांना होणार फायदा!

आता प्रश्न हा आहे की, या प्लॅनचा फायदा कोणत्या ग्राहकांना होणार आहे. तर या प्लॅनचा फायदा ज्यांच्याकडून आधीपासूनच बेस प्लॅन वापरत आहेत. ज्यांना फक्त अतिरिक्त डेटा आणि ओटीटी ॲक्सेसची आवश्यकता आहे. हा नवीन डेटा व्हाउचर देशभरात सध्या काही सर्कल्यमध्ये सुरू होणार आहे. 

एअरटेलकडे इतर ओटीटी प्लॅन्स कोणते?

खरंतर एअरटेलकडे ओटीटी लाभ देणारे अनेक प्लॅन्स आधीपासूनच आहे. जिओहॉटस्टारचा ॲक्सेस  असलेले आधीपासून सुरुवात केलेले ₹195, ₹279 आणि ₹361 प्लॅन्स आहेत. विशेष म्हणजे, ₹279 च्या प्लॅनमध्ये एका महिन्याच्या वैधतेसह नेटफ्लिक्स आणि झी5 चे सबस्क्रिप्शनदेखील तुम्हाला मिळणार आहे. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Airtel Rs 48 planAirtel data voucherJioHotstar subscription AirtelIPL 2026 streaming plancheap OTT plans India

